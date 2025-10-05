Lần đầu, nữ MC của VTV tiết lộ điều đặc biệt về anh Tạ của Mưa Đỏ: "Tôi thật sự bất ngờ..."

Mới đây, MC Huyền Châu cùng diễn viên Phương Nam đã đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại sự kiện “Hội trăng hạnh phúc” – một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa Á Đông, biểu tượng cho tinh thần đoàn viên và gắn kết gia đình.

MC Huyền Châu cùng diễn viên Phương Nam đã đóng vai Chị Hằng và Chú Cuội tại sự kiện “Hội trăng hạnh phúc”

Sự kiện diễn ra tại Hà Nội không chỉ là dịp để các gia đình sum vầy, mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và cùng nhau trải nghiệm những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống – một cuộc sống tròn đầy như ánh trăng rằm.

Đặc biệt, “Hội trăng hạnh phúc” là sự kết hợp tinh tế giữa Trung thu truyền thống Việt Nam và Chuseok – Tết Trung thu của Hàn Quốc, trở thành biểu tượng sinh động cho sự hội nhập và giao thoa văn hóa trong cộng đồng.

Bên cạnh phần dẫn chương trình của Huyền Châu và Phương Nam, lễ hội còn có sự góp mặt của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, mang đến không khí ấm áp, rộn ràng đậm chất mùa trăng.

Là gương mặt quen thuộc của VTV, MC Huyền Châu luôn ghi dấu ấn bởi phong thái duyên dáng, nền nã cùng giọng nói truyền cảm. Ở bất kỳ sự kiện nào, cô cũng mang đến năng lượng tích cực và tinh thần chuyên nghiệp, góp phần tạo nên thành công trọn vẹn cho chương trình.

MC Huyền Châu là gương mặt quen thuộc của VTV

Xuất hiện tại “Hội trăng hạnh phúc”, Huyền Châu chọn diện áo tấc cầu vồng hồng phớt xanh – Việt cổ phục cách tân, hóa thân thành hình ảnh chị Hằng thanh lịch, nhẹ nhàng mà rạng rỡ.

Bên cạnh đó, diễn viên Phương Nam trong tạo hình Chú Cuội lại mang đến nét duyên dáng, gần gũi và đầy sức hút. Sự đối lập thú vị giữa vẻ thanh thoát của “chị Hằng” và nét tinh nghịch của “Chú Cuội” khiến khán giả vô cùng thích thú. Cặp đôi dẫn chương trình không chỉ ăn ý trong từng lời thoại mà còn tạo nên nhiều khoảnh khắc ấm áp, vui tươi và đầy cảm xúc.

Lần đầu thử sức ở vai trò MC, Phương Nam – chàng “Tạ” của Mưa Đỏ – không giấu được chút bỡ ngỡ. Với kinh nghiệm dày dạn của một “tiền bối” trong nghề dẫn, MC Huyền Châu đã dành thời gian trao đổi, luyện tập cùng Phương Nam để cả hai có thể phối hợp ăn ý và tung hứng tự nhiên trên sân khấu.

Chia sẻ về người bạn dẫn đặc biệt, MC Huyền Châu bật mí: “Tôi thật sự bất ngờ khi Phương Nam – chàng diễn viên từng hóa thân mạnh mẽ, gai góc trong Mưa Đỏ – lại có thể dẫn chương trình duyên dáng và hoạt ngôn đến vậy. Anh rất cầu tiến, nhiệt tình và luôn muốn mang lại niềm vui cho khán giả".

Về phần mình, Phương Nam bày tỏ niềm vui khi lần đầu được “sánh đôi” cùng đàn chị.

Sự kết hợp giữa một nữ MC tài năng, duyên dáng và một diễn viên điển trai, đa năng đã góp phần làm nên thành công cho “Hội trăng hạnh phúc”, truyền tải trọn vẹn thông điệp mà chương trình hướng đến: Yêu thương – Gắn kết – Đoàn viên.