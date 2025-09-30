Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau khi chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng cho 1 người đàn ông, người phụ nữ Hải Phòng vội trình báo công an

30-09-2025 - 20:48 PM | Sống

Sau khi giao dịch số tiền lớn, chị T phải vội vàng gọi điện trình báo Công an phường Nam Triệu, TP Hải Phòng.

Mới đây, Công an phường Nam Triệu, TP Hải Phòng đã hỗ trợ người dân nhận lại 1,7 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 25/9 chị Nguyễn Thị T. (trú tại phường Đồ Sơn) đã chuyển nhầm 1,7 tỷ đồng vào tài khoản của anh ông Đinh Hữu N. (trú tại phường Nam Triệu).

Trước tình huống cấp bách, chị T. lập tức gọi điện trình báo Công an phường Nam Triệu, bày tỏ mong muốn được đơn vị giúp đỡ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường nhanh chóng xác minh, làm rõ sự việc và nhiệt tình hỗ trợ để chị T. nhận lại được toàn bộ số tiền kể trên.

Sau khi chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng cho 1 người đàn ông, người phụ nữ Hải Phòng vội trình báo công an- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị T. làm việc tại cơ quan Công an phường Nam Triệu, xác minh sự việc chuyển nhầm tài khoản. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an, đặc biệt là sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Công an phường Nam Triệu, chị Nguyễn Thị T. gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng.

Việc Công an phường Nam Triệu kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm cho thấy hiệu quả trong công tác phối hợp và hỗ trợ nhân dân đối với các vụ việc dân sự phát sinh. Đồng thời, hành động này góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an luôn tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Qua đó, công an cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý khi giao dịch chuyển tiền online:

- Cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

- Đối với người nhận được tiền chuyển khoản nhầm thì cần lưu ý: Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân; chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng﻿

Chỉ trong 10 ngày, người phụ nữ SN 1988 chuyển khoản liên tục 3,74 tỷ đồng vào hàng loạt tài khoản ngân hàng: Công an Gia Lai phải vào cuộc gấp

Đinh Anh

