Không ai như Mỹ Tâm

12-10-2025 - 11:08 AM | Lifestyle

Nhiều người khẳng định chỉ có riêng Mỹ Tâm làm được điều này.

Tối ngày 10/10 vừa qua, Mỹ Tâm chính thức công bố seatmap và giá vé cho liveconcert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp mang tên See The Light. Nhằm mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho người tham dự, tối ngày 11/10, “Hoạ mi tóc nâu” tiếp tục thông báo về đặc quyền của các hạng vé. 

Không ai như Mỹ Tâm- Ảnh 1.

Đặc quyền dành cho người mua vé tham dự concert của Mỹ Tâm

Theo đó, 7 hạng vé với mức giá dao động từ 1,5-12 triệu đồng sẽ có các quyền lợi riêng biệt như tặng quà, check-in line riêng hay được phục vụ đồ ăn, nước uống. Những món quà được ban tổ chức đưa ra đều là những vật phẩm khá phổ biến đối với người tham dự concert như lightstick, nước uống, khăn lụa hay áo thun. Song điều khiến nhiều người chú ý mà chỉ có riêng Mỹ Tâm làm được ở Việt Nam. Đó là tặng nước hoa mang thương hiệu của chính nữ ca sĩ cho những khán giả mua các hạng vé từ 2 triệu đồng trở lên.

Cụ thể khi mua hạng vé fanzone (2,8 triệu đồng) và VIP (3,4 triệu đồng), người tham gia được tặng chai nước hoa 15ml. Từ hạng vé VVIP (4 triệu đồng), SVIP (4,6 triệu đồng), Seasol Lounge (12 triệu đồng), khán giả sẽ được tặng chai nước hoa 100ml.  

Lần gần nhất Mỹ Tâm tổ chức concert của mình tại SVĐ Mỹ Đình là năm 2022. Khi đó, 30.000 khán giả tham dự đã cùng nữ ca sĩ tạo ra kỷ lục về quy mô. Ở thời điểm đó, cô từng nói cột mốc đó chính là “lịch sử” và sẽ không thể nào xảy ra một “lịch sử” nào như vậy. 

Không ai như Mỹ Tâm- Ảnh 2.

Với sự chỉn chu và tận tâm với nghề, Mỹ Tâm có một lượng người hâm mộ tại Việt Nam

Ba năm sau mốc “lịch sử” đó, Mỹ Tâm lại công bố show diễn solo với dự kiến 40.000 khán giả diễn ra vào tháng 12 tới. Với sức hút của nữ ca sĩ này, nhiều người dự đoán “nữ hoàng Vpop” chắc chắn sẽ làm nên kỷ lục mới trong liveconcert lần này  

