Đen Vâu lên tiếng làm rõ mối quan hệ giữa bản thân và Dự án Nuôi Em

Trước sự quan tâm của công chúng, Đen Vâu đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân với hơn 5 triệu người theo dõi nhằm giải thích rõ mối quan hệ giữa anh và Nuôi Em.

Theo chia sẻ, Đen và ê-kíp tham gia dự án với tư cách là mạnh thường quân như nhiều người khác. Mỗi năm, anh vẫn đóng góp chi phí nuôi bữa ăn cho trẻ em vùng cao bằng tiền cá nhân, không liên quan đến doanh thu từ ca khúc Nấu ăn cho em. Đen đồng thời khẳng định bản thân không phải người sáng lập, không tham gia quản lý hay quyết định việc sử dụng ngân sách của dự án.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Đen Vâu

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến Dự án Nuôi em. Ông Hoàng Hoa Trung, đại diện Dự án Nuôi em, mới đây cũng đã có chia sẻ chính thức sau những thông tin trên và cho biết đã ghi nhận các ý kiến, cam kết sẽ công khai minh bạch dữ liệu, đồng thời mời người đóng góp gửi thắc mắc qua email hoặc bình luận trực tiếp dưới bài đăng.

Bên cạnh đó, liên quan đến bài hát Nấu ăn cho em, Đen cho biết toàn bộ doanh thu từ ca khúc đều được gửi tới các hoạt động thiện nguyện, bao gồm dự án Nuôi Em và nhiều chương trình khác của các ban ngành, Nhà nước. Thông tin về các lần chuyển khoản được anh công khai trên trang cá nhân.

Lần 1 – 14/06/2023: 500 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam. Lần 2 – 16/11/2023: Tổng 550 triệu đồng, gồm: * 200 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM * 350 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam Lần 3 – 18/03/2024: 400 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam. Lần 4 – 15/11/2024: Tổng 550 triệu đồng, gồm: * 150 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên TP.HCM * 400 triệu đồng chuyển đến Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam Lần 5 – 15/08/2025: 860 triệu đồng chuyển đến Quỹ Vì Người Nghèo Trung ương.

Đen cũng chia sẻ sự buồn bã và lo lắng trước bối cảnh dư luận hoang mang, cho rằng mọi khoản đóng góp đều là công sức của nhiều người và cần được tôn trọng. Anh đề nghị cộng đồng giữ bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời minh bạch từ phía Nuôi Em. Nếu có sai phạm được cơ quan chức năng kết luận, anh ủng hộ việc xử lý đến cùng để bảo vệ quyền lợi của các nhà hảo tâm và trẻ em vùng cao.

Trước đó, sức lan tỏa từ ca khúc Nấu ăn cho em từng góp phần giúp dự án Nuôi Em được biết đến rộng rãi hơn. Theo chia sẻ từ nhiều bạn trẻ, sau khi xem MV của Đen Vâu họ đã đăng ký tham gia nhận nuôi trẻ vùng cao.

Trong một buổi phỏng vấn vào đầu 2024, Đen Vâu cho biết đã bắt đầu tham gia dự án Nuôi Em từ năm 2018. Chia sẻ tại chương trình "Gala Việc tử tế 2024: Ai cũng có thể", anh cho biết lý do gắn bó là vì từng nhận được sự giúp đỡ trong những năm tháng đến trường, và mong muốn mang lại niềm vui tương tự cho trẻ em vùng cao.

"Đen có thấy những đoàn về trường cho sữa, cho bút, cho vở và những điều đó, tất nhiên nó không làm thay đổi đời sống ngay lập tức được nhưng nó cho Đen một cái niềm vui và niềm vui đó giúp cho mình có thêm sức lực để đến trường, thêm hào hứng đến trường. Từ điều đó, Đen nghĩ nếu mình mang cho các em nhỏ những niềm vui như thế thì các em sẽ thích đến trường lắm nhỉ? Và đời sống của các em chắc chắn sẽ thay đổi khi có tri thức", nam rapper chia sẻ vào thời điểm đó.

Vào thời điểm đó, anh Hoàng Hoa Trung cũng tiết lộ rằng sự tham gia của những người có sức ảnh hưởng như Đen giúp dự án được lan tỏa rộng rãi hơn. Theo anh Trung, "qua câu chuyện của Đen Vâu đã có hơn 30.000 em nhỏ được nhận nuôi".