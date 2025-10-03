Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lần thứ 30, UNIQLO ra thông báo này tại Việt Nam

03-10-2025 - 06:48 AM | Lifestyle

Thông báo này tiếp tục cho thấy cam kết và nỗ lực bền bỉ của UNIQLO trong việc mang trang phục LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước.

Vào ngày 10/10 tới đây, UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản sẽ chính thức khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza Lê Văn Việt. 

Lần thứ 30, UNIQLO ra thông báo này tại Việt Nam- Ảnh 1.

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 30 tại TTTM Vincom Plaza Lê Văn Việt vào ngày 10 tháng 10

Với sự hiện diện của cửa hàng thứ 30 tại Việt Nam, UNIQLO tiếp tục cho thấy cam kết và nỗ lực bền bỉ trong việc mang trang phục LifeWear đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước. Chia sẻ về sự kiện khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi khai trương cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt, đánh dấu thêm cột mốc quan trọng mới trên hành trình tại Việt Nam. Với cửa hàng mới này, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại những khu vực mà UNIQLO hiện diện.”

Tọa lạc tại một trong những trục đường thương mại sầm uất bậc nhất phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, cửa hàng UNIQLO Vincom Lê Văn Việt sở hữu diện tích sàn bán hàng dự kiến 1.000 m², hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mua sắm hiện đại, thân thiện và thoải mái dành cho các gia đình hiện đại. 

Trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2025, khách hàng tham quan mua sắm sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Thu/Đông được yêu thích như: Túi bán nguyệt mini đeo chéo, AIRism Cotton Áo Thun Dáng Rộng, Áo Khoác Chống Tia UV Bỏ Túi, Quần Jeans Ống Suông dành cho cả Nam và Nữ, v.v…

Trong 03 ngày đầu khai trương, từ ngày 10 đến 12 tháng 10 năm 2025: 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan mua sắm sẽ nhận được 01 phần bánh. Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Bình giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. 

Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 999.000 đồng trở lên và quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi du lịch đa năng. 

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

