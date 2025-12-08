Người dân khu vực này cực kỳ lưu ý: Chỉ ít giờ tới, gió mạnh và mưa dông rất lớn

Theo bản tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lúc 10 giờ sáng nay (8/12), hiện tại khu vực Bắc Biển Đông và trạm Huyền Trân ghi nhận gió đông bắc đạt cấp 6, có lúc tăng lên cấp 7, giật cấp 8; trong khi trạm Phú Quý cũng xuất hiện gió giật cấp 8.

Dự báo trong ngày và đêm 08/12, Bắc Biển Đông (kể cả khu vực Hoàng Sa) sẽ xuất hiện gió đông bắc cấp 6, đôi lúc mạnh tới cấp 7, kèm các đợt giật cấp 8-9 khiến biển động mạnh với sóng cao 4-6 m. Ở vùng biển phía đông nam khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng phía đông bắc Trường Sa, gió đạt cấp 6, giật cấp 8, biển động với sóng cao 2-4 m.

Các khu vực còn lại của Giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc cấp 6, giật 7-8, sóng 3-6 m.

Từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng phía tây Nam Biển Đông (trong đó có khu vực phía tây Trường Sa), gió mạnh cấp 6, đôi lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3-5 m.

Dọc vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế, gió đông bắc cấp 5, lúc mạnh tới cấp 6, giật cấp 7-8, khiến biển động và sóng cao 2-4 m. Giữa và Nam Biển Đông, kể cả quần đảo Trường Sa, sẽ có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Sang ngày và đêm 09/12, Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), dải biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng phía tây Nam Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m và biển động mạnh.

Tại khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, gió đông bắc duy trì ở cấp 6, giật cấp 7-8, sóng 3-5 m. Mức độ rủi ro thiên tai trên biển được đánh giá ở cấp 2.

Tàu thuyền hoạt động trong toàn bộ các khu vực nói trên đều đối mặt với nguy cơ lớn do gió mạnh và sóng cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/12/2025

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, đến trưa và chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, sáng và đêm rét, nhiệt độ trong ngày dao động từ 15-17 độ, cao nhất 23-26 độ.

Ở Tây Bắc Bộ, thời tiết cũng nhiều mây và có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; gió nhẹ, sáng và đêm rét, nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có điểm dưới 13 độ, cao nhất 23-26 độ và một số nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ có tình trạng tương tự với mưa rải rác, sương mù buổi sớm, trưa chiều nắng, gió đông bắc cấp 2-3, sáng và đêm rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ 14-17 độ, vùng núi dưới 13 độ, ban ngày đạt 23-26 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có thể xuất hiện sương mù; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, sáng và đêm rét, nhiệt độ từ 16-19 độ, cao nhất 22-25 độ.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, phần phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và nơi có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, trong cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm trời lạnh; nhiệt độ dao động từ 20-23 độ, cao nhất 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Ở Cao nguyên Trung Bộ, ban ngày có nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, cao nhất 23-26 độ, có nơi vượt 27 độ.

Tại Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng và đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng miền Đông 20-23 độ và một số nơi dưới 20 độ, ban ngày tăng lên 29-32 độ, nơi vượt 32 độ.

TP. Hồ Chí Minh cũng duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ từ 21-23 độ vào sáng sớm và cao nhất 30-32 độ trong ngày.