Ngôi trường "độc nhất" trên thế giới, cát-xê 0 đồng cho Đen Vâu, H'Hen Niê và lời hứa danh dự của một tập đoàn

Ngôi trường duy nhất trên thế giới mang tên "Hy Vọng"



Khi dịch COVID-19 bùng phát cách đây 4 năm, hàng nghìn trẻ em Việt Nam rơi vào cảnh mất cha mẹ, tương lai phủ mờ trong làn sương u tối, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Từ sáng kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, Trường Hy Vọng ra đời, trở thành mái ấm cưu mang những mảnh đời đặc biệt ấy.

Là dự án giáo dục nhân văn hướng đến trẻ em mồ côi sau đại dịch, Trường Hy Vọng không chỉ hỗ trợ các em vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, mà còn trở thành ngôi nhà nuôi dưỡng toàn diện, nơi hàng trăm trẻ em cơ nhỡ có cơ hội tiếp tục hành trình cuộc đời như bao đứa trẻ khác.

Ngoài việc được học tập miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 và tạo điều kiện học lên cao hơn, có công việc ổn định trong tương lai, các em nhỏ của Trường Hy Vọng được hưởng một cuộc sống tinh thần đầy đủ, được chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, rèn luyện kỹ năng và phát triển nhân cách trong một môi trường an toàn, ấm áp.

Tại vòng chung kết Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 , Trường Hy Vọng của FPT gây ấn tượng mạnh mẽ trong hạng mục Dự án Kịp thời, khi trong bối cảnh xã hội chịu nhiều vết thương sau dịch bệnh, có một giải pháp nhân văn cấp thiết, đậm tinh thần kiên trì phụng sự với "lời hứa 18 năm" dành cho mỗi đứa trẻ.

Trường Hy Vọng nghe qua sẽ giống như mọi "bài toán vì cộng đồng" khác, có thể dễ dàng áp dụng công thức: tiền là giải quyết mọi vấn đề. Nhưng lời giải bằng giá trị vật chất có thể không phải đáp án chính xác nhất cho những đứa trẻ mất đi những người thân yêu nhất.

Gắn bó với Trường Hy Vọng từ những ngày đầu, Giám đốc dự án Hoàng Quốc Quyền gọi những điều mình và các đồng nghiệp đang làm là một sứ mệnh, nơi chỉ có sự nhẫn nại cùng tình yêu thương đong đầy là điều tốt nhất dành cho các em.

Ngôi trường là nơi tiền bạc luôn xếp sau một thứ là thời gian, và tựa như mái nhà chung của hàng trăm đứa trẻ, mỗi ngày tại đây đều mang đến những cảm xúc đặc biệt, nơi những người nuôi dưỡng hy vọng sự đền đáp cho sự gieo mầm của họ sau này sẽ là một thế hệ tương lai biết cống hiến cho đất nước.

Dưới đây là những chia sẻ cảm xúc của Giám đốc dự án Trường Hy Vọng - ông Hoàng Quốc Quyền khi đến với Vòng Chung kết Giải thưởng Human Act Prize 2025.

Giám đốc dự án Trường Hy Vọng - ông Hoàng Quốc Quyền.

Chúng tôi không cần tiền, hãy dành cho các em "món quà thời gian"

Sinh ra sau COVID-19, Trường Hy Vọng chắc chắn không hề giống bất kỳ ngôi trường nào ngoài kia. Với bản thân ông, Trường Hy Vọng có ý nghĩa đặc biệt thế nào?

Ông Hoàng Quốc Quyền: Trường Hy Vọng là một ngôi trường, nhưng cũng có thể nói chúng tôi là một cộng đồng. Nơi đây có học sinh đến từ 29 tỉnh thành và 13 dân tộc cùng sinh sống, học tập. Sau dịch bệnh, có lẽ cả thế giới chỉ có một ngôi trường như Trường Hy Vọng – nơi nhận nuôi tất cả những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì COVID-19 và giữ lời hứa dành trọn những gì tốt nhất cho đến khi các em tròn 18 tuổi.

Chúng tôi làm điều này không phải để chờ một ngày nhận về một giải thưởng hay sự ghi nhận nào đó, Trường Hy Vọng chỉ muốn kể một câu chuyện cho cộng đồng: Đó là giáo dục trẻ nhỏ hãy kiên trì, bền bỉ và dành trọn tất cả yêu thương, Đừng dạy dỗ đứa trẻ bằng những khẩu hiệu hô hào hay tiền bạc. Điều quan trọng nhất dành cho mỗi đứa trẻ là thời gian. Trường Hy Vọng là ngôi trường dành cho các em bằng tất cả những điều như thế.

Chúng tôi, cũng như mọi dự án khác trong Human Act Prize 2025, đều hướng đến phụng sự một mục tiêu cao cả: Vì cộng đồng. Tất cả đều sẵn sàng cho đi và không ai nhận về điều gì cho riêng mình.

Chi 200 tỷ đồng xây một ngôi trường nuôi dạy hơn 1.000 em nhỏ đến năm 18 tuổi, dù nghe có vẻ tốn kém và dài hơi nhưng điều đó cũng không phải quá khó với một tập đoàn lớn như FPT?

Ông Hoàng Quốc Quyền: Mọi người thường nghĩ Trường Hy Vọng là một ngôi trường 200 tỷ, được hậu thuẫn bởi nguồn lực rất mạnh của FPT thì mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Nhưng tiền chưa bao giờ là yếu tố quyết định với chúng tôi. Điều quan trọng vẫn là cách kết nối và đồng hành với từng đứa trẻ thế nào.

Hãy nhìn vào mỗi gia đình khi nuôi một đứa trẻ, kể cả những gia đình giàu có, đâu phải lúc nào cha mẹ cũng có thể kết nối được với con cái hay tìm được tiếng nói chung?

Trái ngược với quan điểm "có tiền là làm được tất cả", Trường Hy Vọng với chúng tôi là câu chuyện về thời gian, về yêu thương và việc tất cả có sẵn sàng dành thời gian cho những đứa trẻ đó hay không.

Bạn có thể đến thăm đứa trẻ được một lần, nhưng thứ những đứa trẻ cần là 10 lần. Điều đó không hề dễ dàng. Chủ tịch Trương Gia Bình mỗi lần vào thăm trường đều dành trọn vẹn từ 5 đến 10 ngày với các em, và tôi nghĩ sự trọn vẹn đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Vậy Trường Hy Vọng là nơi mà những người nuôi dưỡng chịu "hết lòng" vì 1.000 đứa trẻ xa lạ, cho đi mà không cần nhận lại?

Ông Hoàng Quốc Quyền: Chúng tôi không cho rằng mình đang làm một công việc vô tư, không suy nghĩ. Chúng tôi tin rằng đây là một sứ mệnh, một con đường tất cả cùng theo đuổi: Giáo dục những đứa trẻ.

Thứ chúng tôi chờ đợi là 20 năm nữa. Có thể những đứa trẻ đó sẽ trở thành những con người tài năng, cống hiến cho đất nước. Với chúng tôi, đó là những thứ được nhiều hơn mất và là thành quả tự hào nhất.

Hy Vọng là một ngôi trường có hàng trăm đứa trẻ. Mỗi ngày đều là những cảm xúc mới và bạn không biết điều gì sẽ đến vào ngày mai. Hôm nay có 20 đứa lăn ra ốm, ngày mai có ba đứa đánh nhau, ngày kia có 10 đứa thích nhau xong rồi lại quay ra hờn dỗi. Mỗi ngày đều là một chuỗi sự kiện lướt qua nhiều cung bậc cảm xúc. Ngoài kia mỗi gia đình chỉ có một, hai đứa trẻ, còn gia đình của chúng tôi có hàng trăm đứa trẻ.

Có những em nhỏ 2 giờ sáng sốt cao, thậm chí có những lần dịch sốt lan đến cả vài chục em. Mọi thứ không còn dừng lại ở vấn đề cá nhân nữa. Giống như một gia đình, khi các em gặp vấn đề thì chúng tôi đều cùng nhau dốc sức làm mọi thứ giống như người thân trong gia đình.

Một ngôi trường đủ đầy và gần như hoàn hảo như vậy thì những đứa trẻ đâu cần gì thêm nữa?

Ông Hoàng Quốc Quyền: Trường Hy Vọng có đầy đủ mọi thứ, chúng tôi không thiếu bất cứ thứ gì tốt nhất để dành cho các em, từ đội ngũ thầy cô giáo, hỗ trợ tâm lý cho đến y tế. Nhưng thứ thiếu thốn nhất chính là thời gian.

Trường Hy Vọng không nhận tiền, thứ chúng tôi muốn chỉ là cộng đồng, mọi người hãy dành thêm thời gian cho các em. Rapper Đen Vâu đến hát, đến chơi với các em không lấy tiền. Hoa hậu H'Hen Niê đến kể chuyện với các em cả ngày cũng chẳng lấy đồng nào. Vì chúng tôi cũng không có tiền để trả cho việc ấy.

Chúng tôi muốn cộng đồng biết rằng có một ngôi trường rất cần các cô chú nghệ sĩ, những người nổi tiếng đến chia sẻ bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thương, đến chơi với các em cả ngày, dành thời gian thật nhiều với các em.

Bản thân từ "hy vọng" vốn đã là một điều không chắc chắn. Lời hứa hôm nay nói dễ, nhưng ngày mai mọi thứ đã khác. Trường Hy Vọng sao dám hứa trước chuyện 18 năm?

Ông Hoàng Quốc Quyền: Trường Hy Vọng có con đường có lẽ rất gần với tinh thần của Human Act Prize 2025 là kiên trì phụng sự. Ở đây, chúng tôi nghĩ mình đang kiên trì với 1.000 đứa trẻ. Đó là hành trình xa xôi khi chờ đứa trẻ trưởng thành phải mất 18 năm.

Tất nhiên, chuyện tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. Thậm chí, đến một ngày tất cả các em đều trưởng thành, đều rời đi, chúng tôi còn chưa nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng mọi thứ sinh ra đều có lý do, Trường Hy Vọng vẫn mang trong mình sứ mệnh giáo dục, dù bất cứ đổi thay nào. Bản thân Trường Hy Vọng là một ngôi trường, khi đã hết sứ mệnh này, nó sẽ đảm nhiệm một sứ mệnh khác.

Cho đến ngày đó, sẽ không có chuyện Trường Hy Vọng vì một lý do nào mà phải dừng lại. Với chúng tôi, Trường Hy Vọng là lời hứa với những đứa trẻ. Đó là lời hứa danh dự của cả một tập đoàn.