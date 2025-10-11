Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng

11-10-2025 - 16:55 PM | Sống

Gần đây, Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với kịch bản ngày càng tinh vi. Đã có trường hợp bị lừa đảo sạch tiền trong tài khoản vì mua hàng online.

Chiêu thức mới nhất là dẫn dụ người mua hàng online vào một cái bẫy nhiều lớp, bắt đầu bằng cuộc gọi giao hàng quen thuộc và kết thúc bằng việc toàn bộ tiền trong tài khoản "bốc hơi". Các đối tượng lừa đảo nhắm đến những người thường xuyên mua sắm online. Chúng len lỏi vào các kênh livestream bán hàng để thu thập thông tin khách hàng, sau đó dựng lên một kịch bản hoàn hảo để chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân của chiêu lừa đảo mới này là anh T.V.H. (39 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp), người vừa mất sạch số tiền hơn 100 triệu đồng trong tài khoản. Anh H. thường xuyên mua các thiết bị y tế online trên mạng. Kẻ gian giả danh nhân viên của một cửa hàng nơi anh H. thường mua sắm, gọi điện thông báo giao hàng. Chúng cố tình chọn khung giờ mà anh H. không có nhà, sau đó gửi thông tin tài khoản và đề nghị anh chuyển khoản thanh toán trước. Lúc này, anh H. nghĩ rằng mình có mua mặt hàng đó, vả lại số tiền không nhiều nên chuyển trả.

Sau khi anh H. chuyển tiền, chúng lập tức thông báo "chưa nhận được tiền" và yêu cầu anh chuyển lại. Ngay sau đó, chúng tung ra đòn tâm lý quyết định: gửi một tin nhắn thông báo anh H. đã "trúng" một gói dịch vụ "khách hàng thường niên" của công ty chuyển phát, với mức phí tự động trừ từ 2 đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

Tin nhắn này tạo ra sự hoang mang, lo sợ bị mất tiền vô lý, khiến nạn nhân mất bình tĩnh và vội vàng tìm cách hủy dịch vụ. Để hủy "gói dịch vụ ma" này, kẻ gian hướng dẫn anh H. phải kết bạn Zalo và nhấp vào một đường link chúng gửi. Đây chính là bước cuối cùng của cái bẫy. Ngay khi nhấp vào đường link giả mạo, điện thoại của anh H. đã bị chiếm quyền kiểm soát, và toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng đã bị chúng rút sạch.

Công an khuyến cáo: "3 Nguyên tắc vàng" để tự bảo vệ

Trước những thủ đoạn ngày càng phức tạp, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần luôn ghi nhớ 3 nguyên tắc sau để bảo vệ tài sản của mình:

    TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp thông tin: Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội, dù họ tự xưng là công an, nhân viên điện lực, hay shipper.

    CẢNH GIÁC với mọi yêu cầu bất thường: Nếu có bất kỳ yêu cầu chuyển tiền phát sinh ngoài quy trình thông thường (như phí hủy dịch vụ, phí nâng cấp...), hãy dừng lại và xác minh trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ qua các kênh chính thống.

    HÀNH ĐỘNG ngay khi nghi ngờ: Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy ngay lập tức chấm dứt cuộc trò chuyện và trình báo sự việc cho cơ quan Công an gần nhất. Đồng thời, chủ động lưu lại toàn bộ bằng chứng (ảnh chụp tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, sao kê giao dịch...) để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi đăng ký giải pickleball, người phụ nữ chuyển khoản liên tục 600 triệu đồng vào hàng loạt tài khoản ngân hàng: Công an Hà Tĩnh đang vào cuộc điều tra

Theo Khả Văn

Đời sống pháp luật

