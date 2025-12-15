Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người

15-12-2025 - 12:40 PM | Lifestyle

Mai Tài Phến có khoảnh khắc “tình bể bình” trong concert Mỹ Tâm.

Concert See The Light đánh dấu cột mốc mang tính “lịch sử” trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm với khoảng 40 nghìn khán giả. Xuyên suốt hơn 4 tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ thể hiện gần 40 ca khúc và đưa “Tri âm” đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một trong những khoảnh khắc khiến người hâm mộ thích thú nhiều nhất phải kể đến giây phút Mai Tài Phến - “người tình tin đồn” của Mỹ Tâm được cô nhắc thẳng tên trong đêm nhạc.

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 1.

Theo đó, sau khi thể hiện ca khúc Nơi Mình Dừng Chân - ca khúc nằm trong phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, hình ảnh Mỹ Tâm - Mai Tài Phến xuất hiện trên màn hình LED khiến cho hàng chục nghìn khán giả không khỏi phấn khích.

Trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, Mỹ Tâm dành sự tương tác với Mai Tài Phến: “Bạn đang ở đâu rồi. Bạn giơ cánh tay lên cho Tâm thấy”. Đáp lại lời nói ngọt ngào này, Mai Tài Phến lập tức vẫy tay và thậm chí “công khai”, dành tình cảm cho Mỹ Tâm bằng cách “bắn tim”. Khoảnh khắc này nhanh chóng viral MXH và khiến nhiều người không khỏi “rụng tim” vì cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến.

Clip Mai Tài Phến vẫy tay chào khi được Mỹ Tâm nhắc tên trong concert (Nguồn: Saigondaily)

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 2.

Mai Tài Phến “bắn tim” cho Mỹ Tâm

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 3.

Và không quên vẫy tay chào khi Mỹ Tâm gọi tên

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 4.

Hình ảnh Mai Tài Phến trong concert See The Light

Trong concert See The Light, Mỹ Tâm còn gây bất ngờ khi hé lộ sẽ ra mắt phim điện ảnh vào đầu năm 2026. Trên màn hình lớn, hình ảnh cô tựa đầu vào một chàng trai khiến nhiều người tin rằng đây chính là Mai Tài Phến và rất có thể là phần 2 của Chị Trợ Lý Của Anh.

Trước đó, netizen cũng không khỏi xôn xao với sự xuất hiện đầy âm thầm và lặng lẽ của Mai Tài Phến trong buổi tổng duyệt concert. Không chỉ thế, trong bữa tiệc mừng cùng ekip sau concert See The Light.

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 5.

HÌnh ảnh hé lộ phim điện ảnh khiến nhiều người tin rằng Mai Tài Phến tiếp tục là nam chính của Mỹ Tâm

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 6.

Khoảnh khắc Mai Tài Phến âm thầm xuất hiện trong buổi tổng duyệt concert

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 7.

Giây phút chung khung hình hiếm hoi giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến trong bữa tiệc mừng thành công sau concert (Ảnh: Ngọc Mai)

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến từ lâu đã là đề tài được công chúng quan tâm. Sau khi hợp tác trong Chị Trợ Lý Của Anh, cả hai nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi trong các sự kiện, đời thường nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Hay như Mỹ Tâm từng lỡ "trượt tay" để lộ ảnh cùng Mai Tài Phến thả diều ở biệt thự riêng. Khi có nhiều bàn tán, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".

Mai Tài Phến làm 1 hành động chứng minh tình cảm với Mỹ Tâm trước 40 nghìn người- Ảnh 8.

Những khoảnh khắc giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ

Theo An Nhi

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện tình "2 lần vượt ải ba vợ" của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Lộ 1 điểm chênh lệch lớn

Chuyện tình "2 lần vượt ải ba vợ" của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Lộ 1 điểm chênh lệch lớn Nổi bật

Căn nhà đầu tôi khổ sở vì tủ bếp, sang nhà thứ hai, tôi quyết đổi thiết kế và bếp đẹp ngoài sức tưởng tượng

Căn nhà đầu tôi khổ sở vì tủ bếp, sang nhà thứ hai, tôi quyết đổi thiết kế và bếp đẹp ngoài sức tưởng tượng Nổi bật

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My

11:35 , 15/12/2025
Nữ sinh bỏ trường y để vào showbiz, có ngay tin hẹn hò nam thần đẹp nhất nước

Nữ sinh bỏ trường y để vào showbiz, có ngay tin hẹn hò nam thần đẹp nhất nước

11:25 , 15/12/2025
"Bà hoàng" lĩnh vực điện ảnh tư nhân mở rạp chiếu flagship đầu tiên ở Hà Nội

"Bà hoàng" lĩnh vực điện ảnh tư nhân mở rạp chiếu flagship đầu tiên ở Hà Nội

11:19 , 15/12/2025
Thiếu gia nghìn tỷ ban ngày làm CEO, đêm làm ca sĩ: Cát-xê chưa từng là vấn đề

Thiếu gia nghìn tỷ ban ngày làm CEO, đêm làm ca sĩ: Cát-xê chưa từng là vấn đề

11:15 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên