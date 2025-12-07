Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 2 thỏi vàng trong lọ tương ớt gửi ship đồ, cảnh sát sốc vì mục đích thật phía sau

07-12-2025 - 19:59 PM | Sống

Phát hiện 2 thỏi vàng trong lọ tương ớt gửi ship đồ, cảnh sát sốc vì mục đích thật phía sau

Cảnh sát đã phải vào cuộc để truy lùng lọ tương ớt ngâm vàng này.

Một người đàn ông cao tuổi ở Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi giấu hai thỏi vàng nhỏ bên trong một lọ tương ớt và gửi đi liên tỉnh. Hành động kỳ lạ này là một phần của chiêu trò lừa đảo nhằm tài trợ cho tài khoản giao dịch chứng khoán của ông.

Vụ việc xảy ra tại Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Cảnh sát địa phương nhận được cảnh báo chống gian lận, cho thấy một người đàn ông lớn tuổi tên Zhao đang liên lạc với những kẻ lừa đảo.

Sĩ quan cảnh sát Li Ruifang nhanh chóng đến tìm ông Zhao để thẩm vấn. Ban đầu, ông Zhao một mực phủ nhận, khẳng định: "Tôi không bị lừa. Tôi chỉ trò chuyện bình thường với một người bạn về cổ phiếu."

Ẩn giấu hai thỏi vàng 30 gram trong lọ tương ớt

Sĩ quan Li Ruifang sau đó đã thay đổi chiến thuật. Cô bắt đầu trò chuyện với ông Zhao như một nhà đầu tư đồng nghiệp, giải thích các thủ tục đầu tư hợp pháp và vạch trần các chiêu trò lừa đảo phổ biến.

Sau gần hai giờ đồng hồ, ông Zhao cuối cùng cũng chịu mở lời. Ông thừa nhận đã tìm thấy quảng cáo về "mẹo cổ phiếu kiếm tiền" trên một nền tảng video ngắn.

Sau khi quét mã QR, ông đã tải xuống một ứng dụng giao dịch. Theo hướng dẫn của những kẻ tự xưng là "người nội bộ", ông bị lừa mua vàng và gửi qua đường bưu điện để "đổi lấy tiền mặt".

Khi được hỏi về gói hàng, ông Zhao ban đầu nói đó là "thức ăn tặng bạn". Cuối cùng, ông thú nhận đã giấu hai thỏi vàng, tổng cộng nặng 30 gram, bên trong lọ tương ớt theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo.

Phát hiện 2 thỏi vàng trong lọ tương ớt gửi ship đồ, cảnh sát sốc vì mục đích thật phía sau- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cuộc giải cứu gói hàng khẩn cấp của cảnh sát

Sĩ quan Li sau đó nói với ông Zhao: "Nếu ông vẫn không tin đó là lừa đảo, hãy thử rút tiền từ ứng dụng xem sao." Ông Zhao thử nhưng thất bại nhiều lần và nhận ra mình đã bị lừa.

Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với tổng đài dịch vụ khách hàng của công ty vận chuyển, yêu cầu chặn gói hàng khẩn cấp. Gói hàng chứa hai thỏi vàng đã được chặn thành công và được sắp xếp để hoàn trả.

Phát hiện 2 thỏi vàng trong lọ tương ớt gửi ship đồ, cảnh sát sốc vì mục đích thật phía sau- Ảnh 2.

Cảnh sát đã giúp cụ ông lấy lại được vàng và tiền

Cảnh sát đã trả lại hai thỏi vàng cho ông Zhao và giúp ông thu hồi 34.000 nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng) mà ông đã đầu tư trước đó.

Vụ việc này đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Thiên Tân đưa tin, gây ra nhiều bình luận hài hước trên mạng. Tuy nhiên, nó cũng là lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tài chính nhắm vào những người lớn tuổi ở Trung Quốc.

Nguồn: SCMP

Theo Thanh Tuyền

ĐSPL

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2026 là năm AI bùng nổ: 6 nghề phụ nữ có thể tận dụng công nghệ để kiếm thêm tiền

2026 là năm AI bùng nổ: 6 nghề phụ nữ có thể tận dụng công nghệ để kiếm thêm tiền Nổi bật

Người phụ nữ 50 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, 1 năm sau kết quả khám sức khỏe gây bất ngờ

Người phụ nữ 50 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, 1 năm sau kết quả khám sức khỏe gây bất ngờ Nổi bật

Nhận được 5 kiểu tin nhắn này trên Zalo, bạn phải “báo xấu” ngay nếu không muốn bị chiếm quyền truy cập hoặc mất tiền trong tài khoản

Nhận được 5 kiểu tin nhắn này trên Zalo, bạn phải “báo xấu” ngay nếu không muốn bị chiếm quyền truy cập hoặc mất tiền trong tài khoản

19:40 , 07/12/2025
Cà phê Việt Nam – Di sản kết nối toàn cầu

Cà phê Việt Nam – Di sản kết nối toàn cầu

19:30 , 07/12/2025
Người đàn ông nhận thành công 155 triệu đồng chuyển khoản từ TRAN DUY TUAN: Công an nhận tin báo vào cuộc ngay sau 20 phút

Người đàn ông nhận thành công 155 triệu đồng chuyển khoản từ TRAN DUY TUAN: Công an nhận tin báo vào cuộc ngay sau 20 phút

19:18 , 07/12/2025
Cụ bà sập nhà vì lũ, trùm Điền Quân tới cho tiền gấp đôi, nói một điều

Cụ bà sập nhà vì lũ, trùm Điền Quân tới cho tiền gấp đôi, nói một điều

19:06 , 07/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên