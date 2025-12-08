Phóng to tranh 10 lần thấy đứa trẻ ‘tương lai’ dùng ống hút, chuyên gia: Thứ đó đã có từ 1.200 năm trước

Phóng to tranh 10 lần thấy đứa trẻ 'xuyên không' dùng ống hút

Theo bài đăng trên Sohu ngày 6/12, một bức tranh cổ thời Bắc Tống mới đây được cư dân mạng chú ý đặc biệt khi được phóng to lên… 10 lần. Điều khiến mọi người bật cười thích thú chính là hình ảnh một đứa trẻ trong tranh đang cầm một chiếc "cốc có ống hút", miệng thì xì xụp xì xụp đầy tập trung. Nhìn cảnh ấy, ai cũng phải thốt lên: "Giống y chang mấy bé con thời nay hút sữa chua!".

Một bức tranh cổ thời Bắc Tống được phóng to lên… 10 lần khiến mọi người bật cười thích thú chính là hình ảnh một đứa trẻ trong tranh đang cầm một chiếc "cốc có ống hút". (Ảnh: Sohu)

Bức tranh này mang tên Họa Lang Đồ, tương truyền do họa sĩ đời Bắc Tống sáng tác. Trên bức họa, người bán hàng rong đẩy theo một xe hàng chất đủ thứ đồ chơi, nhạc cụ, đèn hoa, dụng cụ vẽ… như một "cửa hàng đồ gia dụng mini" phiên bản nghìn năm trước. Trẻ con chạy nhảy, ríu rít vây quanh gánh hàng, tạo nên khung cảnh sinh hoạt sống động bậc nhất trong tranh cổ.

Bức tranh mang tên Họa Lang Đồ. (Ảnh: Sohu)

Nhưng càng nhìn kỹ, người ta càng để ý đến chiếc cốc đặc biệt mà cậu bé đang cầm nhìn chẳng khác gì bình uống có ống hút mà trẻ em hiện đại dùng mỗi ngày.

Chuyên gia: "Không có gì lạ cả, thời Đường đã xuất hiện cốc hút từ hơn 1.200 năm trước"

Điều khiến tranh luận bùng lên chính là món đồ trong tay đứa trẻ. Khi hình ảnh được lan truyền, nhiều người tỏ ra kinh ngạc, cho rằng chi tiết này giống như "xuyên không". Tuy nhiên, chuyên gia khảo cổ học lập tức đưa ra lời giải thích: "Không hề kỳ lạ. Loại cốc có 'ống hút' như trong tranh thực ra đã xuất hiện từ hơn 1.200 năm trước, ít nhất là từ thời Đường."

Hiện vật khảo cổ đời Đường có một loại dụng cụ uống nước gọi là "cốc hút". (Ảnh: Sohu)

Ông cho biết trong hiện vật khảo cổ đời Đường có một loại dụng cụ uống nước gọi là "cốc hút" với cấu tạo tinh vi và thiết kế đầy sáng tạo. Trong số đó, chiếc cốc men trắng xanh lò Hưng là minh chứng rõ rệt và nổi tiếng nhất:

Cốc hút đời Đường – tinh xảo và "dễ thương" hơn cốc hiện đại

Chiếc cốc hút này sở hữu cấu tạo được xem là tiền thân trực tiếp của những loại cốc có ống hút ngày nay. Một ống hút nhỏ nối liền từ miệng cốc xuống tận đáy, thông với khoang chứa nước; đặc biệt, ngay tại lỗ hút bên trong còn đặt một con cá gốm tí hon che lại. Khi rót nước vào, nhìn qua ống hút sẽ thấy chú cá như đang bơi lội trong làn nước mát là một thiết kế vừa tinh xảo, vừa sinh động và vô cùng đáng yêu.

