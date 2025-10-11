1 thương hiệu thời trang lại ra thông báo

Mới đây, thương hiệu thời trang Thanh Hương Bùi chính thức thông báo sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week) vào ngày 13/10 tới đây.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ bởi đây là bước tiến của một thương hiệu Việt trên sân khấu quốc tế, mà còn bởi ngày 13/10 chính là Ngày Doanh nhân Việt Nam – cột mốc gợi nhớ về tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững.

Với doanh nhân, nhà sáng lập Thanh Hương Bùi, kinh doanh không chỉ là câu chuyện về lợi nhuận, mà là hành trình dài để xây dựng và lan tỏa những giá trị thật.

Trong nhiều năm qua, chị đã phát triển một hệ sinh thái đa ngành, gồm ba trụ cột chính: Giáo dục, Xây dựng, và Thời trang cao cấp. Ba lĩnh vực tưởng chừng khác biệt nhưng lại được kết nối bằng triết lý chung: “Làm điều gì, cũng phải làm bằng tâm và hướng đến sự hoàn thiện.”

Chính sự nhất quán ấy tạo nên bản sắc riêng cho thương hiệu và cho hành trình của người đứng sau nó. Đó là một hành trình dung hòa giữa lý trí của người làm kinh doanh và cảm xúc của người yêu cái đẹp. Và show diễn tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải được xem là bước ngoặt trong hành trình của Thanh Hương Bùi.

Việc chọn Thượng Hải - một trung tâm thời trang hàng đầu châu Á không nhằm phô trương quy mô, mà là cách thương hiệu thể hiện tinh thần học hỏi, sẵn sàng bứt phá và hội nhập. “Chúng tôi đến với Thượng Hải bằng sự chân thành để lắng nghe, học hỏi và khẳng định rằng thời trang Việt hoàn toàn có thể đứng vững giữa dòng chảy toàn cầu”.

Bộ sưu tập mang tên “Manifeste” là sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa thủ công Việt Nam và ngôn ngữ hiện đại của thế giới, từ chất liệu giấy dó, sơn mài cho đến kỹ thuật thêu, dựng phom và xử lý bề mặt vải.

Sự xuất hiện của các gương mặt quen thuộc như Hoàng Thùy, Lê Hoàng Phương hứa hẹn sẽ mang đến một màn trình diễn đầy cảm xúc, nơi tinh thần Việt được tỏa sáng bằng chính ngôn ngữ của thời trang.