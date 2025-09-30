Chu cấp bố mẹ 18 triệu đồng/tháng, đến khi tôi hỏi vay mới phát hiện sự thật: Quyết định ngừng gửi tiền

Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của chị Lý (35 tuổi), trưởng phòng tại một công ty vận tải ở Trung Quốc.

Sau khi đi làm có thu nhập ổn định ở Thượng Hải, Trung Quốc, tôi quyết định mỗi tháng gửi về cho bố mẹ ở quê 5.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng). Tôi tin rằng làm con thì cần có trách nhiệm báo hiếu, giúp cha mẹ có cuộc sống đủ đầy, bớt lo toan tuổi già.

Trong 5 năm, tôi đã gửi tổng cộng gần 300.000 NDT. Đây là một con số không hề nhỏ. Tôi vẫn nghĩ bố mẹ sử dụng số tiền này để chi tiêu cho sinh hoạt, sửa sang nhà cửa, thỉnh thoảng du lịch cho thoải mái. Ý nghĩ đó khiến tôi luôn an tâm và tự hào rằng mình đã làm tròn bổn phận.

Tuy nhiên cho đến đầu năm nay, tôi phát hiện một sự thật không ngờ về toàn bộ số tiền đã được gửi đều đặn hàng tháng. Theo đó, đầu năm 2025, tôi gặp khó khăn trong công việc, cần gấp 50.000 NDT để xoay vòng vốn.

Cùng thời điểm đó, bố mẹ vừa nhận được tiền đền bù. Tôi tin chắc rằng gia đình có thể giúp được phần nào. Nhưng khi mở lời, mẹ tôi tỏ ra rất lúng túng, chỉ nói: “Con đi đường dài vất vả, về nhà rồi mình nói chuyện.”

Trở về quê, tôi bất ngờ khi bố mẹ dẫn tôi vào căn phòng trong cùng, mở tủ ra. Trước mắt tôi là từng chồng tiền dày cộp, được xếp gọn gàng. Mẹ nói: “Đây là tiền con gửi bao năm nay, bố mẹ chẳng động đến. Nhà cửa đủ rồi, ăn uống chẳng thiếu, nên bố mẹ cứ để dành. Nay con cần, bố mẹ sẽ gửi lại cho con”.

Tôi sững sờ. Hóa ra suốt thời gian qua, bố mẹ hầu như không dùng tới tiền tôi gửi. Bố mẹ vẫn sống tằn tiện như xưa: bữa cơm đơn giản, quần áo cũ kỹ, thậm chí điện thoại vẫn là mẫu cũ mấy năm trước. Trong khi ở thành phố, tôi chắt bóp từng đồng, tiền gửi về lại được cất kín trong tủ thành một khoản tích lũy lớn.

Ban đầu, tôi nghĩ lẽ ra mình phải vui, vì bố mẹ đã dành dụm được một khoản đáng kể. Nhưng càng suy nghĩ, tôi lại thấy hụt hẫng. Bởi trong 5 năm ấy, tôi đã nhiều lần phải cắt giảm chi tiêu, bỏ qua cơ hội đầu tư cho bản thân chỉ để có tiền gửi đều đặn. Tôi từng nghĩ số tiền ấy giúp bố mẹ có tuổi già sung túc, nào ngờ họ lại sống kham khổ hơn cả trước kia.

Tôi hỏi: “Bố mẹ giữ nhiều tiền thế này, nhưng lại không dùng, vậy con gửi về để làm gì?”

Bố tôi thản nhiên đáp: “Để dành phòng lúc ốm đau, hoặc để cho con khi con cần.”

Câu trả lời khiến tôi nghẹn ngào. Hóa ra, sự hiếu thảo của tôi lại biến thành gánh nặng vô hình, khiến bố mẹ không dám tiêu, chỉ lo giữ lại.

Sau cuộc trò chuyện, tôi nói thẳng với bố mẹ: “Con sẽ không gửi tiền hàng tháng nữa. Nếu bố mẹ cần gì, cứ nói, con sẽ lo. Còn việc tích cóp để rồi chẳng dám dùng, con thấy không còn ý nghĩa.”

Sau lần đó, tôi cũng hiểu ra rằng hiếu thảo không nằm ở số tiền đều đặn gửi về, mà ở việc quan tâm, chăm sóc, và chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ. Tôi muốn mình làm chủ đồng tiền, thay vì để nó biến thành những xấp giấy cất trong tủ, phủ bụi năm này qua năm khác.