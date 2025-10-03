Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu, Trang Moon tiết lộ bước chuyển mình táo bạo sau 15 năm làm nghệ thuật, đã kinh doanh bất động sản và có được thành công

03-10-2025 - 15:18 PM | Lifestyle

Nữ DJ vẫn luôn tạo được ấn tượng đặc biệt với công chúng trong suốt 15 năm làm nghệ thuật của mình.

Trang Moon là nữ DJ hàng đầu Việt Nam, được đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ yêu mến. Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, DJ Trang Moon không chỉ mang đến những set nhạc mê hoặc mà còn tạo nên nguồn năng lượng tích cực mỗi nơi cô xuất hiện. 

Mới đây, Trang Moon tiếp tục khiến khán giả ‘đứng ngồi không yên’ khi tung bộ ảnh đón Trung thu sau thời gian dài im ắng truyền thông. Theo đó, nữ DJ hóa thôn nữ xinh đẹp với bộ áo dài yếm hồng tao nhã, khoe đôi vai trần gợi cảm khiến nhiều người xao xuyến. Không ít người cho rằng, đây là tín hiệu cho việc Trang Moon chuẩn bị quay lại với nghệ thuật. 

Lần đầu, Trang Moon tiết lộ bước chuyển mình táo bạo sau 15 năm làm nghệ thuật, đã kinh doanh bất động sản và có được thành công- Ảnh 1.

Trang Moon là nữ DJ hàng đầu Việt Nam, được đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ yêu mến

Tuy nhiên, Trang Moon cho biết bản thân vẫn luôn miệt mài làm việc trong gần 15 năm qua. Bên cạnh chơi nhạc, tham gia gameshow và các hoạt động giải trí khác, Trang Moon còn tham gia vào công việc kinh doanh bất động sản và khá thành công. 

Ngoài những công việc trên, DJ Trang Moon còn là trưởng nhóm của một CLB Thiện Ước, nhiệt tình trong các công tác từ thiện và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh đặc biệt, xây cầu và làm đường cho bà con ở các vùng gặp khó khăn. 

Lần đầu, Trang Moon tiết lộ bước chuyển mình táo bạo sau 15 năm làm nghệ thuật, đã kinh doanh bất động sản và có được thành công- Ảnh 2.

Nói về những vất vả khi cùng lúc làm nhiều vai trò khác nhau, Trang Moon tâm sự: "Khi được làm nghề và làm điều mình thích thì tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng cho những bứt phá. Bên cạnh đó, tôi cũng được gia đình và bạn bè hỗ trợ rất nhiều nên mới có đủ tự tin để cáng đáng nhiều thứ cùng lúc như vậy".

Dẫu thông minh, xinh đẹp và tài giỏi nhưng Trang Moon cũng thừa nhận bản thân có vẻ lận đận trong chuyện tình duyên. “Tôi thuộc tuýp phụ nữ chủ động, không ỷ lại hay có tư tưởng ‘ăn bám’ đàn ông. Chính vì thế, tôi không quan trọng người đàn ông của mình thế nào, chỉ cần chân thành, có thể đồng hành cùng và cho tôi cảm giác yên tâm khi bên cạnh là được”, Trang Moon chia sẻ. 

Lần đầu, Trang Moon tiết lộ bước chuyển mình táo bạo sau 15 năm làm nghệ thuật, đã kinh doanh bất động sản và có được thành công- Ảnh 3.

Nữ DJ cho biết, thời gian tới bản thân khá bận rộn với lịch diễn dày đặc dịp lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, cô có nhiều kế hoạch để mang đến những khán giả yêu mến mình nhiều sản phẩm nghệ thuật bên cạnh âm nhạc. Bắt đầu sang năm số 1, Trang Moon cũng muốn khởi đầu những điều mới mẻ, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, hướng đến những thứ thử thách hơn và khiến cô cảm thấy ‘đã’ trong sự nghiệp.

Lần thứ 30, UNIQLO ra thông báo này tại Việt Nam

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có! Nổi bật

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng

Cải tạo nhà cũ Hội An bằng gỗ và vải với không gian ấn tượng Nổi bật

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha"

Thế hệ thứ 3 kế thừa "tiệm may của các Đại sứ": Chàng Thạc sĩ bỏ ngang sự nghiệp Ngoại giao về nhà... cầm kéo và áp lực vô hình từ "cái bóng của cha"

15:16 , 03/10/2025
Du lịch Việt Nam đúng đợt mưa bão, khách Tây có thêm trải nghiệm mới: Dân mạng xem vừa buồn cười vừa thích thú

Du lịch Việt Nam đúng đợt mưa bão, khách Tây có thêm trải nghiệm mới: Dân mạng xem vừa buồn cười vừa thích thú

14:17 , 03/10/2025
Phúc đức 3 đời nếu nhà bạn có 4 dấu hiệu này, con cháu không bao giờ thất bát

Phúc đức 3 đời nếu nhà bạn có 4 dấu hiệu này, con cháu không bao giờ thất bát

13:55 , 03/10/2025
Nếu cửa hàng buôn bán ế ẩm, hãy xem ngay ngoài cửa có mắc 11 lỗi phong thủy này không

Nếu cửa hàng buôn bán ế ẩm, hãy xem ngay ngoài cửa có mắc 11 lỗi phong thủy này không

11:54 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên