Được yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của chính mình, người phụ nữ Đồng Nai phải vội vàng báo công an xã

Ngày 1/10 vừa qua, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời can thiệp, giúp một công dân trên địa bàn thoát khỏi vụ lừa đảo qua điện thoại cực kỳ tinh vi, ngăn chặn nguy cơ mất trắng 100 triệu đồng.

Cụ thể, chiều ngày 1/10, chị N.T.T.P (ngụ ấp 1, xã Trị An) nhận được cuộc gọi điện thoại từ một số máy lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Trị An yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân làm giấy tờ cho con của chị.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản mang tên "Hồng Minh". Sau đó, người này trong trang phục Công an Nhân dân gọi video nói chuyện trực tiếp với chị yêu cầu cung cấp ảnh thẻ Căn cước công dân của 2 vợ chồng và số tài khoản ngân hàng.

Chị P. răm rắp làm theo hướng dẫn mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Với các dữ liệu có được, ngay lập tức, đối tượng xâm nhập được vào tài khoản của nạn nhân. Khi phát hiện trong tài khoản không có tiền, đối tượng yêu cầu chị nộp trực tiếp 100 triệu đồng vào tài khoản.

Đến lúc này chị P mới nhớ lại những lần được Cơ quan Công an khuyến cáo về lừa đảo qua mạng xã hội nên kịp thời dừng việc nạp tiền. Đồng thời, công dân trình báo vụ việc và được Công an xã Trị An giải thích, động viên lấy lại tinh thần không làm theo hướng dẫn của chúng. Chính sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả của Công an xã Trị An đã giúp nạn nhân thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.

Qua vụ việc trên Công an xã Trị An khuyến cáo mọi người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng (trong đó có gọi video giả danh Công an). Người dân tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân (đặc biệt là mã định danh, mật khẩu VneID, số tài khoản ngân hàng…), hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là Công an, các cơ quan tư pháp khác thông qua điện thoại.

Khi có nghi vấn, công dân cần liên hệ ngay với Công an địa phương để được xác minh, làm rõ, tránh bị “tiền mất, tật mang”.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai ﻿