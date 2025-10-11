Số tiền Katinat quyên góp đang gây bão tương tác

Sáng ngày 11/10, thương hiệu đồ uống Katinat cho biết đã đóng góp 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm giúp đỡ người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Ảnh chụp màn hình

Sau khi chia sẻ thông tin này trên fanpage, chỉ trong 3 tiếng, Katinat nhận về bão tương tác, với hơn 3.000 lượt reaction, gần 300 lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều khách hàng của thương hiệu dành lời khen cho hành động ý nghĩa. Số khác khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ sản phẩm.

Đây không phải là lần đầu thương hiệu đồ uống này có các hoạt động ý nghĩa như vậy. Trước đó, vào tháng 9/2024, Katinat cũng thông báo đóng đóng góp 1 tỷ đồng trực tiếp cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, để đồng hành cùng miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Song song, thương hiệu này hợp tác cùng Hội đồng Đội Trung ương thực hiện 2 dự án khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền tài trợ là 515.000.000 đồng,

Katinat là thương hiệu đồ uống phổ biến tại thị trường Việt Nam có gần 100 cửa hàng, tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Đồng Nai…

Katinat là thương hiệu đồ uống có nhiều cơ sở trên khắp cả nước

Chuỗi đồ uống này thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Café Katinat thành lập vào ngày 27/11/2020. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại 91 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM. Giám đốc công ty là ông Lê Ngọc Khánh (SN 1991).

Theo dữ liệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Café Katinat có vốn điều lệ 38 tỷ đồng tại thời điểm thành lập. 3 cổ đông sáng lập gồm bà Trương Nguyễn Thiên Kim góp 32 tỷ đồng, tương đương hơn 84,2% vốn điều lệ. Ông Đinh Việt Hà góp 3 tỷ đồng, tương đương 7,89% cổ phần. Cổ đông còn lại là Lê Ngọc Khánh, góp vốn 3 tỷ đồng.