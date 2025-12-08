1 nơi duy nhất ở Việt Nam được Mỹ đánh giá là "điểm đón bình minh lý tưởng nhất thế giới": Cảm giác "nhanh hơn cả ánh sáng", cảnh tượng hiếm chỗ nào có được

Đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top địa điểm lý tưởng nhất để ngắm bình minh

Ngày 7/10, chuyên trang du lịch nổi tiếng National Geographic (Mỹ) công bố danh sách bảy địa điểm được xem là lý tưởng để ngắm bình minh trên thế giới, trong đó Đà Lạt xuất hiện như đại diện duy nhất của Việt Nam.

Trong bài viết, tạp chí này cho rằng bình minh không chỉ là thời khắc mặt trời xuất hiện, mà còn là một “khoảnh khắc hé lộ cách nhiều vùng đất bắt đầu ngày mới”. Từ biển mây của Việt Nam, đầm muối tại Pháp cho tới sắc vàng chiếu lên những mẻ phô mai ở Ý, danh sách được xây dựng dựa trên những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên và những giờ phút đầu tiên của ngày mới, nơi con người và cảnh quan giao thoa trong không khí tĩnh lặng, trong trẻo.

Đà Lạt được mô tả là vùng đất nơi ánh sáng đầu ngày hòa vào tầng mây dày, hình thành từ hơi lạnh ban đêm đọng lại trong thung lũng. Sương sớm tạo nên biển mây cuộn nhẹ phía dưới triền thông và dần tan khi nắng mới lên, mang tới cảm giác như thể “đến nhanh hơn cả ánh sáng”, vào khoảnh khắc thế giới còn chưa tỉnh giấc.

Ngoài Đà Lạt, National Geographic cũng giới thiệu loạt trải nghiệm bình minh đặc sắc ở nhiều nơi khác:

Danakil Depression (Ethiopia) – Du khách theo chân các đoàn khảo cứu tiến gần núi lửa vào thời điểm trước rạng đông, chiêm ngưỡng dòng dung nham đỏ rực và mặt đất nóng hừng hực khi ngày mới chớm bắt đầu.

Cusco / dãy Andes (Peru) – Tại các cộng đồng người Quechua, buổi sáng sớm là lúc nghệ nhân khởi động công việc dệt truyền thống, tiếp nối kỹ nghệ có từ nhiều thế hệ.

Parmigiano Reggiano (Italy) – Ở vùng Emilia-Romagna, bình minh cũng là thời điểm những mẻ phô mai đầu tiên được tạo hình từ các nồi đồng đang nghi ngút hơi nóng.

Guérande (Pháp) – Những cánh đồng muối tại Brittany phản chiếu ánh sáng ban mai trong không gian yên ả, nơi người làm muối bắt đầu nhịp lao động thủ công của ngày mới.

Quần đảo Azores (Bồ Đào Nha) – Được biết tới với các hoạt động như đánh cá lúc bình minh, một trải nghiệm được nhiều nguồn dẫn lại khi nói về danh sách.

Varanasi (Ấn Độ) – Trên sông Hằng, âm thanh của các bản ragas vang lên khi mặt trời hé rạng, mang đến cách khởi đầu ngày mới đậm chất tâm linh.

Với những mô tả này, Đà Lạt được đặt cạnh những địa danh giàu trải nghiệm đặc trưng trên thế giới, nổi bật nhờ cảnh sắc mây trời và bầu không khí tinh khôi trong buổi sớm cao nguyên.

Cảnh tượng hiếm nơi nào có được

Nhắc đến Đà Lạt, người ta thường nhớ ngay đến khí hậu mát lạnh quanh năm và những địa điểm quen thuộc như cây thông cô đơn, đồi chè Cầu Đất, ga Đà Lạt hay các nông trại xanh mát. Nhưng có một trải nghiệm đặc biệt mà bất kỳ ai đặt chân đến thành phố này cũng nên thử một lần: bắt đầu ngày mới thật sớm và chạy xe lên đồi cao để đón ánh mặt trời đầu ngày. Cảm giác ấy giống như được tiếp thêm năng lượng tích cực trước khi khám phá “thành phố mù sương”.

Một trong những tọa độ “săn mây”, “săn bình minh” nổi tiếng tại Đà Lạt có thể kể đến là đồi Thiên Phúc Đức, nằm cách trung tâm Đà Lạt chừng 9 km. Hành trình không quá khó, nhưng bạn nên đi xe máy vì đoạn đường cuối nhỏ và dốc. Để không bỏ lỡ thời khắc đẹp nhất, du khách thường phải thức trước giờ mặt trời mọc ít nhất một tiếng. Trời tối và se lạnh, nên chuẩn bị áo ấm và di chuyển chậm rãi vì một số đoạn đường không có đèn.

Đến chân đồi, sẽ có nhà dân hỗ trợ giữ xe. Từ đó, bạn đi bộ theo lối bậc đất để lên tới điểm cao nhất – nơi mở ra tầm nhìn toàn cảnh.

Khoảng 5h15–5h45 sáng, ánh sáng đầu tiên len qua lớp mây trắng, rồi mặt trời từ từ nhô lên. Những tia nắng vàng dịu trải xuống thảm cỏ còn đẫm sương khiến khung cảnh trở nên diệu kỳ. Mọi công sức dậy sớm dường như được bù đắp khi bạn được chìm trong vẻ đẹp thanh bình hiếm có.

Đồi Thiên Phúc Đức lúc này giống như một bức tranh sống động: phía xa là rừng thông xanh, bên dưới là những khu nhà kính dần hiện rõ khi sương tan. Tất cả hòa vào nhau tạo nên hình ảnh đặc trưng của Đà Lạt buổi sớm.

Ánh sáng vàng phủ lên bãi cỏ và đồi thông khiến nơi đây trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng. Ở bất cứ vị trí nào, chỉ cần giơ máy lên là bạn đã có một khung hình đẹp mê hoặc, không cần chỉnh sửa nhiều. Những lớp mây lững lờ trôi, nắng sớm lấp lánh trên sương và thảm cỏ trải rộng tạo thành phông nền tự nhiên hoàn hảo.

Nếu đi cùng bạn bè, bạn thậm chí có thể “chụp hoài không chán”, bởi mỗi khoảnh khắc mặt trời lên lại mang đến một sắc thái khác nhau.

Khi mặt trời lên cao hơn, bầu trời trong dần và lớp sương trên thung lũng tản đi, toàn bộ khung cảnh dưới chân đồi hiện ra rõ ràng: những dãy nhà kính trắng xen giữa rừng thông bạt ngàn – hình ảnh gợi nhớ ngay đến nét đặc trưng của Đà Lạt. Bãi cỏ vẫn còn vương sương long lanh, ánh nắng khiến từng giọt nước li ti như đang phát sáng.

Đó là khoảnh khắc mà nhiều du khách muốn nằm dài xuống thảm cỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời và tận hưởng sự bình yên hiếm hoi của thiên nhiên cao nguyên.

