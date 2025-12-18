Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

AFC gặp mặt, xin lỗi tuyển nữ Việt Nam sau sai sót trọng tài tại SEA Games 33

18-12-2025 - 22:25 PM | Sống

AFC sẽ điều tra kĩ sai sót của trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan và có thể cấm cô này một số trận.

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) vừa được cho là đã gặp Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, bày tỏ sự lấy làm tiếc và xin lỗi đội tuyển nữ Việt Nam sau quyết định sai lầm của tổ trọng tài trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 với Philippines.

Thất bại cay đắng của nữ Việt Nam ở Chung kết SEA Games 33 vì sai sót của trợ lý trọng tài.

Trong cuộc gặp, đại diện của AFC thừa nhận việc trọng tài biên từ chối bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy là sai sót nghiêm trọng, làm thay đổi cục diện trận đấu và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc.

Trong trận chung kết diễn ra ngày 17/12, Việt Nam bị loại sau loạt luân lưu 5–6, dù trước đó Bích Thùy đã có tình huống đánh đầu thành bàn nhưng không được công nhận.

Trọng tài biên Chanthavong Phutsavan

AFC cam kết sẽ rà soát sự việc và có biện pháp phù hợp để tránh lặp lại lỗi tương tự. Theo nguồn tin, trọng tài biên Chanthavong Phutsavan – người trực tiếp phất cờ báo việt vị – có thể bị cấm điều hành một số trận quốc tế trong thời gian tới.

Theo Đoàn Dự

Đời sống Pháp luật

