Công an cảnh báo thủ đoạn 'hack' tiền tinh vi, không cần dùng đến mã PIN hay OTP: 500 người đã bị mất tổng tới 1 tỷ đồng

Mới đây, Công an Đồng Nai đã cảnh báo về hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo bán phần mềm Vietmap Live với lời chào, lời mời hấp dẫn “giá rẻ” hơn thị trường. Sau đó, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.

Cụ thể, vào 28/9 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi lừa đảo trên. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 2 năm nay, đối tượng Nguyễn Phúc Tới (SN 1994, thường trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) mua 1 bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap Live với mục đích sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Thực tế, với 1 mã, phần mềm Vietmap Live chỉ được kích hoạt, sử dụng với 1 số điện thoại và 1 thiết bị hiển thị trong 1 thời điểm nhất định.

Hình ảnh trang fanpge mà đối tượng lừa đảo lập ra để dẫn dụ bị hại. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Sau đó, đối tượng này tạo lập, sử dụng các tài khoản Facebook, Zalo để thực hiện việc đăng bài, rao bán mã bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường.

Đối tượng Tới chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook kèm lời khẳng định có thể dùng phần mềm trên nhiều thiết bị và nhiều năm sử dụng. Khi có người liên hệ mua, đối tượng hướng dẫn tải ứng dụng trên app và hướng dẫn thao tác cài đặt phần mềm ứng dụng thành công. Sau đó, người mua muốn sử dụng được đầy đủ các tính năng của ứng dụng thì Tới yêu cầu phải chuyển thêm từ 200.000 - 1.000.000 đồng.

Tuy nhiên, khách hàng sử dụng được một vài lần thì không sử dụng được nữa do có khách hàng tiếp theo mua và tiến hành đăng nhập. Khi không sử dụng được, khách hàng liên hệ thì Tới tìm lý do để trốn tránh và chặn kết nối với người mua.

Quá trình đấu tranh triệt phá, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, thu giữ 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng Tới sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội.

Bước đầu Tới thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khoảng 500 người với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Phúc Tới và các thiết bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối với Nguyễn Phúc Tới để phục vụ công tác điều tra, mở rộng đấu tranh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (điện thoại: 02513.685.134), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (điện thoại: 0693.480.999), Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Vietmap Live là ứng dụng dẫn đường do công ty Vietmap phát triển. Ngoài tra cứu, tìm đường, ứng dụng còn cảnh báo khu vực cấm dừng đỗ, camera phạt nguội, khu vực đông dân cư, đến giới hạn tốc độ trên từng đoạn đường

Ứng dụng đã được phát hành ngày 1/7 vừa qua trên cả 2 nền tảng iOS và Android. Vì thế, để tránh việc bị lừa đảo, người dân chỉ nên cài đặt đúng ứng dụng trên App Store và Google Play.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai ﻿