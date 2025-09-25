Sáng nay (25/9), Công an xã Ninh Giang, TP Hải Phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ ANTT thôn Thượng Đồng để ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại.

Cụ thể, ông Đ.T.T. (66 tuổi, trú tại thôn Thượng Đồng, xã Ninh Giang) đã rút số tiền tiết kiệm 250 triệu đồng tại Quỹ tín dụng Hồng Thái để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ông nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là Công an. Người này thông báo ông phải làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm. Ông T. đã tin theo và chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng.

Ngay khi biết được thông tin trên, Công an xã Ninh Giang cùng lực lượng an ninh cơ sở kịp thời ngăn chặn, giải thích, giúp ông T nhận thức thủ đoạn giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Ninh Giang đã kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo của ông T. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Nhờ sự vào cuộc, giải thích kịp thời của Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở, ông T. đã nhận thức được thủ đoạn của đối tượng, dừng ngay việc giao dịch, bảo toàn được số tiền 250 triệu đồng.

Công an xã Ninh Giang cảnh báo: Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Điện lực, Bảo hiểm,… để gọi điện, nhắn tin nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ, nhất là việc chuyển tiền, thanh toán phí qua tài khoản ngân hàng.

Trong trường hợp nghi ngờ, người dân cần nhanh chóng liên hệ với lực lượng bảo vệ ANTT thôn, Công an địa phương để được kiểm tra, xác minh, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng