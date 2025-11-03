Nồi chiên không dầu không phải “vạn năng”: Đừng dùng để nấu 3 món này kẻo hối hận!

Nồi chiên không dầu đã trở thành một trong những cơn sốt phổ biến nhất trong vài năm qua, vượt qua những trào lưu trước đó (ví dụ như nồi nấu chậm) và trở thành thiết bị được yêu thích nhất trong căn bếp — đặc biệt đối với những đầu bếp bận rộn.

Thường thì nấu bằng nồi chiên không dầu nhanh hơn so với lò nướng truyền thống, đồng thời tiết kiệm điện hơn. Một lợi thế khác là mọi người có thể nấu ăn với ít dầu hơn, khiến món ăn lành mạnh hơn trong nhiều trường hợp.

Tuy nhiên, mặc dù nồi chiên không dầu là một thiết bị tiện lợi và đa năng trong hầu hết các gian bếp, nhưng nó không phải là “vạn năng”. Thực tế, các chuyên gia ẩm thực đã cảnh báo rằng có một số loại thực phẩm bạn tuyệt đối không nên nấu trong nồi chiên không dầu, báo Anh Daily Express đưa tin.

3 món ăn không nên nấu trong nồi chiên không dầu

Theo chuyên trang ẩm thực BBC Good Food của Anh, bỏng ngô là một trong những món bạn không bao giờ nên cho vào nồi chiên không dầu vì nguy cơ cháy nổ.

Hạt ngô không nổ tốt trong nồi chiên không dầu vì thiết bị này không đạt đủ nhiệt độ cần thiết để làm nổ hạt. Tệ hơn nữa, hạt ngô có thể mắc kẹt trong bộ phận làm nóng của nồi, tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Grace Forell, chuyên gia của tổ chức chuyên review sản phẩm “Which?”, nói với BBC: “Không, đừng thử làm món này ở nhà. Bỏng ngô sẽ không nổ tốt trong nồi chiên không dầu vì hầu hết các mẫu máy không đạt đến nhiệt độ cần thiết để làm nổ hạt ngô.”

“Hạt ngô cũng có thể mắc vào bộ phận làm nóng của nồi, khiến thiết bị bị chập và gây nguy cơ cháy nổ. Hãy dùng lò vi sóng hoặc nồi trên bếp nếu bạn muốn có một buổi tối xem phim vui vẻ!”

Hạt ngô không nổ tốt trong nồi chiên không dầu vì thiết bị này không đạt đủ nhiệt độ cần thiết để làm nổ hạt. (Ảnh minh họa)

Các món ăn sử dụng lớp bột chiên ướt cũng không nên cho vào nồi chiên không dầu. Lớp bột ướt, thường được dùng cho các món như gà rán, không đạt đủ nhiệt độ trong nồi chiên không dầu để chín và giòn, khiến nó bị nhão và chảy khắp nơi thay vì trở nên giòn rụm. Phần bột chưa chín đọng lại ở đáy khay có thể bị cháy, làm hỏng nồi.

Lớp bột ướt, thường được dùng cho các món như gà rán, không đạt đủ nhiệt độ trong nồi chiên không dầu để chín và giòn. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng là bánh mì cắt lát. Mặc dù loại thực phẩm này không gây hại cho thiết bị, nhưng bạn cũng sẽ không có được lát bánh mì nướng ngon lành.

BBC Good Food dẫn lời trợ lý nấu ăn Helena Busiakiewicz giải thích: “Nếu bạn cho bánh mì vào nồi chiên không dầu, nó sẽ bay lung tung và không được nướng chín đều. Để có kết quả tốt nhất, tôi luôn khuyên dùng máy nướng bánh mì chuyên dụng.”

Nếu bạn cho bánh mì cắt lát vào nồi chiên không dầu, nó sẽ bay lung tung và không được nướng chín đều. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, mặc dù bạn có thể cho một chút dầu vào nồi chiên không dầu, nhưng nên dùng thật ít, vì dùng quá nhiều dầu vẫn có thể gây cháy, theo công ty bảo hiểm Aviva. Nguyên nhân là do các thiết bị này không được thiết kế để nấu với lượng dầu lớn. Aviva cho biết 8% các vụ cháy trong nghiên cứu của họ bắt nguồn từ việc sử dụng quá nhiều dầu trong nồi chiên không dầu.