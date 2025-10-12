NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long làm 'nóng' phiên đấu giá, thu về 2,5 tỷ đồng để ủng hộ người dân vùng lũ

Lễ hội Văn hóa Thế giới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vừa diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự.

Sự kiện có 45 không gian văn hóa quốc gia; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.

Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Thế giới năm nay chính là show thời trang "Bước chân Di sản" diễn ra tối 11/10/2025 tại sân khấu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long.

Show diễn giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia. Đây có thể nói là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

"Bước chân Di sản" đưa người xem qua cuộc hình trình của di sản và văn hoá, "xuyên không" qua nhiều quốc gia. Kinh nghiệm đạo diễn các show diễn quy mô lớn giúp Hoàng Công Cường mang tới tầm vóc cho "Bước chân di sản". Với hình ảnh mãn nhãn khi kết hợp công nghệ 3D mapping và âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại, "Bước chân di sản" nâng tầm và không thua kém bất cứ show thời trang quốc tế lớn nào.

Như một lời chào từ nước chủ nhà đúng dịp Thủ đô vừa kỷ niệm 71 năm giải phóng, bộ sưu tập mang tên “HaNoi in Hà Nội" của nhà thiết kế Vũ Việt Hà được chọn mở màn ngay sau màn múa "Lụa là". Liên khúc “Welcome Vietnam - Hello Vietnam - Dáng em lụa là” được chọn làm nhạc nền cho bộ sưu tập với sự trình diễn của nghệ sĩ violin Thu Huyền, ca sĩ Lê Trang - Lê Anh…

Kế tiếp chương trình là bộ sưu tập “Heritage in Hà Nội” của nhà thiết kế Anh Thư - thương hiệu áo dài Ngân An là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Những họa tiết gốm Bát Tràng, chiếc nón lá, và hình ảnh hồn sen thanh khiết gợi nhắc vẻ đẹp Việt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tái hiện chiều sâu văn hóa đất kinh kỳ với sự tham gia của 4 phu nhân đến từ đại sứ quán Mỹ - Séc - Nhật Bản, Ukraine, hoa hậu Trần Bảo Ngọc và các người mẫu thể hiện cầu nối văn hoá và di sản giữa Việt Nam và bạn bè 5 châu.

Tiết mục nghệ thuật "Qua miền di sản" được đạo diễn Hoàng Công Cường dàn dựng khéo léo với sự kết hợp của hàng loạt ca khúc mang đậm bản sắc văn hoá Việt các vùng miền với "Nét duyên Kinh Bắc", "Đêm hoa đăng", "Cô Ba Saigon”… do các ca sĩ Lê Anh và Lê Trang thể hiện cùng vũ đoàn. Phần hình ảnh công phu được thể hiện qua công nghệ mapping mang đến một tiết mục quá mãn nhãn và độc đáo, vừa thể hiện nét đẹp văn hoá của Việt Nam, vừa thể hiện được sự giao thoa với quốc tế.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị. Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập "Dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y", "Thăng Long - dấu thời gian", "Nguyệt hoa".

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm “Mẹ và con’’, chuỗi vòng ngọc trai… Trong đó, bức tranh khổ lớn “Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng’’ của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt giá sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã được một đại diện của SHB và T&T - đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình thắng đấu giá với số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Đồng hành cùng Lễ hội lần này, Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T Group tiếp tục khẳng định sứ mệnh tiên phong của hai doanh nghiệp không chỉ gắn bó với sự phát triển kinh tế mà còn bền bỉ tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt, hướng đến khát vọng đưa bản sắc dân tộc vươn tầm thế giới.

Từ “concert quốc gia’’ VFest - Vietnam Today đến Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025, SHB và T&T Group không ngừng khẳng định trách nhiệm của những doanh nghiệp Top đầu trong hành trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước bằng trái tim văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945–2025), SHB đã khởi xướng chuỗi hoạt động mang chủ đề “Hạnh phúc là người Việt Nam” như một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt hôm nay.