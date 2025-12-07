Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-12-2025 - 19:06 PM | Sống

Cụ bà sập nhà vì lũ, trùm Điền Quân tới cho tiền gấp đôi, nói một điều

"Lúc đầu tôi tính đưa ngoại 5 triệu nhưng thấy ngoại khổ quá nên đưa ngoại 10 triệu" – Khương Dừa nói.

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân một thời là Khương Dừa đã chia sẻ một clip quay lại hành trình thiện nguyện cứu trợ bà con chịu ảnh hưởng bão lũ tại miền Trung.

Cụ bà sập nhà vì lũ, trùm Điền Quân tới cho tiền gấp đôi, nói một điều- Ảnh 1.

Cụ bà và Khương Dừa

Trong đó, Khương Dừa tới thăm nhà một cụ bà đã cao tuổi phải sống đơn thân, mưu sinh bằng nghề bán rau. Trận bão lũ đổ về khiến nhà cụ bà bị sập một nửa, nhìn ngổn ngang và tàn tạ, vô cùng xót xa. Khương Dừa trong quá trình phát quà nghe được hoàn cảnh của cụ bà đã quyết định tới tận nhà để xem xét tình hình.

Khương Dừa nói: "Bà có con nhưng lấy vợ ở riêng nên bà ở một mình, một gian nhà của bà đã bị sập hoàn toàn. Giờ nhà sập rồi nên bà cụ về ở chung với con chứ con cái cũng không có tiền cất nhà mới cho bà".

Trong nhà cụ bà ngổn ngang và đổ nát, vẫn chưa sửa sang được. Chiếc tủ thờ bị bùn đất bám đầy, nước ướt tới tận gần mái nhà, đồ đạc xộc xệch, hỏng hóc, gần như không sử dụng được nữa. Các mảng tường đổ sập hoàn toàn khiến bà phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

Cụ bà chia sẻ: "Tôi gần 80 tuổi rồi, ông nhà tôi mất mười mấy năm. Các con tôi đi làm lụng vất vả lắm nên tôi cũng phải tự lo. Lũ về khiến đồ đạc trong nhà hư hỏng hết, trôi ra tận ngoài, vừa phải ra lụm vào rửa đi.

Cụ bà sập nhà vì lũ, trùm Điền Quân tới cho tiền gấp đôi, nói một điều- Ảnh 2.

Trước tôi trồng rau ngoài ruộng rồi đem ra chợ bán, giờ lũ về cuốn hết ruộng rau đi rồi nên không biết tính sao, chắc sẽ trồng lại để bán tiếp.

Một ngày tôi đi bán rau cũng được ba chục, bốn chục, ngày nào bán được thì năm chục, sáu chục. Bữa giờ các đoàn từ thiện cũng tới cho quà và tiền, tôi cũng nhận được 4 triệu, 5 triệu đồng rồi. Tôi giữ lại, khi nào đủ tiền thì cất lại cái nhà mới, cho bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Mạnh thường quân cho bao nhiều tôi cũng nhận".

Khương Dừa dự tính cho mỗi hoàn cảnh 5 triệu đồng nhưng riêng trường hợp của cụ bà vì quá khó khăn, thiếu thốn nên anh quyết định tặng thêm 5 triệu đồng nữa là tổng 10 triệu đồng tiền mặt, kèm theo một số quà cáp.

Anh nói: "Hôm nay chúng tôi tới thăm và chia buồn với ngoại nhưng thôi thì của đi thay người, vẫn còn sức khỏe là may rồi. Chúng tôi có chút tiền biếu ngoại để mua sắm đồ đạc, ăn uống.

Chúng tôi cũng chỉ có nhiêu đây vì còn phải chia cho các hộ khác nữa. Lúc đầu tôi tính đưa ngoại 5 triệu nhưng thấy ngoại khổ quá nên đưa ngoại 10 triệu.

Thiên tai bão lũ ai cũng bị ảnh hưởng nên phải sắp xếp người này mới đến người kia, nên nếu chúng tôi có chậm trễ cũng mong bà con cô bác thông cảm.

Bà con cô bác có theo dõi hành trình của tôi thì biết, tôi chia quà theo cảm nhận cá nhân của mình nên nhiều khi chưa đồng đều, mong mọi người thông cảm".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

