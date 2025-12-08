Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an vào cuộc vụ dự án Nuôi em ở Nghệ An bị tố thiếu minh bạch

08-12-2025 - 11:17 AM | Sống

Hoạt động thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An đang bị tố thiếu minh bạch sau khi hàng loạt mạnh thường quân mất liên lạc với người phụ trách dự án. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và tiến hành xác minh.

Sáng 8/12, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn thư phản ánh về dấu hiệu thiếu minh bạch tài chính của dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An.

Hiện đội xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Dự án thiện nguyện Nuôi em Nghệ An được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An - nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn.

Mỗi “anh nuôi, chị nuôi” đóng góp từ 1,5 đến gần 2 triệu đồng cho mỗi học sinh mỗi năm học, giúp các em có bữa trưa đầy đủ hơn. Dự án do bà Đỗ Thị Nga khởi xướng và phụ trách.

Dự án thiện nguyện "Em nuôi Nghệ An" bị tố thiếu minh bạch về tài chính

Trên các kênh truyền thông, bà Nga giới thiệu mình là Trưởng Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung - Trung tâm Tình nguyện quốc gia, khiến nhiều nhà hảo tâm tin rằng đây là chương trình chính thống.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều mạnh thường quân cho rằng dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch trong thu chi tài chính. Từ ngày 15/10/2025, họ không thể liên lạc với bà Đỗ Thị Nga, tin nhắn, cuộc gọi đều không được phản hồi. Bức xúc, nhiều người đã gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Theo thống kê của một số nhà hảo tâm, tại các điểm trường thuộc Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng… có 241 học sinh được nhận hỗ trợ bởi 61 nhà hảo tâm, với tổng số tiền hơn 514 triệu đồng. Nếu tính toàn bộ dự án từ năm 2019 đến nay, số tiền quyên góp có thể lớn hơn nhiều lần.

Các mạnh thường quân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án, đồng thời có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm và uy tín của các hoạt động thiện nguyện.

Đen Vâu lên tiếng làm rõ mối quan hệ giữa bản thân và Dự án Nuôi Em

Theo Thu Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loài cây quý như vàng, hoa nở suốt 200 ngày, trồng trong nhà là tài lộc kéo đến

Loài cây quý như vàng, hoa nở suốt 200 ngày, trồng trong nhà là tài lộc kéo đến Nổi bật

3 loại gia vị biết ăn sống thì ung thư cũng phải… SỢ

3 loại gia vị biết ăn sống thì ung thư cũng phải… SỢ Nổi bật

6 kiểu tặng quà bóc mẽ bạn EQ thấp

6 kiểu tặng quà bóc mẽ bạn EQ thấp

11:10 , 08/12/2025
Vì sao chuyên gia khuyên đừng rửa thịt sống dưới vòi nước chảy?

Vì sao chuyên gia khuyên đừng rửa thịt sống dưới vòi nước chảy?

10:55 , 08/12/2025
Gia đình 3 người thuê trọ ở Hà Nội: Thu nhập 18 triệu, tiết kiệm được 8 triệu nhờ 2 quy tắc “vàng”

Gia đình 3 người thuê trọ ở Hà Nội: Thu nhập 18 triệu, tiết kiệm được 8 triệu nhờ 2 quy tắc “vàng”

10:50 , 08/12/2025
Cả nhà ung thư, bệnh tật nếu còn chưa bỏ 6 thói quen ai cũng tưởng sạch sẽ, tiết kiệm này!

Cả nhà ung thư, bệnh tật nếu còn chưa bỏ 6 thói quen ai cũng tưởng sạch sẽ, tiết kiệm này!

10:30 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên