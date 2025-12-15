Cuộc sống của vợ Chí Tài sau 5 năm danh hài qua đời, duy trì làm 1 điều từ ngày mất đến nay

Chí Tài và vợ - ca sĩ Phương Loan kết hôn năm 1987. Cả hai có cuộc hôn nhân gắn bó hơn 3 thập kỷ dù không sinh con. Báo Thanh Niên viết, dù có 33 năm vợ chồng nhưng cặp đôi lại sống xa nhau tới 2 thập kỷ khi Chí Tài quyết định về Việt Nam hoạt động nghệ thuật còn vợ định cư tại Mỹ.

Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng cả hai luôn yêu thương, quan tâm nhau, đặc biệt nam danh hài luôn một lòng chung thủy, sắt son với vợ. Ca sĩ Phương Loan được chồng cưng chiều hết mực.

Chính vì vậy khi nghệ sĩ Chí Tài ra đi ngày 9/12/2020, Phương Loan như mất đi cả nửa thế giới. Dù vô cùng đau lòng nhưng bà xã danh hài vẫn kiên cường vượt qua nỗi đau.

Chí Tài lúc sinh thời và vợ.

Sinh thời, Chí Tài được rất nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến nên khi anh ra đi mọi người dành hết tình yêu thương đó cho vợ anh – Phương Loan. Cô luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè, khán gải và đó cũng là niềm an ủi, là chỗ dựa tinh thần để cô bớt tủi thân và dần vượt qua cú sốc.

Hồi đầu năm nay, bà xã Chí Tài chia sẻ trên báo Gia đình & xã hội rằng, cô sẽ "không đi bước nữa" vì không tìm được người thứ 2 như nam danh hài. Cô nói: "Tôi phải nói rằng, anh Chí Tài là người số một với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không thể kiếm được người thứ hai như anh ấy, nên không đi bước nữa".

Trong chương trình "Nhà có khách", bà xã cố nghệ sĩ Chí Tài cũng tâm sự, suốt mấy năm qua, mỗi tuần cô đều đến thăm mộ chồng, rồi ở đó tâm sự nhiều chuyện trong cuộc sống với di ảnh của chồng.

Nữ ca sĩ nói, dù đã một thời gian trôi qua, nhưng hiện tại khi bước đến nghĩa trang nơi chồng an nghỉ, cô vẫn bồi hồi, xúc động.

"Không đến thăm, tôi cứ có cảm giác anh ấy đợi tôi. Đến thăm, tôi hay kể những chuyện vui buồn mình đã trải qua cho anh nghe. Có khi bạn bè cũng muốn đi thăm anh ấy cùng tôi, nhưng tôi không muốn vì tôi hay ở đó nói chuyện với anh ấy lâu, nhiều lúc còn khóc nữa, nên cũng ngại", Phương Loan nói trong chương trình Nhà có khách.

Duy trì thới quen thăm mộ chồng hàng tuần suốt 5 năm qua.

Cách đây vài ngày là lần giỗ thứ 5 của nghệ sĩ Chí Tài. Trong ngày giỗ của mình, vợ Chí Tài chia sẻ rằng, giờ đây cô là "quả phụ cô đơn". Những năm qua, vợ Chí Tàu vẫn giữ kết nối với công chúng, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình tại Mỹ.

Báo Dân Trí viết, hiện Phương Loan sống gần nhà mẹ ruột đã gần 90 tuổi và em gái, nên thường xuyên qua lại để ăn uống, trò chuyện cùng gia đình.

"Ngày thường tôi đi làm, cuối tuần thì đi thăm mộ anh Tài, ghé nhà mẹ ruột ăn cơm. Chủ nhật lại đi hát cho nhà thờ", báo Dân Trí trích lồ Phương Loan kể.

Ca sĩ Phương Loan thường nhận hát tại nhà thờ vào các dịp cuối tuần. Với cô, đây không chỉ là công việc yêu thích mà còn là cách giữ mình gắn bó với âm nhạc, tìm sự bình yên trong đời sống tinh thần. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, chơi pickleball cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Hiện tại, có thể thấy bà xã Chí Tài đã quay về cuộc sống hàng ngày. Cô thường xuất hiện trong các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tham dự những sự kiện thân tình...

Hồi đầu năm, bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài gây chú ý khi tham gia vở kịch Tiệm trà náo nhiệt, diễn chung với Hoài Linh, Minh Dự, Thanh Hằng và Văn Ruy. Theo lời bà xã Chí Tài thì cô tham gia vì quý mến Hoài Linh và cũng muốn tưởng nhớ chồng.

Hiện tại, bà xã Chí Tài chọn sống lạc quan, vui vẻ và không có ý định đi bước nữa.

Lúc nghệ sĩ Chí Tài còn sống, vợ chồng cô từng dự định sau khi nghỉ hưu, Phương Loan sẽ về Việt Nam cùng chồng, mở một phòng trà nhỏ để về già có thể đánh đàn cùng ban nhạc. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến mọi kế hoạch dang dở.

Ở tuổi 66, bà xã Chí Tài chọn sống lạc quan, vui vẻ. Theo kế hoạch, 67 tuổi cô sẽ về hưu song vẫn chưa có dự định gì mới.