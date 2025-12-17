Giữa vùng lõi Bái Đính, Tràng An, có một điểm nữa tên "Thung", du khách nhận xét: Cảnh như trên phim

Nhắc tới du lịch Ninh Bình, đa phần du khách thường chỉ nghĩ tới Tràng An với những chuyến đò xuyên hang, chùa Bái Đính đồ sộ hay Tam Cốc – Bích Động đã quá quen tên. Thế nhưng, thời gian gần đây, trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội, một điểm đến khác nằm ngay khu vực Bái Đính – Tràng An bắt đầu được nhắc tới nhiều hơn. Đó là Thung Ui, một thung lũng ẩn mình trong vùng lõi di sản, nơi nhiều du khách sau khi xem ảnh, video đã để lại chung một nhận xét: Khung cảnh đẹp và tĩnh lặng như trong phim.

Theo giới thiệu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình và các tài liệu du lịch địa phương, Thung Ui thuộc địa bàn xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn cũ, tỉnh Ninh Bình, nằm trong khu vực Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Dù ở rất gần những điểm tham quan nổi tiếng, Thung Ui lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, nhẹ nhàng, yên tĩnh và ít chịu tác động của du lịch đại trà.

Đoạn video về Thung Ui nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội (Video Ninh Bình miền Di sản)

Thung Ui – khoảng lặng hoang sơ giữa vùng lõi di sản Tràng An

Điều khiến Thung Ui gây chú ý với du khách trước hết nằm ở chính không gian tự nhiên gần như còn nguyên vