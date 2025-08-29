Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

99% người không biết 5 điều này khi dùng nồi chiên không dầu, đặc biệt số 4 sẽ khiến bạn chột dạ!

29-08-2025 - 19:51 PM | Sống

Dùng nồi chiên không dầu phải nhớ kỹ 5 điều này để tiện lợi khi sử dụng cũng như đảm bảo an toàn cho thiết bị.

Nồi chiên không dầu gần như là "trợ thủ quốc dân" trong căn bếp hiện đại. Từ chiên gà, nướng cá cho đến làm bánh, thiết bị này giúp rút ngắn thời gian nấu nướng, giảm đáng kể lượng dầu mỡ mà vẫn giữ được hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng đúng để vừa đảm bảo an toàn, vừa kéo dài tuổi thọ của nồi. Dưới đây là 5 lưu ý quan trọng mà bất kỳ gia đình nào đang dùng nồi chiên không dầu cũng cần ghi nhớ.

99% người không biết 5 điều này khi dùng nồi chiên không dầu, đặc biệt số 4 sẽ khiến bạn chột dạ!- Ảnh 1.

1. Không cho quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc

Nồi chiên không dầu hoạt động dựa trên luồng khí nóng lưu thông đều khắp khoang. Nếu bạn nhồi nhét quá nhiều thức ăn, khí nóng không thể lưu chuyển đều, món ăn sẽ chín không đồng đều: ngoài khét mà trong vẫn sống. Tốt nhất, nên để khoảng trống cho khí nóng luân chuyển hoặc chia thành nhiều mẻ nhỏ để món ăn vàng giòn đúng chuẩn.

2. Tránh dùng giấy bạc hoặc giấy nến sai cách

Nhiều người có thói quen lót giấy bạc hoặc giấy nến để đỡ dính dầu mỡ, nhưng nếu đặt giấy che kín hết phần đáy, khí nóng khó lưu thông khiến món ăn không giòn và nồi hoạt động kém hiệu quả. Chỉ nên cắt giấy vừa vặn, có lỗ thoát khí, hoặc sử dụng khay, giỏ chuyên dụng dành riêng cho nồi chiên.

3. Không dùng nồi chiên để nấu món quá nhiều nước

Nồi chiên không dầu không thích hợp để nấu canh, kho nhiều nước hay hấp đồ ăn. Nếu cố tình cho vào, hơi nước bốc lên dễ bám vào bộ phận làm nóng, gây chập cháy hoặc hỏng máy. Với các món cần chút nước sốt, chỉ nên rưới ít vào giai đoạn cuối và chọn khay chống dính phù hợp.

4. Nên làm nóng nồi trước khi nấu

Một số người thường bỏ qua bước này, nhưng việc làm nóng nồi từ 3 - 5 phút trước khi cho thức ăn vào sẽ giúp món ăn chín đều, giữ được độ ẩm bên trong mà vẫn giòn bên ngoài. Đây cũng là cách hạn chế tình trạng nồi phải hoạt động quá tải trong giai đoạn đầu.

5. Vệ sinh đúng cách sau khi sử dụng

Dầu mỡ và vụn thức ăn dễ bám lại dưới khay và thanh nhiệt. Nếu không vệ sinh thường xuyên, nồi sẽ có mùi hôi, thậm chí khói khi dùng lại. Sau khi nồi nguội, bạn nên tháo rời giỏ chiên, rửa bằng nước ấm pha chút xà phòng dịu nhẹ. Phần thanh nhiệt có thể lau sạch bằng khăn ẩm. Tuyệt đối không ngâm cả nồi vào nước vì sẽ hỏng hệ thống điện.

