Phát hiện 2 thỏi vàng trong lọ tương ớt gửi ship đồ, cảnh sát sốc vì mục đích thật phía sau

Một người đàn ông cao tuổi ở Trung Quốc đã gây xôn xao cộng đồng mạng sau khi giấu hai thỏi vàng nhỏ bên trong một lọ tương ớt và gửi đi liên tỉnh. Hành động kỳ lạ này là một phần của chiêu trò lừa đảo nhằm tài trợ cho tài khoản giao dịch chứng khoán của ông.

Vụ việc xảy ra tại Thiên Tân, miền bắc Trung Quốc. Cảnh sát địa phương nhận được cảnh báo chống gian lận, cho thấy một người đàn ông lớn tuổi tên Zhao đang liên lạc với những kẻ lừa đảo.

Sĩ quan cảnh sát Li Ruifang nhanh chóng đến tìm ông Zhao để thẩm vấn. Ban đầu, ông Zhao một mực phủ nhận, khẳng định: "Tôi không bị lừa. Tôi chỉ trò chuyện bình thường với một người bạn về cổ phiếu."

Ẩn giấu hai thỏi vàng 30 gram trong lọ tương ớt

Sĩ quan Li Ruifang sau đó đã thay đổi chiến thuật. Cô bắt đầu trò chuyện với ông Zhao như một nhà đầu tư đồng nghiệp, giải thích các thủ tục đầu tư hợp pháp và vạch trần các chiêu trò lừa đảo phổ biến.

Sau gần hai giờ đồng hồ, ông Zhao cuối cùng cũng chịu mở lời. Ông thừa nhận đã tìm thấy quảng cáo về "mẹo cổ phiếu kiếm tiền" trên một nền tảng video ngắn.

Sau khi quét mã QR, ông đã tải xuống một ứng dụng giao dịch. Theo hướng dẫn của những kẻ tự xưng là "người nội bộ", ông bị lừa mua vàng và gửi qua đường bưu điện để "đổi lấy tiền mặt".

Khi được hỏi về gói hàng, ông Zhao ban đầu nói đó là "thức ăn tặng bạn". Cuối cùng, ông thú nhận đã giấu hai thỏi vàng, tổng cộng nặng 30 gram, bên trong lọ tương ớt theo chỉ dẫn của kẻ lừa đảo.

Ảnh minh hoạ

Cuộc giải cứu gói hàng khẩn cấp của cảnh sát

Sĩ quan Li sau đó nói với ông Zhao: "Nếu ông vẫn không tin đó là lừa đảo, hãy thử rút tiền từ ứng dụng xem sao." Ông Zhao thử nhưng thất bại nhiều lần và nhận ra mình đã bị lừa.

Cảnh sát ngay lập tức liên hệ với tổng đài dịch vụ khách hàng của công ty vận chuyển, yêu cầu chặn gói hàng khẩn cấp. Gói hàng chứa hai thỏi vàng đã được chặn thành công và được sắp xếp để hoàn trả.

Cảnh sát đã giúp cụ ông lấy lại được vàng và tiền

Cảnh sát đã trả lại hai thỏi vàng cho ông Zhao và giúp ông thu hồi 34.000 nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng) mà ông đã đầu tư trước đó.

Vụ việc này đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Thiên Tân đưa tin, gây ra nhiều bình luận hài hước trên mạng. Tuy nhiên, nó cũng là lời cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo tài chính nhắm vào những người lớn tuổi ở Trung Quốc.

Nguồn: SCMP