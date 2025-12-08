Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà ga T2 Nội Bài sau mở rộng, thiết bị hiện đại tự động trả khay, không cần tháo laptop

08-12-2025 - 15:06 PM | Lifestyle

Sau hơn 18 tháng thi công, dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12.

Nhà ga T2 Nội Bài sau mở rộng được kỳ vọng giải tỏa áp lực tăng trưởng khách quốc tế và nâng công suất thiết kế từ 10 lên 15 triệu lượt khách mỗi năm.

Dự án hoàn thành giúp nâng tổng diện tích sàn xây dựng từ 139.216 m² lên 200.164 m². Hệ thống phục vụ hành khách được tăng cường mạnh: Số quầy check-in tăng từ 96 lên 144, trong đó có 24 quầy tự gửi hành lý (Self Bag Drop).

(Ảnh: Vietnam Skyscrapercity & Skyline)

(Ảnh: Vietnam Skyscrapercity & Skyline)

Điểm đáng chú ý là việc số hóa quy trình hàng không được triển khai đồng bộ. Đây là lần đầu tiên một hệ sinh thái tự động hóa quy mô lớn xuất hiện tại Nhà ga T2. Ở khu vực sảnh đi, hành khách có thể tự làm thủ tục qua 24 kiosk check-in và 24 quầy Self Bag Drop, giảm hẳn thời gian chờ.

Khu vực kiểm tra an ninh được trang bị 6 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 3 máy quét cơ thể (Body Scanner) tiêu chuẩn TSA. Máy soi 3D cho phép quét đa chiều, tự động trả khay và không yêu cầu tháo laptop hay chất lỏng, giúp tăng năng lực thông quan. Body Scanner dùng sóng milimet phi ion hóa, quét nhanh trong vài giây và hiển thị kết quả dưới dạng avatar trung tính để bảo vệ quyền riêng tư.

(Ảnh: Vietnam Skyscrapercity & Skyline)

(Ảnh: Vietnam Skyscrapercity & Skyline)

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết trong suốt quá trình triển khai, các đơn vị thi công và khai thác đã phối hợp chặt chẽ, áp dụng biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo tiến độ cũng như an toàn bay.

Không chỉ nâng công suất, T2 mở rộng còn hướng tới mô hình “sân bay xanh” với không gian phủ cây xanh từ khu vực sân đỗ đến bên trong nhà ga, tạo điểm nhấn cảnh quan và cải thiện trải nghiệm hành khách.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

