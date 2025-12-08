Nồi chiên không dầu tiềm ẩn 4 rủi ro gây hại, ai đang dùng đều nên biết

Trong vài năm gần đây, nồi chiên không dầu trở thành vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ sự tiện lợi và khả năng giảm dầu mỡ khi nấu ăn. Tuy vậy, không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có chất lượng giống nhau. Một số thiết bị giá rẻ hoặc thiếu kiểm định có thể phát sinh những rủi ro trong quá trình sử dụng.

1. Nguy cơ nhiễu điện từ

Nồi chiên không dầu hoạt động bằng điện trở nhiệt và quạt, nên mức bức xạ điện từ phát ra rất thấp và tương đương các thiết bị gia dụng thông thường. Vì vậy, chúng không tạo ra loại bức xạ gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, một số sản phẩm giá rẻ hoặc linh kiện kém chất lượng có thể có khả năng chống nhiễu điện từ không tốt, dẫn đến tình trạng nhiễu điện từ (EMI) vượt chuẩn kỹ thuật. Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến thiết bị điện tử xung quanh chứ không phải sức khỏe người dùng. Nếu mua nhầm và đang sử dụng thiết bị không đạt tiêu chuẩn, nên cân nhắc thay thế bằng sản phẩm đã được kiểm định, uy tín và chất lượng.

2. Phát sinh chất có hại do chế độ gia nhiệt kém ổn định

Nồi chiên kém chất lượng thường có luồng khí nóng phân tán không đều. Điều này khiến bề mặt thực phẩm bị quá nhiệt và dễ cháy khét. Khi món ăn cháy, các hợp chất không tốt cho sức khỏe sẽ hình thành. Nguyên nhân gây hại không phải do nồi chiên nói chung mà do thiết kế gia nhiệt thiếu ổn định hoặc do cách sử dụng sai.

3. Lớp chống dính không phù hợp tiêu chuẩn an toàn

Một số thiết bị giá rẻ sử dụng lớp phủ chống dính không chịu được nhiệt độ cao. Sau thời gian sử dụng, lớp phủ bị mài mòn và bong tróc, vừa giảm tuổi thọ của thiết bị vừa làm tăng nguy cơ giải phóng chất không mong muốn dưới nhiệt độ lớn. Đây là lý do cần chọn sản phẩm có chứng nhận về vật liệu an toàn.

4. Nguy cơ bỏng và cháy nổ khi vỏ cách nhiệt kém

Những thiết bị thiếu lớp bảo vệ nhiệt có thể khiến nhiệt truyền ra bề mặt quá nhanh. Khi máy hoạt động, phần vỏ có thể nóng lên đáng kể và gây bỏng nếu vô tình chạm phải. Ngoài ra, linh kiện kém chất lượng dễ dẫn đến quá nhiệt và chập mạch, làm tăng rủi ro cháy nổ.

Lưu ý khi mua và sử dụng nồi chiên không dầu

Để đảm bảo an toàn và nâng cao tuổi thọ thiết bị, người dùng nên lưu ý các điểm sau.

1. Chọn thương hiệu uy tín

Ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc minh bạch, đạt chứng nhận về an toàn điện và an toàn vật liệu. Kiểm tra công suất, dung tích và thông số kỹ thuật trước khi mua để bảo đảm phù hợp nhu cầu.

2. Tránh chọn thiết bị quá rẻ hoặc công suất quá lớn so với kích thước

Giá thành quá thấp dễ đi kèm linh kiện không bền. Công suất quá lớn nhưng thiết kế buồng nhiệt nhỏ khiến hơi nóng khó kiểm soát, dễ làm cháy thực phẩm. Nên chọn mức công suất phù hợp dung tích máy.

3. Kiểm tra vỏ máy và lớp chống dính

Vỏ máy cần chắc chắn và đủ khả năng cách nhiệt. Lòng nồi nên sử dụng lớp phủ có chứng nhận an toàn và không bị trầy xước khi mới mua. Nếu phát hiện bong tróc sau thời gian dùng, cần ngừng sử dụng ngay.

4. Sử dụng đúng cách để giảm nguy cơ hình thành chất có hại

Không chiên ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Tránh để thực phẩm cháy xém. Cần đảo hoặc trở mặt thực phẩm trong quá trình nấu để nhiệt phân bố đều. Giữ thiết bị sạch sẽ để tăng bền và giảm tích tụ cặn dầu.

5. Đặt nồi ở nơi thoáng và cách tường một khoảng nhất định

Việc đặt máy sát tường khiến hơi nóng không thoát được và làm thiết bị quá nhiệt. Nên đặt nồi ở vị trí chắc chắn, khô ráo và thoáng khí để thiết bị vận hành ổn định.

Theo Toutiao