Cụ bà di chúc để toàn bộ tài sản cho tên lừa đảo, con đẻ không được gì

Năm 2023, bà Vương (91 tuổi, sống ở Thượng Hải, Trung Quốc) ký một bản di chúc có sự chứng kiến của hai luật sư. Di chúc tuyên bố rõ ràng rằng sau khi bà qua đời, toàn bộ tài sản, bao gồm bất động sản giá trị lớn, sẽ được Lưu - người tự xưng là con trai cả của bà - thừa kế. Bà cũng chỉ định ông làm người thi hành di chúc.

Tuy nhiên mới đây, Tòa án Nhân dân Quận Trường Ninh, Thượng Hải tuyên bố di chúc trên vô hiệu, yêu cầu Lưu trả lại hơn 200 nghìn nhân dân tệ (740 triệu đồng) tiền gửi ngân hàng.

Tên lừa đảo dụ dỗ cụ bà di chúc cho mình toàn bộ tài sản, con đẻ không được gì.

Vụ tranh chấp thừa kế di chúc này bắt đầu được Tòa án Quận Trường Ninh thụ lý xét xử vào năm ngoái. Ông Lưu, người không có quan hệ huyết thống với cụ Vương, kiện các con ruột và cháu trai của bà cụ; dựa trên di chúc yêu cầu sở hữu độc quyền đối với bất động sản.

Lưu tự nhận mình là bác sĩ quân y và biết rõ bà Vương, được bà coi là con đỡ đầu, đã sống với bà nhiều năm. Bà Vương đã ký di chúc vào tháng 11/2023, nêu rõ Lưu sẽ thừa kế tài sản của bà.

Tuy nhiên, cháu trai của bà Vương chỉ ra rằng trước đó bà cụ đã lập di chúc có công chứng để lại tài sản cho anh. Ông Lưu đã đưa bà cụ rời nhà với lý do "thăm họ hàng" và từ đó bà cụ biến mất.

Cuộc điều tra của tòa án phát hiện ra rằng Lưu bịa đặt kinh nghiệm quân ngũ để chiếm được lòng tin của bà cụ Vương, cắt đứt liên lạc giữa bà với gia đình, khiến bà tin rằng các con đã phớt lờ mình và dẫn đến di chúc trên. Đây là hành vi gian dối, vì thế di chúc bị tuyên bố vô hiệu theo luật định.

Mặt khác, tòa phát hiện Lưu đã rút trái phép hơn 200 nghìn nhân dân tệ từ tài khoản tiền gửi cố định của cụ Vương mà không có bất kỳ bằng chứng nào về việc hiến tặng. Sau khi bà cụ mất, Lưu rải tro cốt của bà ra ngoài mà không thông báo cho gia đình về việc tổ chức tang lễ, vi phạm các chuẩn mực đạo đức.

Cuối cùng, tòa án bác bỏ đơn kháng cáo của Lưu và ra lệnh trả lại hơn 200 nghìn nhân dân tệ. Lưu kháng cáo, tuy nhiên tòa án cấp hai đã giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 31/7/2025.