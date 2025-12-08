Nếu bạn thường làm 5 điều này sau giờ làm việc, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao, ngày càng xuất sắc, thăng tiến nhanh

Những người có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường có xu hướng duy trì một số thói quen giúp họ phục hồi năng lượng, giữ tinh thần ổn định và nâng cao chất lượng công việc theo thời gian. Chính sự nhất quán này góp phần tạo nên sự khác biệt trong hiệu suất và cơ hội thăng tiến của họ.

Những người có EQ cao thường làm 5 điều này sau giờ làm việc:

1. Họ tách mình khỏi công việc để phục hồi năng lượng

Người EQ cao hiểu rằng hiệu suất dài hạn không đến từ việc làm việc liên tục, mà từ khả năng tái tạo năng lượng. Sau giờ làm, họ chủ động “đóng lại” công việc: hạn chế kiểm tra email, ngừng suy nghĩ tiêu cực và không để áp lực kéo dài sang buổi tối.

Điều này giúp họ giảm mệt mỏi, cải thiện giấc ngủ và nâng cao hiệu suất vào ngày hôm sau. Nhờ biết đặt ranh giới, họ luôn duy trì được trạng thái tỉnh táo và bền bỉ trong công việc.

Ảnh minh hoạ.

Dù đã tách khỏi nhiệm vụ công việc, những người EQ cao vẫn dành một khoảng thời gian ngắn để quan sát lại cảm xúc của chính mình, không phải để tiếp tục xử lý công việc, mà để hiểu rõ phản ứng của bản thân trong ngày. Họ thường tự hỏi: “Điều gì khiến mình căng thẳng?”, “Mình đã phản ứng ra sao?”, “Ngày mai mình có thể làm tốt hơn không?”

Thói quen tự phản tỉnh cảm xúc giúp họ tránh lặp lại sai lầm, điều chỉnh cách giao tiếp và giảm các phản ứng bốc đồng. Đây cũng là yếu tố giúp họ trưởng thành nhanh hơn trong môi trường chuyên nghiệp.

3. Họ nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực

Sau giờ làm, những người EQ cao thường dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc những mối quan hệ quan trọng. Kết nối xã hội chất lượng cao giúp giảm stress, ổn định cảm xúc và góp phần vào sự hài lòng trong công việc. Đồng thời, đây cũng là cách họ xây dựng các mối quan hệ chất lượng.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ cao luôn duy trì tinh thần học hỏi, nhưng họ không tạo áp lực phải “học thêm thật nhiều”. Thay vào đó, họ chọn những hình thức nhẹ nhàng và mang tính bồi dưỡng: đọc sách, nghe podcast, tham gia một lớp học ngắn, cập nhật kiến thức mới hoặc rèn kỹ năng mềm.

Sự học này không phải để ganh đua, mà để mở rộng góc nhìn, tăng khả năng thích ứng, những phẩm chất rất cần thiết trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng.

5. Họ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần

Sau giờ làm, những người có EQ cao thường dành thời gian cho các hoạt động như vận động nhẹ, ăn uống điều độ, hạn chế căng thẳng và ưu tiên ngủ đủ giấc. Những hoạt động này giúp giảm áp lực tâm lý và duy trì độ tập trung.

Việc duy trì thể trạng tốt và tinh thần cân bằng giúp họ phục hồi năng lượng, giảm áp lực trong ngày và cải thiện khả năng ra quyết định. Khi cơ thể và tâm trí ổn định, họ cũng dễ dàng quản lý cảm xúc và xử lý tình huống trong công việc một cách hiệu quả hơn.

Ảnh minh hoạ.

Những người có EQ cao không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn biết cách quản trị cảm xúc và năng lượng của mình. Nhờ duy trì năm thói quen trên, họ: Ít bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực; Giao tiếp khéo léo và có thiện chí; Dễ tạo dựng uy tín trong mắt lãnh đạo; Duy trì hiệu suất ổn định; Luôn trong trạng thái sẵn sàng cho cơ hội mới;... Đó là lý do họ thường được đánh giá cao.

Thăng tiến nhanh trong công việc không phải là may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị bền bỉ mỗi ngày. Người EQ cao hiểu điều đó, nên họ luôn đầu tư thời gian sau giờ làm cho những việc giúp bản thân phát triển trọn vẹn: cảm xúc, tư duy, sức khỏe, mối quan hệ.

Chính cách quản lý bản thân này giúp họ ngày càng xuất sắc và tiến xa trong sự nghiệp.