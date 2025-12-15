Đám cưới hé lộ dinh thự "khủng" nhất Phan Thiết - cô dâu là ái nữ tập đoàn nghìn tỷ kín tiếng nhất Việt Nam

Những ngày qua, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước hình ảnh một dinh thự tại Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng mới) đang trang hoàng đám cưới vô cùng hoành tráng. Được biết, đây là hôn lễ của ái nữ một tập đoàn lớn, có lịch sử lâu đời tại Việt Nam. Dù chưa hé lộ nhiều hình ảnh về không gian bên trong, chỉ riêng phần cổng hoa của biệt thự cũng đủ khiến dân tình trầm trồ. Lối vào nhà được phủ kín bởi hàng nghìn bông hoa tươi, trang trí cầu kỳ, trải dài như dẫn bước vào một khu vườn cổ tích giữa đời thực.

Sự hoành tráng của cơ ngơi này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, được cư dân mạng ví von là biệt phủ lớn nhất Bình Thuận. Công trình rộng lớn như lâu đài khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải choáng ngợp bởi quy mô và mức độ đầu tư.

Biệt phủ rộng lớn đang trang hoàng đám cưới lộng lẫy. Cơ ngơi này là địa điểm "hot" nhất Phan Thiết những ngày qua

Hai bên cổng nhà được trang trí hoàng tráng với hàng nghìn bông hoa tươi trải dài theo lối vào. Cách bài trí này càng góp phần toát lên sự xa hoa của căn biệt thự

Nhìn từ phía ngoài, cơ ngơi gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ, không chỉ có diện tích đáng nể mà còn có thiết kế bắt mắt với lối kiến trúc cổ điển

Một số hình ảnh bên trong biệt thự

Dù mới chỉ xuất hiện vài khung hình hiếm hoi ghi lại không gian bên trong biệt thự, thậm chí khi nội thất chưa hoàn thiện thì độ nguy nga và bề thế của công trình vẫn hiện rõ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có thể cảm nhận được quy mô rộng lớn cùng sự đầu tư chỉn chu trong từng đường nét kiến trúc. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, nổi bật với các đường phào chỉ mềm mại, hoa văn chạm khắc tinh xảo và bố cục đối xứng chuẩn chỉnh.

Điểm nhấn gây ấn tượng mạnh là khu vực cầu thang lớn dẫn lên các tầng trên, được thiết kế cân đối hai bên, tạo cảm giác uy nghi và bề thế. Chính giữa là thang máy đặt khéo léo, vừa đảm bảo công năng hiện đại vừa giữ trọn tính thẩm mỹ cho tổng thể kiến trúc. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sống toát lên sự xa hoa, đẳng cấp và gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ, khiến nhiều người không khỏi tò mò về diện mạo hoàn chỉnh của dinh thự sau khi hoàn thiện.

Bên trong căn biệt thự - nơi diễn ra đám cưới hoành tráng ở Phan Thiết

Từng nội thất, chi tiết trong không gian sống đều vô cùng xa hoa, tinh tế

Trong nhà có hệ cột trụ lớn dạng tròn, phần đầu cột trang trí hoa văn cầu kỳ, viền mạ vàng nổi bật. Tổng thể không gian toát lên cảm giác đồ sộ, quyền uy



Cửa gỗ trong biệt thự có thiết kế màu nâu trầm với hoa văn chạm nổi nhiều lớp.

