Cha có 3 đặc điểm này, con lớn lên bị ảnh hưởng đến tính cách: Không phải mê tín mà là thực tế cuộc sống

Trong gia đình, người cha thường được coi là trụ cột, là điểm tựa tinh thần cho con cái. Tính cách, thói quen và lối sống của cha ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành nhân cách, cách suy nghĩ cũng như khả năng đối diện với khó khăn của thế hệ sau.

Nếu cha sống tích cực, biết định hướng và làm gương, con cái sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Ngược lại, khi cha mang trong mình những hạn chế cố hữu, con đường trưởng thành của con thường khó khăn hơn nhiều.

Dưới đây là 3 đặc điểm thường thấy ở những người cha mà ảnh hưởng đến tính cách của trẻ.

Người cha lười biếng, ngại cố gắng

Trong mắt trẻ nhỏ, cha mẹ chính là tấm gương đầu tiên để noi theo. Một người cha luôn than vãn về cuộc sống, chỉ thích ngồi không và né tránh thử thách sẽ dễ truyền cho con cái tư tưởng “thích an nhàn, ngại thử thách”.

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó thường thiếu động lực phấn đấu. Khi bước vào đời, chúng khó kiên nhẫn trước thử thách, dễ bỏ cuộc nửa chừng.

Thực tế ở nhiều gia đình cho thấy, nơi nào người cha cần cù, chăm chỉ lao động, con cái thường hình thành thói quen tự giác và ý chí vươn lên. Ngược lại, sự buông xuôi của người cha thường đi kèm với sự trì trệ của con cái.

Người cha nóng nảy, thiếu kiểm soát cảm xúc

Một đặc điểm khác thường gây cản trở sự phát triển của con cái chính là tính khí nóng nảy. Người cha dễ nổi giận, thường quát mắng, thậm chí dùng bạo lực trong gia đình, sẽ khiến bầu không khí chung luôn nặng nề.

Trẻ em sống trong môi trường đó dễ rơi vào hai cực: hoặc trở nên nhút nhát, sợ hãi, thiếu tự tin; hoặc ngược lại, trở nên nổi loạn, khó kiểm soát hành vi. Cả hai trạng thái đều không có lợi cho sự phát triển và thành công sau này.

Một đứa trẻ muốn bước ra ngoài xã hội, để học tập và khẳng định bản thân, cần sự tự tin và tinh thần lạc quan. Nếu từ nhỏ đã phải đối mặt với những lời quát tháo và sự căng thẳng, chúng sẽ dần hình thành tâm lý bất an, khó xây dựng các mối quan hệ lành mạnh.

Người cha không có trách nhiệm với gia đình

Một người cha vô trách nhiệm, bỏ bê gia đình, không quan tâm đến việc nuôi dạy con cái, phó mặc mọi thứ cho người khác sẽ khiến con cái thiếu đi sự định hướng quan trọng.

Thành công không chỉ đến từ trí tuệ hay nỗ lực, mà còn từ sự vững vàng trong tâm hồn. Nếu ngay từ nhỏ, trẻ đã cảm thấy mình “không được cha quan tâm”, chúng khó có thể bước đi tự tin, mạnh mẽ trên con đường đời.

Một gia đình có thể không dư dả tiền bạc, nhưng nếu người cha luôn đồng hành, sẵn sàng gánh vác và thể hiện trách nhiệm, con cái sẽ học được cách sống có trách nhiệm và biết trân trọng giá trị lao động. Ngược lại, sự thiếu vắng hình mẫu trách nhiệm sẽ tạo ra khoảng trống khó bù đắp.

Tóm lại 3 đặc điểm trên của người cha tạo ra môi trường không lành mạnh, cản trở sự trưởng thành của thế hệ sau. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng vẫn có những đứa trẻ biết vươn lên khỏi nghịch cảnh để khẳng định bản thân. Nhưng nếu có một người cha yêu thương và đồng hành, chúng sẽ có hành trình trưởng thành dễ dàng hơn.

Một người cha biết nỗ lực, biết kiểm soát cảm xúc và có trách nhiệm với gia đình, không chỉ giúp chính mình được tôn trọng, mà còn mở ra con đường thành công cho con cái. Bởi thành công của trẻ, xét đến cùng, luôn bắt nguồn từ nền tảng gia đình.

