Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số tiền Katinat quyên góp đang gây bão tương tác

11-10-2025 - 13:08 PM | Lifestyle

Katinat nhận về hàng nghìn lượt tương tác khi công bố việc đóng góp nhằm giúp đỡ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Sáng ngày 11/10, thương hiệu đồ uống Katinat cho biết đã đóng góp 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm giúp đỡ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Số tiền Katinat quyên góp đang gây bão tương tác- Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi chia sẻ thông tin này trên fanpage, chỉ trong 3 tiếng, Katinat nhận về bão tương tác, với hơn 3.000 lượt reaction, gần 300 lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều khách hàng của thương hiệu dành lời khen cho hành động ý nghĩa. Số khác khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ sản phẩm.

Đây không phải là lần đầu thương hiệu đồ uống này có các hoạt động ý nghĩa như vậy. Trước đó, vào tháng 9/2024, Katinat cũng thông báo đóng đóng góp 1 tỷ đồng trực tiếp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, để đồng hành cùng miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Song song, thương hiệu này hợp tác cùng Hội đồng Đội Trung ương thực hiện 2 dự án khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền tài trợ là 515.000.000 đồng,

Katinat là thương hiệu đồ uống phổ biến tại thị trường Việt Nam có gần 100 cửa hàng, tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai…

Số tiền Katinat quyên góp đang gây bão tương tác- Ảnh 2.

Katinat là thương hiệu đồ uống có nhiều cơ sở trên khắp cả nước

Chuỗi đồ uống này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Café Katinat thành lập vào ngày 27/11/2020. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại 91 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Giám đốc công ty là ông Lê Ngọc Khánh (SN 1991).

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Café Katinat có vốn điều lệ 38 tỷ đồng tại thời điểm thành lập. 3 cổ đông sáng lập gồm bà Trương Nguyễn Thiên Kim góp 32 tỷ đồng, tương đương hơn 84,2% vốn điều lệ. Ông Đinh Việt Hà góp 3 tỷ đồng, tương đương 7,89% cổ phần. Cổ đông còn lại là Lê Ngọc Khánh, góp vốn 3 tỷ đồng.

Vợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền có động thái mới

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cái hay của việc đi thuê nhà

Cái hay của việc đi thuê nhà Nổi bật

Động thái mới nhất của Hòa Minzy: Hơn 3000 nghìn người ngưỡng mộ "lại nữa rồi"

Động thái mới nhất của Hòa Minzy: Hơn 3000 nghìn người ngưỡng mộ "lại nữa rồi" Nổi bật

Lộ diện chiếc vương miện chính thức của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025: Thiết kế mang linh hồn núi rừng Tây Bắc, tôn vinh vẻ đẹp 54 dân tộc Việt

Lộ diện chiếc vương miện chính thức của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025: Thiết kế mang linh hồn núi rừng Tây Bắc, tôn vinh vẻ đẹp 54 dân tộc Việt

11:35 , 11/10/2025
Mỹ nhân đẹp chuẩn tiểu thư quý tộc: Diễn hay từ phim này sang phim khác, đóng vai phụ cũng lấn át cả nữ chính

Mỹ nhân đẹp chuẩn tiểu thư quý tộc: Diễn hay từ phim này sang phim khác, đóng vai phụ cũng lấn át cả nữ chính

11:34 , 11/10/2025
Ái nữ trùm sòng bạc Macau "xóa sổ" triệt để chồng tài tử Đậu Kiêu

Ái nữ trùm sòng bạc Macau "xóa sổ" triệt để chồng tài tử Đậu Kiêu

10:50 , 11/10/2025
Tình trạng bất ổn của Miu Lê

Tình trạng bất ổn của Miu Lê

10:27 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên