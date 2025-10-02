Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngoài 50 tuổi tôi mới hiểu ra: Cắt đúng 2 khoản này lời ngang gửi tiết kiệm ngân hàng

02-10-2025 - 08:48 AM | Lifestyle

Ngoài 50 tuổi, điều quý nhất không còn là chạy theo cái mới hay thể hiện bản thân, mà là sự an toàn, ổn định và bình an trong tâm trí.

Nhiều người khi bước qua tuổi 50 mới nhận ra rằng tích lũy không chỉ nằm ở số tiền gửi trong ngân hàng. Đôi khi, việc cắt bỏ những khoản chi không cần thiết lại có ý nghĩa lớn với kế hoạch tài chính tương lai. 

Có hai khoản chi tiêu tưởng như hợp lý, nhưng thực chất lại rút cạn túi tiền của bạn mà không hay biết: Đó là những sở thích xa xỉ và việc đầu tư thiếu cân nhắc. 

Khi còn trẻ, con người dễ dàng bỏ qua vì nghĩ mình còn thời gian kiếm lại. Nhưng sau tuổi 50, cơ hội tạo ra thu nhập mới ngày càng ít, mỗi đồng tiền chi sai chỗ đều trở thành gánh nặng cho tuổi già.

Sở thích xa xỉ – “cái bẫy” ngốn tiền khó ngờ

Ông Trần Vĩ (54 tuổi ở Thượng Hải, Trung Quốc) từng có thú vui sưu tầm đồng hồ hàng hiệu. Trong nhiều năm, ông mua không ít mẫu đắt tiền, có chiếc giá tới vài chục nghìn NDT nhưng hiếm khi đeo. Không phải là dân “sành” chơi nên đôi khi ông còn bị mua đắt. Thậm chí, nhiều chiếc ông không thể sang nhượng. “Lúc đó tôi nghĩ, mình làm việc vất vả nửa đời người, tiêu cho bản thân một chút cũng không sao. Nhưng cộng lại, số tiền bỏ ra đủ để chuẩn bị quỹ dưỡng già rồi,” ông Trần thừa nhận.

Ngoài 50 tuổi tôi mới hiểu ra: Cắt đúng 2 khoản này lời ngang gửi tiết kiệm ngân hàng- Ảnh 1.

Không riêng ông Trần, bà Lý Vân (52 tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc) từng có giai đoạn chạy theo thời trang xa xỉ. Mỗi mùa, bà đều sắm vài chiếc túi thương hiệu lớn, thậm chí vay thẻ tín dụng để mua bằng được món đồ mới ra mắt. Nhưng đến tuổi 50, bà mới nhận ra sự thật: “Những món đồ đắt tiền thực ra chỉ khiến tôi vui trong chốc lát. Giờ nghĩ lại, chẳng món nào còn giá trị bằng sự an tâm khi có khoản tiết kiệm vững vàng.”

Thực tế, sở thích mua sắm không có gì sai. Song với người trung niên, biết tiết chế đam mê cá nhân ở mức vừa phải, ưu tiên tài chính cho sức khỏe và cuộc sống ổn định, mới là lựa chọn khôn ngoan.

Đầu tư thiếu cân nhắc - “tiền mất tật mang”

Nếu như sở thích xa xỉ là khoản chi thấy rõ từng ngày, thì đầu tư thiếu cân nhắc lại là một “cái bẫy ngầm” mà nhiều người ngoài 50 tuổi dễ mắc phải.

Ông Vương Hạo (56 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc) kể lại câu chuyện bản thân từng mất gần nửa số tiền tích góp chỉ vì nghe bạn bè rủ rê đầu tư bất động sản ở một tỉnh xa. “Nghe nói lợi nhuận gấp đôi, tôi vội vàng dồn tiền. Nhưng dự án không triển khai, giờ vừa mất vốn vừa không dám đòi vì ngại tình bạn,” ông nói.

Một trường hợp khác là bà Trương Lệ (51 tuổi, Thành Đô, Trung Quốc) từng tham gia một quỹ tài chính qua mạng vì được quảng cáo “lãi suất gấp 3 lần ngân hàng”. Chỉ sau 6 tháng, công ty này biến mất. Bà không có cách nào lấy lại tiền. “Giá như khi đó tôi tỉnh táo hơn, cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền,” bà chia sẻ.

Ngoài 50 tuổi tôi mới hiểu ra: Cắt đúng 2 khoản này lời ngang gửi tiết kiệm ngân hàng- Ảnh 2.

Điểm chung của nhiều khoản đầu tư kiểu này là đánh trúng tâm lý muốn “kiếm nhanh, lời lớn” của người trung niên. Thế nhưng, càng thiếu kiến thức và sự kiểm chứng, rủi ro mất trắng càng cao. Sau tuổi 50, khi cơ hội tạo ra thu nhập mới không còn nhiều, những cú trượt chân vì đầu tư cảm tính có thể khiến cả gia đình rơi vào khó khăn.

Thực tế cho thấy, lãi suất ngân hàng dù không cao nhưng ổn định và ít rủi ro. Trong khi đó, việc cắt giảm những khoản chi không cần thiết lại giống như một cách “tự tăng thu nhập” cho chính mình. 

Ngoài 50 tuổi, điều quý nhất không còn là chạy theo cái mới hay thể hiện bản thân, mà là sự an toàn, ổn định và bình an trong tâm trí. Biết dừng lại đúng lúc, tiết chế chi tiêu xa xỉ và tránh xa những cuộc đầu tư mạo hiểm, mỗi người sẽ giữ được nền tảng tài chính vững vàng cho tuổi già.

Đinh Anh

Đời sống pháp luật

