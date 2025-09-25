Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

25-09-2025 - 10:38 AM | Sống

Nhận được phản ánh từ người dân, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời xác minh và mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở làm việc.

Ngày 24/9 vừa qua, Công an xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhằm chiếm đoạt 100 triệu đồng, bằng hình thức đăng ký thường trú cho con nhỏ mới sinh.

Trước đó, vợ chồng anh T.V.T và chị N.T.L (trú tại thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0963.623.070. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Thượng Đức.

Với lý do triển khai đợt cao điểm “làm sạch dữ liệu dân cư”, đối tượng yêu cầu gia đình anh chị phải hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú cho con mới sinh. Để tạo sức ép, chúng yêu cầu anh T và chị L tải một ứng dụng giả mạo có tên “Cổng dịch vụ công Bộ Công an” và thực hiện thanh toán phí nhập khẩu hộ khẩu qua ứng dụng này.

Để đánh lừa và tạo lòng tin, nhóm đối tượng chỉ đạo chị L chuyển thử 10.000 đồng vào tài khoản giả mạo “Kho bạc Nhà nước khu vực 2, tỉnh Hà Tĩnh”. Sau đó, chúng nhanh chóng chuyển ngược lại số tiền này, khiến nạn nhân tin tưởng hơn. Tiếp đó, bọn lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh T chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng (hơn 100 triệu đồng) sang tài khoản của vợ để “hoàn tất thủ tục”.

Nhận được phản ánh từ người dân, Công an xã Thượng Đức đã kịp thời xác minh và mời vợ chồng anh T và chị L lên trụ sở làm việc. Tại đây, cán bộ công an đã giải thích rõ thủ tục cư trú cho công dân mới sinh, đồng thời ngăn chặn thành công hành vi lừa đảo.

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch- Ảnh 1.

Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an cảnh báo người dân tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, viện dẫn lý do liên quan đến đăng ký hộ khẩu, dữ liệu dân cư hay xử lý vi phạm để yêu cầu chuyển tiền, cài đặt ứng dụng lạ.

Các thủ tục hành chính của lực lượng Công an đều được thực hiện công khai, minh bạch trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn toàn không yêu cầu người dân chuyển tiền qua ứng dụng không rõ nguồn gốc. Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

