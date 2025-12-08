Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cha mẹ sống được 3 kiểu này mới thật sự là phúc lớn nhất của con cái! Người sau 50 tuổi càng nên đọc

08-12-2025 - 14:40 PM | Sống

3 cách sống phù hợp hơn cho nửa đời sau.

50 tuổi đã đi qua hơn nửa cuộc đời, cũng là lúc tâm thế của con người bắt đầu đổi khác.

Ở tuổi này, nhiều người không còn quá nặng lòng với công danh, tiền bạc, mà trở nên điềm tĩnh và thản nhiên hơn. Giống như một người leo núi đã chạm đến đỉnh, không còn vội vàng bước tiếp, mà bắt đầu thong thả ngắm cảnh, tận hưởng sự yên bình của năm tháng.

Có lẽ, đến lúc này, ta không cần phải quá chấp niệm chuyện mua nhà, tích cóp bằng mọi giá nữa, mà có thể chọn cho mình 3 cách sống phù hợp hơn cho nửa đời sau.

ảnh minh hoạ

1. Quan tâm đến sức khỏe – bảo đảm chất lượng sống

Bước sang tuổi 50, sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu, bởi đây là lúc cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa.

Cha mẹ nên hiểu rằng: không có sức khỏe, không những không tự đảm bảo được cuộc sống của mình, mà còn có thể trở thành gánh nặng cho con cái. Biết chăm sóc bản thân chính là cách báo hiếu ngược lại cho con cái một cách sâu sắc nhất.

Hàng xóm tôi có một cậu trai sinh năm 90, năm ngoái nghỉ việc để về quê chăm mẹ bị bệnh nặng suốt tròn một năm. Cậu là con một, từ nhỏ sống với mẹ. Mẹ từng bị cao huyết áp nhiều năm nhưng vì không thấy triệu chứng rõ rệt nên hay quên uống thuốc.

Một hôm, sau bữa tối, bà thấy tê tay, hoa mắt rồi ngã quỵ. Cấp cứu được giữ mạng sống nhưng từ đó liệt giường, mất khả năng tự chăm sóc. Cậu con trai buộc phải gác lại sự nghiệp, ngày ngày túc trực bên giường bệnh của mẹ.

Mỗi lần gặp cậu trong hành lang, đôi mắt mệt mỏi chất chứa đầy áp lực. Người mẹ thì ân hận, nắm tay con nói: "Tại mẹ mà con khổ như thế này".

Sức khỏe của cha mẹ, chính là chỗ dựa lớn nhất để con cái yên tâm làm việc, theo đuổi ước mơ. Yêu bản thân, chính là yêu gia đình theo cách bền nhất.

2. Giữ gìn tình cảm vợ chồng – giữ lại hơi ấm cho mái nhà

Đi qua hơn nửa đời người, vợ chồng có thể không còn nồng nhiệt như xưa, thay vào đó là sự ở bên lặng lẽ. Chính lúc này, càng phải trân trọng và bảo vệ mối quan hệ ấy, kẻo để về già phải cô đơn.

Hàng xóm tôi có một ông cụ vốn rất độc đoán, cả đời hay chê bai, xem thường vợ vì bà kiếm tiền ít hơn. Nay cả hai đều tóc bạc, con cái đã lập gia đình riêng.

Bà vợ về hưu đi khiêu vũ, đi du lịch, sinh hoạt rất vui. Nhưng với chồng thì lạnh nhạt, hờ hững. Có khi chẳng nói chẳng rằng, không nấu ăn, cũng chẳng buồn giải thích.

Bà từng nói: "Cả đời ông ấy chưa từng thật sự tôn trọng tôi, chỉ có trách móc và coi thường. Nếu không vì con, cuộc hôn nhân này tôi đã buông lâu rồi".

Giờ đây ông cụ thường ngồi một mình trên băng ghế công viên, nhìn các cặp vợ chồng già dắt tay nhau mà ngẩn ngơ.

Ông mới hiểu ra: một mái nhà ấm áp không tự nhiên mà có, nó được vun đắp bằng tôn trọng và yêu thương từng ngày. Có những tổn thương, khi đã tạo ra rồi, chẳng thể vá lại được nữa.

3. Nuôi dưỡng sở thích – làm giàu đời sống tinh thần

Ngoài sức khỏe và bạn đời, sở thích cá nhân chính là trụ cột tinh thần của tuổi già.

Những điều khi trẻ còn bận rộn mà chưa kịp làm, giờ đã đến lúc được phép bắt đầu lại: đọc sách, vẽ tranh, trồng cây, viết chữ…

Bà chị họ tôi cả đời mê hội họa, nhưng vì mưu sinh nên chưa từng cầm cọ. Ngày về hưu, bà đi đăng ký lớp vẽ cho người lớn tuổi ngay lập tức.

Từ đó, cuộc sống của bà không còn chỉ xoay quanh bếp núc và tivi. Sáng luyện chữ, chiều ngồi vẽ phong cảnh. Bà nói: "Cơ hội này, tôi không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa".

Từ chỗ chẳng ai để ý, dần dần có người đứng xem, khen ngợi tranh của bà. Bà tìm lại được niềm vui, niềm hứng khởi sống.

Sở thích với người già không chỉ để giải trí, nó là "bữa ăn tinh thần" mỗi ngày. Khi tâm hồn được nuôi dưỡng, con người mới không khô héo theo năm tháng.

Đi hết nửa cuộc đời, ở tuổi 50, con người học cách sống cho mình nhiều hơn – bởi quãng đường phía trước vô cùng quý giá.

Một cuộc sống lý tưởng của tuổi già là:

Thân thể không bệnh tật nặng nề

Bên cạnh có người bầu bạn

Trong lòng có điều để yêu, để theo đuổi

50 tuổi chính là "mùa xuân lần hai" của đời người đã qua non nớt, đủ đầy trải nghiệm, và cuối cùng có thể sống vì chính mình một cách trọn vẹn.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

