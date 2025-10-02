1 mặt hàng cầm tay vừa tạo nên cơn sóng trên Shopee, Lazada, giúp tăng 345% doanh thu: Doanh nhân Cường Đô La cũng mua sử dụng mỗi ngày

Theo báo cáo của Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, dữ liệu kết thúc quý 3/2025 cho thấy cuộc đua doanh số không còn là “sân chơi” của các ngành hàng lớn. Quạt tích điện và quạt mini đã ghi nhận mức tăng trưởng 345% doanh thu, với hơn 1 triệu sản phẩm bán ra. Điều này minh chứng rằng một sản phẩm nhỏ gọn vẫn có thể trở thành “cơn sốt doanh thu” nếu đáp ứng đúng nhu cầu người tiêu dùng.

Chỉ trong một mùa, 11 mẫu quạt mini đã vượt qua nhiều nhóm sản phẩm khác, đưa các thương hiệu như GOOJODOQ, JISULIFE, TIREK, GUTEK vào top bán chạy trên quy mô 03 sàn thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop, Lazada).

Metric đưa ra 3 nguyên nhân tạo ra cú bứt cho sản phẩm nhỏ gọn này. Thứ nhất, xu hướng tiêu dùng mới ra đời. Đó chính là nhu cầu làm mát tức thời trong concert, lễ hội, sự kiện ngoài trời tăng mạnh. Trung bình mỗi concert thu hút khoảng 20.000 - 25.000 người. Khi hàng chục nghìn người tập trung trong không gian thiếu gió, các đêm nhạc ngoài trời kéo dài nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng, nhu cầu mát nhanh, cầm tay, di chuyển dễ là thiết yếu.

Thực tế, không chỉ với người tham gia concert, những chiếc quạt mini này cũng trở thành vật bất ly thân của nhiều người trong những ngày nắng nóng vừa qua. Không khó để bắt gặp doanh nhân Cường Đô La cũng sử dụng món đồ này khi tham gia các sự kiện lớn.

Quạt mini trở thành vật dụng được doanh nhân Cường Đô La luôn mang theo bên mình

Thứ hai, tệp khách hàng trẻ như học sinh, sinh viên, nhân viên sự kiện… ưa chuộng sản phẩm nhỏ gọn, pin bền, giá phù hợp với nhu cầu thường ngày của họ.

Thứ ba, truyền thông cũng là một trong những yếu tố khiến sản phẩm này có được lượt mua lớn. Hiệu ứng lan tỏa từ các nền tảng video ngắn, với video review và hình thức mua sắm kết hợp giải trí cũng kích thích tiêu dùng.

Lưu ý khi sử dụng quạt mini cầm tay

Nhiều người nghĩ quạt mini cầm tay có công suất nhỏ sẽ đảm bảo an toàn khi sử dụng. Thực tế, nếu bất cẩn khi sử dụng, chiếc quạt xinh xắn này cũng có thể là nguyên nhân gây ra chập, cháy nổ hay gây giật điện cho người sử dụng.

Vậy nên bạn cần thực hiện nguyên tắc sau khi sạc pin cho quạt

- Thực hiện theo đúng hướng dẫn của sản phẩm.

- Khi sạc pin, luôn để quạt trong tầm quan sát.

- Không để quạt sạc qua đêm.

- Không để quạt hết sạch pin mới sạc, làm cho pin quạt bị chai và nhanh hỏng.

- Không vừa sạc vừa cho quạt hoạt động, dẫn đến tình trạng cháy nổ.