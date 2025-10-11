Nữ CEO chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tiết lộ bí mật tạo ra các show truyền hình premium của người Việt

Sáng nay, 11/10, hội thảo TEDx Thang Long University 2025 với chủ đề “The Exceptionals - Ngoại lệ” đã được diễn ra tại trường ĐH Thăng Long. Với thông điệp “A Generation Manifesto for Our Time - Lời Tuyên ngôn thế hệ cho Tương lai”, sự kiện đã mang tới cho Gen Z - thế hệ “ngoại lệ” của thời đại những lời khích lệ, những góc nhìn, hành trang và niềm tin để tự tin kiến tạo thế giới mà họ mong muốn.

Hội thảo TEDx Thang Long University lần này có sự góp mặt của dàn diễn giả đa ngành, đa lĩnh vực. Mở đầu cho hội thảo TEDx Thang Long University 2025 là bài diễn thuyết “Sự nghiệp thời kỳ bất định: Kiến tạo la bàn trong thời đại tấm bản đồ không còn ý nghĩa” của PGS.TS Phạm Mạnh Hà - chuyên gia đầu ngành về tâm lý giáo dục & hướng nghiệp.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà

Tiếp nối buổi hội thảo là bài diễn thuyết “Sự nhàm chán xuất chúng” của chuyên gia Hà Chu - nhà sáng lập COOKED F&B Business School đồng thời là gương mặt quen thuộc với các chiến dịch Branding & Marketing cho các dự án F&B. Là một người thấu hiểu tâm lý của gen Z, diễn giả Hà Chu đã chỉ ra một thực tế đáng suy ngẫm rằng giới trẻ hiện nay hiếm khi có một phút giây thực sự nhàm chán, bởi xung quanh họ tràn ngập những nội dung giải trí. Từ đó, diễn giả đặt ra một thách thức ngược dòng rằng hãy “chán có ý thức”. Hãy cho phép bản thân thực sự cảm thấy chán, đừng vội cầm điện thoại lên ngay khi tâm trí trống rỗng. Bởi chính trong khoảnh khắc im lặng và trống trải ấy, mỗi người lại tìm thấy cơ hội bứt phá.

Một trong những phần đáng mong chờ nhất của hội thảo TEDx Thang Long University năm nay là bài diễn thuyết của diễn giả Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1 - người đứng sau thành công của hàng loạt show “quốc dân” như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Gia đình Haha…

Với chủ đề “Từ trái tim chạm tới trái tim: Giấc mơ đưa văn hóa Việt ra thế giới”, bài diễn thuyết chia sẻ hành trình từ niềm tự hào dân tộc đến khát vọng biến văn hóa Việt thành “quyền lực mềm” có sức lan tỏa. Với tâm niệm “Từ trái tim chạm tới trái tim” để thực hiện những show truyền hình premium, diễn giả Vân Hạnh đã lan tỏa niềm tin vào những con người Việt - những cá nhân bình thường mà phi thường, đang cùng nhau kiến tạo di sản văn hóa đương đại.

Diễn giả Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn YeaH1

“Niềm tin là sức mạnh trao quyền lớn nhất, là chất xúc tác biến năng lượng cá nhân thành sức mạnh tập thể. Vai trò của tôi là tạo ra một môi trường để những người đồng sự có chung nhịp đập về niềm tin và tư duy được tự do sáng tạo, được thăng hoa trong sứ mệnh phát triển công nghiệp văn hóa, giải trí. Tôi tin tưởng vì tôi nhìn thấy được ngọn lửa khao khát kiến tạo trong họ”, diễn giả Vân Hạnh chia sẻ.

Chương trình tiếp tục đem đến góc nhìn hoàn toàn khác biệt với bài diễn thuyết về chủ đề trí tuệ nhân tạo đến từ TS. Nguyễn Thị Huyền Châu - Trưởng khoa Công nghệ thông tin kiêm Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Thăng Long. Từ câu chuyện của chính mình, diễn giả dẫn dắt người nghe khám phá mối quan hệ giữa con người và công nghệ, khẳng định rằng thay vì chống lại AI, chúng ta cần học cách cân bằng với nó. AI có thể đóng vai trò như một người thầy, người thợ phụ, hỗ trợ con người rút ngắn thời gian nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ làm mất đi những căn tính mà con người vốn có. “AI mạnh ở năng suất, con người mạnh ở nhân tính”, thông điệp vang lên như một lời nhắc tỉnh thức cho thế hệ trẻ đang bước vào kỷ nguyên tương lai của công nghệ.

TS. Nguyễn Thị Huyền Châu - Trưởng khoa Công nghệ thông tin kiêm Trưởng phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Thăng Long

Là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất đại diện tiêu biểu cho các bạn trẻ Gen Z, diễn giả Mai Ngọc Hà - Quán quân cuộc thi Tìm kiếm diễn giả sinh viên TEDx Thang Long University 2025 (sinh viên K36 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học Thăng Long) mang đến bài nói “Kẻ phản diện”. Nữ sinh khẳng định chỉ khi đủ can đảm phá vỡ sự dễ chịu giả tạo, xã hội mới trưởng thành. Bài nói khép lại với câu hỏi dành cho tất cả mọi người trong khán phòng tự suy ngẫm: “Lần tới, khi bạn đứng trước lựa chọn giữa việc được yêu thích và việc làm điều cần thiết - bạn có cho mình cơ hội để bản thân cũng như tập thể phát triển hơn?”

Khép lại chương trình là bài diễn thuyết “Đi tìm ngoại lệ trong “lời ăn tiếng nói” của diễn giả Ninh Tito - một trong những Food Vlogger kể chuyện ẩm thực đời đầu và cũng là một cựu sinh viên ngành Việt Nam học K25 Trường Đại học Thăng Long. Trở về trường sau gần 10 năm làm sáng tạo, diễn giả mang đến câu chuyện gần gũi và sâu sắc về cách tìm thấy bản sắc trong những điều giản dị như bữa ăn, lời mời và văn hóa ẩm thực Việt.

Diễn giả Ninh Tito kể lại hành trình biến đam mê ẩm thực thành sự nghiệp - nơi mỗi video không chỉ là nội dung giải trí mà là câu chuyện về con người và giá trị truyền thống. Qua đó, anh gửi gắm đến Gen Z thông điệp: “Ngoại lệ không có nghĩa là chống lại số đông, mà là dám chọn con đường khiến mình sống đúng với chính mình”. Khép lại bài nói là niềm tự hào với lời tri ân về Trường Đại học Thăng Long - ngôi trường đã nuôi dưỡng những “ngoại lệ” đầu tiên trong hành trình của diễn giả.

Diễn giả Ninh Tito - một trong những Food Vlogger kể chuyện ẩm thực đời đầu

Bên cạnh hoạt động chính là những bài diễn thuyết đến từ những diễn giả chuyên nghiệp, TEDx Thang Long University 2025 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm đầy tính sáng tạo như tương tác với Rubik khổng lồ, giao lưu tương tác với diễn giả hay hoạt động Reflection sau các phần diễn thuyết.

Hội thảo TEDx Thang Long University 2025 “The Exceptionals” đã để lại dấu ấn khó quên về giá trị của sự “ngoại lệ” đối với thế hệ trẻ. Với sự góp mặt của dàn diễn giả uy tín đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, buổi hội thảo đã truyền cảm hứng để mỗi người trẻ dám trở thành phiên bản “ngoại lệ” của chính mình.