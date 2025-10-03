Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của chính mình, người phụ nữ Đồng Nai phải vội vàng báo công an xã

03-10-2025 - 15:08 PM | Sống

Sau khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, người phụ nữ này đã răm rắp làm theo các yêu cầu. Tuy nhiên, khi được yêu cầu chuyển tiền vào chính tài khoản của mình, người này đã dừng lại và có những nghi ngờ.

Ngày 1/10 vừa qua, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai đã kịp thời can thiệp, giúp một công dân trên địa bàn thoát khỏi vụ lừa đảo qua điện thoại cực kỳ tinh vi, ngăn chặn nguy cơ mất trắng 100 triệu đồng.

Cụ thể, chiều ngày 1/10, chị N.T.T.P (ngụ ấp 1, xã Trị An) nhận được cuộc gọi điện thoại từ một số máy lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Trị An yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân làm giấy tờ cho con của chị.

Để tăng độ tin cậy, đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản mang tên "Hồng Minh". Sau đó, người này trong trang phục Công an Nhân dân gọi video nói chuyện trực tiếp với chị yêu cầu cung cấp ảnh thẻ Căn cước công dân của 2 vợ chồng và số tài khoản ngân hàng.

Được yêu cầu chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của chính mình, người phụ nữ Đồng Nai phải vội vàng báo công an xã- Ảnh 1.

Chị P. răm rắp làm theo hướng dẫn mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Với các dữ liệu có được, ngay lập tức, đối tượng xâm nhập được vào tài khoản của nạn nhân. Khi phát hiện trong tài khoản không có tiền, đối tượng yêu cầu chị nộp trực tiếp 100 triệu đồng vào tài khoản.

Đến lúc này chị P mới nhớ lại những lần được Cơ quan Công an khuyến cáo về lừa đảo qua mạng xã hội nên kịp thời dừng việc nạp tiền. Đồng thời, công dân trình báo vụ việc và được Công an xã Trị An giải thích, động viên lấy lại tinh thần không làm theo hướng dẫn của chúng. Chính sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả của Công an xã Trị An đã giúp nạn nhân thoát khỏi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn.

Qua vụ việc trên Công an xã Trị An khuyến cáo mọi người dân phải cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng (trong đó có gọi video giả danh Công an). Người dân tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân (đặc biệt là mã định danh, mật khẩu VneID, số tài khoản ngân hàng…), hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là Công an, các cơ quan tư pháp khác thông qua điện thoại.

Khi có nghi vấn, công dân cần liên hệ ngay với Công an địa phương để được xác minh, làm rõ, tránh bị “tiền mất, tật mang”.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai ﻿

Sau khi chuyển khoản thành công 1,7 tỷ đồng cho 1 người đàn ông, người phụ nữ Hải Phòng vội trình báo công an

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời

Người phụ nữ SN 1957 chuyển khoản 900 triệu đồng mua đồng hồ xịn của bạn "tỷ phú", mong bán lại 4 tỷ đồng kiếm lời Nổi bật

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp

Công dụng thần kỳ của chanh khi làm sạch, khử mùi đồ dùng nhà bếp Nổi bật

Ung thư không lây nhiễm? Các bác sĩ cảnh báo: Đừng ăn mừng quá sớm, 3 loại "virus gây ung thư" có thể lây truyền từ người sang người

Ung thư không lây nhiễm? Các bác sĩ cảnh báo: Đừng ăn mừng quá sớm, 3 loại "virus gây ung thư" có thể lây truyền từ người sang người

14:30 , 03/10/2025
Việt Nam sở hữu loại cá thế giới rất ưa chuộng, Mỹ đánh giá dinh dưỡng vượt cá hồi

Việt Nam sở hữu loại cá thế giới rất ưa chuộng, Mỹ đánh giá dinh dưỡng vượt cá hồi

14:14 , 03/10/2025
21 giảng viên của VinUni lọt bảng xếp hạng nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025

21 giảng viên của VinUni lọt bảng xếp hạng nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025

14:05 , 03/10/2025
Cặp vợ chồng U80 tiết kiệm được 7 tỷ đồng, nghỉ hưu với mức lương 40 triệu đồng/tháng hối hận bày tỏ: "Cả cuộc đời chúng tôi đã bị lãng phí"

Cặp vợ chồng U80 tiết kiệm được 7 tỷ đồng, nghỉ hưu với mức lương 40 triệu đồng/tháng hối hận bày tỏ: "Cả cuộc đời chúng tôi đã bị lãng phí"

13:26 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên