10 sai lầm khi sử dụng nồi chiên không dầu khiến món ăn kém ngon, nồi nhanh hỏng

Nồi chiên không dầu đã trở thành “người bạn” quen thuộc trong gian bếp của rất nhiều gia đình Việt Nam. Khả năng giảm lượng dầu mỡ, nấu nhanh, giữ hương vị và tiết kiệm thời gian khiến thiết bị này ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, không ít người lại vô tình sử dụng nồi chiên sai cách, dẫn đến món ăn kém ngon, nồi nhanh hỏng, thậm chí gây ra những nguy cơ mất an toàn.

Việc nắm rõ những sai lầm phổ biến khi sử dụng nồi chiên không dầu và hậu quả của chúng là điều vô cùng cần thiết để nồi chiên phát huy hiệu quả tối ưu.

Xếp thực phẩm quá dày, quá nhiều so với dung tích nồi

Một trong những lỗi phổ biến nhất khi sử dụng nồi chiên không dầu là “nhồi nhét” thực phẩm vào giỏ chiên. Nhiều người nghĩ rằng càng cho nhiều thì càng tiết kiệm thời gian, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Khi thực phẩm xếp chồng lên nhau, luồng khí nóng không thể lưu thông đều, dẫn đến bề mặt ngoài bị cháy nhưng bên trong vẫn sống hoặc không chín kỹ. Ngoài ra, lượng hơi nước bị giữ lại quá nhiều khiến món ăn bị ỉu, không giòn. Về lâu dài, việc hoạt động liên tục quá tải còn làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Lời khuyên là hãy chia nhỏ khẩu phần, để thực phẩm có khoảng trống nhất định trong giỏ chiên. Bạn cũng có thể lật mặt giữa chừng để đảm bảo món ăn chín đều.

Không làm nóng nồi trước khi nấu

Nhiều người bỏ qua bước làm nóng nồi (preheat) vì nghĩ rằng nồi chiên không dầu là thiết bị điện nên chỉ cần bật lên và nấu ngay. Thực tế, làm nóng nồi trước giúp nhiệt độ đạt mức lý tưởng, giống như việc làm nóng lò nướng .

Những sai lầm khi sử dụng nồi chiên không dầu khiến món ăn kém ngon, nồi nhanh hỏng. (Ảnh: Goodfood)

Nếu bạn bỏ vào nồi khi chưa có đủ nhiệt, thực phẩm dễ bị khô ngoài nhưng bên trong chậm chín, đặc biệt là thịt đỏ hoặc đồ đông lạnh. Một số nồi có chế độ preheat tự động, nhưng nếu không có, bạn chỉ cần bật nồi trước 3–5 phút.

Không vệ sinh nồi thường xuyên

Vệ sinh nồi chiên không dầu là việc đơn giản nhưng lại dễ bị “ngó lơ”. Mỡ thừa, vụn thức ăn, gia vị còn sót lại bám dưới giỏ chiên và thanh nhiệt không chỉ làm phát sinh mùi hôi mà còn có thể bốc khói, cháy khét ở lần sử dụng tiếp theo. Đáng lo hơn, khi dầu cũ bị đốt nóng nhiều lần, chúng tạo ra các chất độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Để an toàn, bạn nên vệ sinh giỏ chiên sau mỗi lần nấu và định kỳ lau chùi thanh nhiệt bằng khăn mềm. Tránh dùng miếng sắt hoặc chất tẩy mạnh vì chúng có thể làm tróc lớp chống dính .

Cho quá nhiều dầu hoặc ướp thức ăn quá ướt

Nồi chiên không dầu không có nghĩa là “không dầu hoàn toàn”, nhưng việc cho quá nhiều dầu sẽ khiến thực phẩm bị mềm, chảy nước, không đạt độ giòn mong muốn. Một số người ướp thịt quá ướt, quá nhiều nước xốt khiến món ăn dễ bị bắn tung tóe, tạo khói và làm dơ nồi.

Nếu muốn món ăn có độ vàng đẹp, bạn chỉ nên quét một lớp dầu rất mỏng. Còn đối với các món tẩm ướp, hãy để ráo bớt trước khi đưa vào nồi.

Bỏ qua sách hướng dẫn – sai lầm lớn nhưng thường gặp

Mỗi thương hiệu nồi chiên có cấu tạo, công suất, độ nóng khác nhau. Nhưng nhiều người lại sử dụng theo thói quen, công thức bếp núc của người quen hoặc những video trên mạng mà không để ý đến hướng dẫn của nhà sản xuất.

Điều này dẫn đến việc cài đặt sai nhiệt độ, thời gian hoặc vệ sinh không đúng cách, khiến nồi giảm tuổi thọ nhanh chóng. Sách hướng dẫn tuy dài nhưng có đầy đủ thông tin về những điều “không nên làm” mà nhiều người bỏ qua.

Đặt nồi ở vị trí bí, không thông thoáng

Nồi chiên không dầu cần khoảng trống xung quanh để tản nhiệt. Nếu đặt sát tường, gần đồ dễ cháy hoặc vật cản, hơi nóng không được giải phóng sẽ gây ra hiện tượng quá nhiệt. Nhiều vụ cháy nhỏ trong bếp đến từ sự chủ quan này.

Nên đặt nồi trên mặt phẳng chắc chắn, cách tường ít nhất 10 cm và tránh xa rèm cửa, khăn bếp hoặc các vật dụng bằng nhựa.

Mở nồi liên tục khi đang nấu

Một số người sốt ruột nên cứ vài phút lại mở nồi xem món ăn thế nào. Mỗi lần mở nồi là mỗi lần nhiệt độ bị thất thoát, làm thời gian nấu kéo dài và chất lượng món ăn giảm sút. Với những món đòi hỏi nhiệt độ ổn định như bánh hoặc thịt nguyên khối, việc mở nồi liên tục có thể làm món ăn nứt, vỡ hoặc không chín đều.

Hãy chỉ mở nồi khi cần kiểm tra hoặc lật mặt thức ăn theo công thức.

Dùng giấy bạc hoặc giấy nến sai cách

Giấy bạc và giấy nến giúp thức ăn không dính và dễ dàng vệ sinh hơn, nhưng nếu sử dụng sai, chúng có thể gây nguy hiểm.

Nhiều người lót toàn bộ bề mặt giỏ chiên bằng giấy bạc khiến luồng khí không lưu thông. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn mà còn gây nóng cục bộ, khiến nồi bị quá tải. Tệ hơn, nếu giấy bạc tiếp xúc trực tiếp với thanh nhiệt, nguy cơ phát tia lửa điện có thể xảy ra.

Lưu ý sử dụng giấy bạc đúng cách với nồi chiên không dầu. (Ảnh: Saga)

Giấy nến lại dễ bị thổi bay khi không có thức ăn đè lên, dẫn đến cháy xém. Hãy nhớ chỉ dùng giấy nến có trọng lượng hoặc cố định giấy bằng thực phẩm phía trên.

Dùng nồi chiên để nấu mọi món – hiểu lầm tai hại

Dù tiện lợi nhưng nồi chiên không dầu không phải “vạn năng”. Một số món quá nhiều nước như canh, kho, hầm hoàn toàn không phù hợp. Một số loại phô mai, bột ướt hoặc trứng sống cũng dễ bị thổi bay hoặc chảy xuống thanh nhiệt, gây cháy khét.

Hãy sử dụng nồi đúng mục đích: chiên – nướng – quay – làm giòn. Mọi sáng tạo đều nên dựa trên nguyên tắc an toàn.

Không kiểm tra dây điện và ổ cắm

Nồi chiên hoạt động ở công suất cao, thường từ 1400–1800W. Nếu ổ cắm kém chất lượng, dây điện bị hở hoặc dùng chung với thiết bị công suất lớn khác có thể dẫn đến chập điện. Đây là sai lầm dễ bị bỏ qua nhưng lại nguy hiểm nhất.

Hãy đảm bảo ổ cắm riêng, dây điện còn mới và không bị gập, đứt. Sau khi dùng xong, nên rút phích cắm để tránh chập cháy.

Nồi chiên không dầu là thiết bị hữu ích, nhưng chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi người dùng hiểu và sử dụng đúng cách. Những sai lầm phổ biến như xếp quá nhiều thực phẩm, vệ sinh kém, dùng sai phụ kiện hay đặt nồi ở vị trí không an toàn đều có thể gây hại từ chất lượng món ăn đến tuổi thọ của thiết bị, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn gia đình.

Khi sử dụng nồi chiên một cách khoa học, bạn không chỉ có được những bữa ăn ngon – lành mạnh mà còn bảo vệ thiết bị luôn hoạt động bền bỉ trong nhiều năm.