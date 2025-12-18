17.000 người chuẩn bị bước vào 1 kỳ thi cực quan trọng: Không kiểm tra kiến thức môn học nào, nhưng kết quả lại được đánh giá cao

Thí sinh đăng ký thi TSA đợt đầu năm 2026 tăng đáng kể

Gần 17.000 thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đợt đầu tiên do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, trong đó có hơn 2.000 học sinh đang theo học lớp 10 và 11. Con số này cho thấy mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin ngày 17/12, PGS.TS Vũ Duy Hải – Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội – cho biết lượng thí sinh đăng ký ở đợt đầu năm 2026 cao hơn khoảng 22% so với đợt tương ứng của năm 2025. Riêng nhóm học sinh lớp 10 và 11 cũng ghi nhận mức tăng khoảng 10%.

Theo lý giải của nhà trường, kết quả kỳ thi TSA có giá trị sử dụng trong vòng hai năm. Nhờ đó, học sinh lớp 11 nếu đạt điểm tốt hoàn toàn có thể dùng kết quả này để tham gia xét tuyển đại học vào năm 2027, khiến sự quan tâm đến kỳ thi gia tăng.

Ảnh minh họa: HUST

Bên cạnh đó, từ năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội điều chỉnh cách tính điểm ở phương thức xét hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Theo công thức mới, điểm thi TSA sẽ được sử dụng thay cho điểm học bạ, góp phần làm tăng vai trò của kỳ thi này trong tuyển sinh.

Trong năm 2026, kỳ thi đánh giá tư duy được tổ chức thành ba đợt. Đợt 1 diễn ra vào ngày 24–25/1/2026, với thời gian đăng ký từ 5–15/12/2025. Đợt 2 mở đăng ký từ 5–15/2/2026 và tổ chức thi vào ngày 14–15/3/2026. Đợt 3 nhận hồ sơ đăng ký trong khoảng 5–15/4/2026, lịch thi dự kiến vào ngày 16–17/5/2026.

Cấu trúc đề thi TSA tiếp tục được giữ ổn định, gồm ba phần: Tư duy Toán học (60 phút), Tư duy Đọc hiểu (30 phút) và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề (60 phút). Các câu hỏi được thiết kế nhằm đánh giá năng lực tư duy tổng hợp của thí sinh, không kiểm tra trực tiếp kiến thức của từng môn học riêng lẻ. Tổng điểm toàn bài là 100.

Thí sinh sẽ làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Để đáp ứng quy mô lớn của kỳ thi, Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với nhiều trường đối tác, dự kiến tổ chức tại khoảng 30 điểm thi thuộc 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Nhà trường cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình vận hành đã được hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 1. Riêng tại Đại học Bách khoa Hà Nội, số lượng máy tính phục vụ thí sinh lên tới 1.000 máy. Ngoài ra, trường còn triển khai 10 hệ thống check-in tự động và lắp đặt camera giám sát nhằm tăng cường kiểm soát, phòng ngừa gian lận trong quá trình thi.

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) là gì?

Theo thông tin từ Cổng tuyển sinh của Đại học Bách khoa Hà Nội, Kỳ thi Đánh giá tư duy (Thinking Skills Assessment – TSA) được nhà trường nghiên cứu, xây dựng và triển khai trong nhiều năm qua, với định hướng tiếp cận các mô hình đánh giá năng lực phổ biến tại các quốc gia có nền giáo dục phát triển. Mục tiêu của TSA là đo lường những năng lực tư duy cốt lõi, tạo nền tảng cho khả năng học tập hiệu quả ở bậc đại học.

Ảnh minh họa: HUST

Bài thi TSA không kiểm tra trực tiếp kiến thức của từng môn học, mà tập trung đánh giá ba nhóm năng lực chính gồm: Tư duy Toán học, Tư duy Đọc hiểu và Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề. TSA sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phản ánh khả năng tư duy, lập luận và giải quyết vấn đề của thí sinh. Đây được xem là những yếu tố quan trọng giúp người học thích ứng với môi trường đào tạo đại học, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Các năng lực này được đánh giá ở ba cấp độ tư duy: tái hiện (M1), suy luận (M2) và tư duy bậc cao (M3). Kỳ thi được tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ứng dụng công nghệ khảo thí hiện đại, tiệm cận với các bài thi đánh giá tư duy quốc tế như SAT hay ACT.

Cấu trúc bài thi Đánh giá tư duy

Từ năm 2022, để phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới, Đại học Bách khoa Hà Nội đã điều chỉnh cấu trúc bài thi TSA theo hướng hiện đại, giảm phụ thuộc vào các tổ hợp môn truyền thống. Tổng thời gian làm bài là 150 phút, với 100 câu hỏi trắc nghiệm, chia thành ba phần thi.

Ảnh minh họa: HUST

Phần Tư duy Toán học có thời lượng 60 phút, nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức Toán học cơ bản vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, đồng thời phản ánh tiềm năng học tập các môn khoa học ở bậc đại học. Nội dung câu hỏi nằm trong chương trình trung học phổ thông, bao gồm số học, đại số, hàm số, hình học, thống kê và xác suất. Thí sinh cần thể hiện khả năng ghi nhớ, phân tích dữ liệu, mô hình hóa, tính toán và lập luận định lượng để đưa ra quyết định phù hợp.

Phần Tư duy Đọc hiểu kéo dài 30 phút, tập trung đo lường một năng lực nền tảng cho việc tự học và học tập suốt đời. Các văn bản trong đề thi có độ dài khoảng 800–1.000 từ, với nội dung đa dạng liên quan đến khoa học, công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, y dược, tài chính – ngân hàng… Câu hỏi yêu cầu thí sinh phân tích, suy luận, xác định ý chính, mối quan hệ nhân quả, cũng như đánh giá lập luận và bằng chứng trong văn bản.

Phần Tư duy Khoa học/Giải quyết vấn đề có thời gian làm bài 60 phút, hướng tới đánh giá khả năng vận dụng kiến thức tổng hợp để xử lý các tình huống khoa học. Dữ liệu được trình bày dưới nhiều hình thức như bảng biểu, đồ thị, sơ đồ, mô tả thí nghiệm hoặc các quan điểm khoa học khác nhau. Thí sinh cần phân tích thông tin, thực hiện tính toán, suy luận, xây dựng và đánh giá các mô hình nhằm lựa chọn phương án hợp lý.

