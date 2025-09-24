Nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung tiết lộ: Âm nhạc của tôi bị ảnh hưởng bởi 1 nhóm nhạc huyền thoại này

Ngày 18/10 tới đây, nhóm nhạc huyền thoại đến từ Na Uy và Ireland - Secret Garden sẽ đến biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Sau Kenny G và tứ tấu Bond, Secret Garden là lựa chọn tiếp theo của dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng "Good Morning Vietnam" do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Secret Garden sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội

Bên cây đàn piano, nghệ sĩ Rolf Løvland chơi những giai điệu quen thuộc của nhạc phẩm kinh điển "Song From A Secret Garden" và nói ông rất mong đợi được tới biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội ngày 18/10 tới đây và hẹn sớm gặp khán giả Việt Nam rồi tiếp tục lướt tay trên phím đàn. Hàng nghìn khán giả đang háo hức được thưởng thức trực tiếp hơn 30 tác phẩm kinh điển của Secret Garden và ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng không ngoại lệ.

Tác giả "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" cho biết rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với anh ngay lần đầu tiên nghe, trong đó có nhạc phẩm kinh điển "Song from A Secret Garden" bởi mang lại nhiều cảm xúc.

"Tôi rất thích nghe nhạc của nhóm Secret Garden, có những bài để lại nhiều ấn tượng với tôi ngay lần đầu tiên nghe. Đó là: 'Song from A Secret Garden, The Promise, Fairytale là những bài đầu tiên tôi nghe và ấn tượng bởi dù là những giai điệu piano và những bản hoà tấu thôi nhưng nó mang lại nhiều cảm xúc. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy âm nhạc thật kỳ diệu bởi những nốt nhạc có thể cho mình tưởng tượng ra nhiều hình ảnh, nhiều khung cảnh và chìm đắm trong những cảm xúc khác nhau", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ tỷ view nói anh không biết vì sao nhạc của Secret Garden được nhiều người yêu thích nhưng với riêng mình, anh thích Secret Garden vì âm nhạc của nhóm giai điệu lãng mạn, dễ nghe và có tính chữa lành rất cao.

"Nghe nhạc Secret Garden có cảm giác như đang đi vào một không gian khác đầy sự yên bình, sự hoài niệm và chìm đắm vào cảm xúc. Tôi là nhạc sĩ và rất nhạy cảm nên thích đắm chìm trong những cảm xúc đó, đó có thể là nỗi buồn, có thể là những ký ức đẹp, có thể là sự tiếc nuối nhưng còn lại chỉ là sự bình yên và dòng chảy về cảm xúc. Nghe nhạc Secret Garden, tôi tưởng tượng mình đang nằm trên bãi cỏ trong một buổi chiều và mình cảm nhận được mùi thơm của cây cỏ và làn gió mát thổi qua gương mặt. Hoặc có bài hát nghe trong một đêm mưa bão và cảm thấy nơi mình sống thật bình yên. Tôi thấy được điều kỳ diệu của âm nhạc Secret Garden mang tới cho mình", anh nói.

Nguyễn Văn Chung thừa nhận âm nhạc và cá tính sáng tác của mình bị ảnh hưởng bởi nhóm Secret Garden. Bởi anh quan niệm khi sáng tác đầu tiên bài hát giai điệu phải hay, giai điệu phải đẹp và có tính chữa lành, có cả sự tích cực, tính hoài niệm và cảm xúc trong đó. Nam nhạc sĩ rất háo hức thưởng thức đêm nhạc của nhóm tại Việt Nam vào tháng 10 nhưng rất tiếc vì lịch trình kẹt trước đó nên dù rất muốn nhưng anh không thể tham dự được. "Anh Phạm Hoàng Nam nói đây là show diễn có sân khấu đẹp nhất của nhóm nên nó càng làm tăng sự tiếc nuối của tôi. Nhưng dù có đến xem hay không tôi cũng dành tình yêu rất đặc biệt cho âm nhạc của nhóm Secret Garden", Nguyễn Văn Chung nói.

Còn với Tùng Dương, hai album "Song from A Secret Garden" và "White Stones" đã luôn nằm trong danh mục ưa thích của anh và "You raise me up" là bài hát gắn liền với Tùng Dương. Nam ca sĩ nhiều lần được yêu cầu hát bài hát này trong các chương trình lớn vì ca từ "You raise me up" rất ý nghĩa, giai điệu bài hát đã trở nên bất hủ. Vì vậy, mỗi khi có cơ hội được hát trước bạn bè quốc tế Tùng Dương lại chọn bài hát này, mà gần nhất là dịp được diện kiến gia đình danh ca Andrea Bocelli tại Ý.

"You raise me up" giúp anh khoe giọng cũng như để khán giả dễ cảm nhận nhất những tính chất trong giọng hát của mình: có quãng rộng, giai điệu phóng khoáng bay bổng như nâng giọng hát bay cao, hát như vọng vào vách núi…. Với Tùng Dương, đó là ca khúc phổ cập cũng như rất đặc biệt của Secret Garden. Cũng dễ hiểu khi “You Raise Me Up” được hàng loạt ca sĩ nhóm nhạc hàng đầu thế giới thể hiện như: Josh Groban, Westlife, Il Divo.... cùng hơn 1.000 nghệ sĩ khác cover. Đây cũng là một trong những ca khúc được ghi âm nhiều nhất thế kỷ.

"Bạn đang cần âm nhạc để xóa tan những căng thẳng và áp lực công việc thường ngày nhưng lại không muốn nghe nhạc cổ điển hàn lâm; hãy dành đôi phút để đến với khu vườn âm nhạc bí ẩn của Secret Garden. Secret Garden đã khéo léo dẫn dắt người nghe vào từng tình tiết của câu chuyện chỉ với 3 nhạc cụ: trống, piano và violin để tạo nên 1 thế giới của riêng họ. Bằng chính tài năng thực của 2 thành viên: viết nhạc, chơi nhạc, có tư tưởng âm nhạc rõ nét… với giai điệu các bài nhạc cũng rất dễ nghe và cuốn hút. Đó là chìa khóa để Secret Garden thành công", Tùng Dương nói về sức hút của Secret Garden.

Dù lịch biểu diễn kín đặc, Tùng Dương nói chắc chắn sẽ thu xếp lịch diễn của mình để có duyên tham dự thưởng thức trọn vẹn âm nhạc của Secret Garden. "Âm nhạc của họ có tinh thần chữa lành thực sự. Khi nghe nhạc Secret Garden, ta như lạc vào thế giới mà họ dẫn dụ đầy mê hoặc. Tôi tin tưởng đạo diễn Phạm Hoàng Nam với những dàn dựng về sân khấu, ánh sáng thật huyền ảo để làm tôn lên được âm nhạc của Secret Garden. Theo tôi, đó là cuộc gặp gỡ thú vị đạo diễn Việt và nhóm nhạc thế giới".

Secret Garden gồm 2 thành viên, Fionnuala Sherry (nữ) và Rolf Løvland (nam) thành lập năm 1994. Nhóm duy trì vị thế của mình trong dòng chảy âm nhạc chính thống với tư cách là một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất của Universal Classics & Jazz label với 113 đĩa bạch kim trên toàn cầu, hơn 3 tỷ lượt streams, 311 tuần ngự ở bảng xếp hạng Billboard New Age….