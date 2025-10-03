Lần đầu, Trang Moon tiết lộ bước chuyển mình táo bạo sau 15 năm làm nghệ thuật, đã kinh doanh bất động sản và có được thành công

Trang Moon là nữ DJ hàng đầu Việt Nam, được đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ yêu mến. Sở hữu gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, DJ Trang Moon không chỉ mang đến những set nhạc mê hoặc mà còn tạo nên nguồn năng lượng tích cực mỗi nơi cô xuất hiện.

Mới đây, Trang Moon tiếp tục khiến khán giả ‘đứng ngồi không yên’ khi tung bộ ảnh đón Trung thu sau thời gian dài im ắng truyền thông. Theo đó, nữ DJ hóa thôn nữ xinh đẹp với bộ áo dài yếm hồng tao nhã, khoe đôi vai trần gợi cảm khiến nhiều người xao xuyến. Không ít người cho rằng, đây là tín hiệu cho việc Trang Moon chuẩn bị quay lại với nghệ thuật.

Tuy nhiên, Trang Moon cho biết bản thân vẫn luôn miệt mài làm việc trong gần 15 năm qua. Bên cạnh chơi nhạc, tham gia gameshow và các hoạt động giải trí khác, Trang Moon còn tham gia vào công việc kinh doanh bất động sản và khá thành công.

Ngoài những công việc trên, DJ Trang Moon còn là trưởng nhóm của một CLB Thiện Ước, nhiệt tình trong các công tác từ thiện và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh đặc biệt, xây cầu và làm đường cho bà con ở các vùng gặp khó khăn.

Nói về những vất vả khi cùng lúc làm nhiều vai trò khác nhau, Trang Moon tâm sự: "Khi được làm nghề và làm điều mình thích thì tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng cho những bứt phá. Bên cạnh đó, tôi cũng được gia đình và bạn bè hỗ trợ rất nhiều nên mới có đủ tự tin để cáng đáng nhiều thứ cùng lúc như vậy".

Dẫu thông minh, xinh đẹp và tài giỏi nhưng Trang Moon cũng thừa nhận bản thân có vẻ lận đận trong chuyện tình duyên. “Tôi thuộc tuýp phụ nữ chủ động, không ỷ lại hay có tư tưởng ‘ăn bám’ đàn ông. Chính vì thế, tôi không quan trọng người đàn ông của mình thế nào, chỉ cần chân thành, có thể đồng hành cùng và cho tôi cảm giác yên tâm khi bên cạnh là được”, Trang Moon chia sẻ.

Nữ DJ cho biết, thời gian tới bản thân khá bận rộn với lịch diễn dày đặc dịp lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, cô có nhiều kế hoạch để mang đến những khán giả yêu mến mình nhiều sản phẩm nghệ thuật bên cạnh âm nhạc. Bắt đầu sang năm số 1, Trang Moon cũng muốn khởi đầu những điều mới mẻ, bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, hướng đến những thứ thử thách hơn và khiến cô cảm thấy ‘đã’ trong sự nghiệp.