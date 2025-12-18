Chi hơn 600 triệu sửa nhà cho bố mẹ, con gái chết lặng nghe công bố di chúc

Lý Uyển Nhi chưa từng nghĩ việc cô chi tiền, sửa lại căn nhà cũ cho bố mẹ lại là dấu mốc khiến cô thấu tỏ vị trí của mình trong gia đình.

Sau hơn 10 năm làm việc ở Thượng Hải (Trung Quốc), tích cóp từng khoản thưởng, từng đồng tăng ca, Uyển Nhi quyết định rút ra 180.000 NDT (khoảng 610 triệu đồng) để cải tạo căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng ở quê. Mái dột, tường nứt, nhà vệ sinh tạm bợ là những gì Uyển Nhi luôn canh cánh trong lòng mỗi lần về nhà.

Với cô, sửa nhà không phải là “đầu tư”, càng không phải tính toán thiệt hơn. Đơn giản đó là trách nhiệm của một người con cả.

Căn nhà sau hơn 1 tháng thi công thay đổi hẳn. Nền gạch mới, tường sơn chống thấm, hệ thống điện nước an toàn, phòng ngủ của bố mẹ được nới rộng và sáng hơn. Hàng xóm ai cũng khen bố mẹ cô sinh được người con gái “mát ruột”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Douyin)

Bố mẹ cô vốn ít nói, thấy con gái lao lực vì gia đình cũng chỉ dặn cô giữ sức, đừng làm việc quá nhiều. Uyển Nhi nghe vậy thì cười, nghĩ rằng tiền bạc có thể kiếm lại, còn tuổi già của bố mẹ thì không.

Ấy vậy mà chuyện buồn lại sớm diễn ra thật. Khoảng 1 năm sau khi ở nhà mới, bố cô đột ngột qua đời vì bị tai biến. Uyển Nhi xin nghỉ phép về lo hậu sự cùng em trai là Lý Minh, người đã lập gia đình và sống cùng bố mẹ nhiều năm. Sau tang lễ, luật sư của gia đình hẹn gặp để công bố di chúc.Trong suy nghĩ của cô, căn nhà bố mẹ ở hiển nhiên sẽ được chia đều hoặc ít nhất cũng ghi nhận phần đóng góp của cô.

Tuy nhiên, từng lời luật sư thốt lên lại khiến Uyển Nhi chết lặng. Căn nhà và toàn bộ quyền sử dụng đất được để lại cho người em trai là Lý Minh, lý do ghi rõ: “Con trai là cháu độc đinh trong họ, là người ở cùng, chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già và lo việc thờ cúng gia tiên” . Phần của Uyển Nhi là một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên chung bố mẹ, trị giá 20.000 NDT (khoảng 68 triệu đồng).

Uyển Nhi phải mất vài phút mới có thể hiểu hết ý nghĩa của những con số và những lời cha cô đã ghi. Số tiền cô đã bỏ ra để sửa nhà cho bố mẹ hoàn toàn không được nhắc tới. Không một dòng ghi chú, không một lời ghi nhận.

Uyển Nhi Không khóc, cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ là cảm giác hụt hẫng kéo dài, giống như vừa bước hụt một bậc cầu thang. Em trai cô cũng tương tự, cả 2 chị em đều lúng túng. Cô biết em không có lỗi, càng không tị nạnh gì với em trong việc chăm lo cho gia đình, bố mẹ.

Những ngày sau đó, cô ở lại quê thêm ít hôm để thu xếp đồ đạc. Đứng trong gian bếp nhỏ, Uyển Nhi nhớ lại những cuộc gọi đêm muộn khi thợ báo phát sinh chi phí, nhớ những lần chuyển thêm tiền mà không hề đắn đo. Cô không hối hận vì đã sửa nhà. Thứ khiến cô nặng lòng là sự thật bố mẹ vẫn coi trọng con trai trong nhà hơn là con gái.

Thấy cô buồn, mẹ cô cũng trải lòng tâm sự. Bà bảo bố mẹ luôn nghĩ con trai phải có nhà để “giữ hương hỏa”, con gái đi lấy chồng rồi cũng sẽ lo việc nhà chồng. Cuốn sổ tiết kiệm là cho riêng Uyển Nhi, để cô phòng thân. Bà nói bằng giọng chân thành, mong con gái hiểu vì suy cho cùng, mảnh đất hay căn nhà cũng là của ông bà nội để lại chứ chẳng phải tài sản do bố mẹ cô tự làm ra.

Uyển Nhi hiểu chứ, cũng thông cảm cho mẹ. Thế hệ ông bà nhìn tài sản như một trật tự truyền thống, còn cô nhìn trách nhiệm như một lựa chọn cá nhân.

Trở lại Thượng Hải, Uyển Nhi khép lại chuyện buồn trong lòng bằng cách đơn giản nhất: tiếp tục làm việc, tiếp tục sống.

Câu chuyện của Uyển Nhi không phải là bi kịch, càng không phải một màn oán trách. Nó chỉ là một lát cắt rất thật trong cuộc sống, ở không ít gia đình: Nơi tình thân, trách nhiệm và tiền bạc không phải lúc nào cũng song hành. Và đôi khi, sự thật phía sau một bản di chúc không nằm ở con số được nhận, mà ở cách người ta nhận ra vị trí của mình trong chính gia đình.

(Theo Toutiao)