Chiếc cốc hút này sở hữu cấu tạo được xem là tiền thân trực tiếp của những loại cốc có ống hút ngày nay. (Ảnh: Sohu)

Hơn 1.200 năm trước, thợ gốm thời Đường đã có thể tạo ra một món đồ vừa hữu dụng vừa giàu tính thẩm mỹ như vậy, đủ cho thấy sức sáng tạo của người xưa không hề thua kém thời hiện đại.

Từ bích đồng ẩm thời Tam Quốc đến sự ra đời của "cốc hút"

Nhưng nguồn gốc của loại cốc hút này không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Chuyên gia giải thích: nó có mối liên hệ chặt chẽ với một phong tục giải nhiệt nổi tiếng trong lịch sử là bích đồng ẩm.

Theo ghi chép trong "Hữu Dương Tạp Trở", thời Tam Quốc, một người Ngụy tên là Trịnh Công Khác có thói quen vào rừng tránh nóng. Khi khát, ông rót rượu (hoặc nước mát) vào lá sen, dùng trâm đâm xuyên để thông với cuống sen, rồi uống thẳng qua cuống như… hút bằng ống hút. Người đời gọi cách uống này là "bích đồng bôi" hay "bích đồng ẩm".

Cách uống tao nhã này thịnh hành nhiều thế kỷ, được văn nhân Đường – Tống miêu tả trong thơ, và trở thành một biểu tượng của thú vui mùa hè.

Tranh miêu tả một người cầm lá sen bằng cả hai tay, nhẹ nhàng đưa cành sen lên miệng. (Ảnh: Bảo tàng thành phố Thanh Đảo)

Nhưng lá sen chỉ có theo mùa. Không thể lúc nào cũng chờ sen nở để uống kiểu "bích đồng".

Vì thế, thời Đường, thợ thủ công đã nghĩ ra cách tái tạo trải nghiệm đó bằng vật liệu bền, tạo nên dụng cụ gọi là "hấp bôi" chính là tiền thân của cốc hút trong tranh thời Tống.

Theo đó, phần lá được biến thành miệng cốc, còn cuống sen được tái tạo thành ống hút dẫn xuống đáy. Nhờ cách sáng tạo này, người xưa có thể thưởng thức kiểu uống "xuyên ống" độc đáo quanh năm, không còn phụ thuộc vào mùa sen như trước.

Từ tranh cổ đến bảo tàng hiện đại: Dấu ấn trí tuệ kéo dài hơn 1.200 năm

Khi bức tranh Bắc Tống được phóng đại 10 lần, chi tiết tưởng như nhỏ bé trong tay đứa trẻ bất ngờ mở ra một lát cắt của lịch sử kéo dài hơn một thiên niên kỷ. Hóa ra, sự tinh tế trong đời sống thường nhật của người xưa từ cách uống nước, tránh nóng đến thưởng thức cái đẹp đã vượt qua khoảng cách thời gian để hiện ra sống động trước mắt chúng ta.

Khi bức tranh Bắc Tống được phóng đại 10 lần, chi tiết tưởng như nhỏ bé trong tay đứa trẻ bất ngờ mở ra một lát cắt của lịch sử kéo dài hơn một thiên niên kỷ. (Ảnh: Sohu)

Nhìn đứa trẻ thời Tống "xì xụp" uống nước bằng chiếc cốc hút gốm, người hiện đại không chỉ thấy bóng dáng quen thuộc của cuộc sống hôm nay, mà còn thấy được trí tuệ sáng tạo và thẩm mỹ tuyệt vời của tổ tiên. Những người thợ thủ công cách đây 1.200 năm đã biết kết hợp chức năng với nghệ thuật, khiến một món đồ uống đơn giản trở thành biểu tượng của sự khéo léo và tinh thần thưởng thức cái đẹp.

Dường như giữa chiếc cốc nhựa mà chúng ta sử dụng hằng ngày và chiếc cốc hút bằng gốm trong tay cậu bé thời Tống có một sợi dây vô hình kết nối một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại, ca ngợi bàn tay tài hoa, trí tưởng tượng phong phú và gu thẩm mỹ tinh tế của người xưa.



Theo Sohu, Sina, 163