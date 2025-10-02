Hàng nghìn người đổ về trường ĐH Thăng Long

Vào tối ngày 1/10, Trường Đại học Thăng Long đã tổ chức đêm nhạc hội Uni-Stellar tại Quảng trường Tri Thức, thu hút hàng ngàn người tham gia. Sự kiện này là điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động Chào tân sinh viên hàng năm của nhà trường.

Sinh viên cháy hết mình trong đêm nhạc hội

Lấy cảm hứng từ vũ trụ tri thức với hàng ngàn vì sao, đêm nhạc hội Uni-Stellar năm nay mang thông điệp mỗi tân sinh viên K38 là một ngôi sao sáng đang trên hành trình chứng tỏ bản thân. Họ tỏa sáng theo cách của riêng mình và cùng nhau tạo nên một bầu trời Thăng Long rực rỡ.

Sân khấu tại các đêm nhạc hội của Trường Đại học Thăng Long luôn là điều khiến các bạn sinh viên mong chờ. Bởi năm nào Nhà trường cũng đem đến bất ngờ về độ hoành tráng với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Năm nay, điểm nhấn của sân khấu là được thiết kế dựa trên cảm hứng “vũ trụ tri thức” với LED tròn chính giữa như một hành tinh đưa khán giả bước vào không gian huyền diệu. Đặc biệt, đêm nhạc hội Uni-Stellar năm nay đưa người xem bước vào thế giới đa giác quan khi Visual LED của từng tiết mục biểu diễn được thiết kế theo phong cách riêng, từ những màn LED mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc đến những màn với phong cách du hành thời gian Y3K đầy táo bạo.

Việc đầu tư vào sân khấu với màn hình LED hoành tráng để tạo hiệu ứng không gian và tăng trải nghiệm thị giác cho khán giả không còn là điều quá xa lạ đối với các concert chuyên nghiệp tại Việt Nam. Nhưng với quy mô tổ chức trong khuôn khổ là một trường đại học, Trường Đại học Thăng Long là một trong những ngôi trường tiên phong trong việc chú trọng vào hình ảnh sân khấu.

Sự đầu tư nghiêm túc này cho thấy tiêu chuẩn tổ chức sự kiện của Trường Đại học Thăng Long vượt xa hình dung về tiêu chuẩn của một đêm nhạc thường thấy được tổ chức cho sinh viên. Đây cũng là những cơ hội quý giá để sinh viên Thăng Long được tham gia trải nghiệm các hoạt động thực tiễn trong môi trường chuyên nghiệp, tiệm cận với các tiêu chuẩn "chung" của ngành trước khi tốt nghiệp và bước vào thị trường lao động. Từ sinh viên Âm nhạc ứng dụng được đứng trên sân khấu lớn đến sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ hoạ tham gia vào quá trình truyền thông một chiến dịch quy mô hàng ngàn người.

Là một trong những tân sinh viên K38 đến đêm nhạc hội từ rất sớm, bạn Nguyễn Minh Anh - Sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện hào hứng chia sẻ: “Cuối cùng em đã được tận hưởng đêm nhạc hội chào tân của Thăng Long rồi. Em rất ngưỡng mộ các anh chị sinh viên trình diễn trên sân khấu ngày hôm nay, em rất muốn năm sau em có thể đứng trên khân khấu hoành tráng đó.”

Linh hồn của đêm nhạc hội Uni-Stellar không thể không kể đến hơn 30 tiết mục được trình diễn trên sân khấu. Chuỗi tiết mục biểu diễn hết sức chuyên nghiệp và ấn tượng đến từ chính các bạn sinh viên của Trường Đại học Thăng Long đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Đêm nhạc hội càng trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của “hoàng tử Indie” Vũ. với giọng ca trầm ấm qua các ca khúc như “Bình Yên”, “Bước Qua Nhau”, “Bước Qua Nhau Mùa Cô Đơn”, “Anh Nhớ Ra”, “Những Lời Hứa Bỏ Quên” đến “Lạ Lùng”.

“Hoàng tử Indie” Vũ. mang đến các ca khúc làm nên tên tuổi của anh

Cũng tại sân khấu Uni-Stellar, trường Đại học Thăng Long đã vinh danh và khen thưởng trực tiếp 10 bạn tân sinh viên K38 xuất sắc nhất. Vượt qua gần 3000 sinh viên toàn khóa, các bạn có điểm thi đầu vào cao nhất theo từng khối thi, kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.

Khoảnh khắc 10 tân sinh viên được xướng tên và bước lên sân khấu nhận khen thưởng trước hàng nghìn khán giả để lại dấu ấn đầy tự hào cho mỗi sinh viên. Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực học tập, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho toàn thể sinh viên K38 trong hành trình mới tại Thăng Long.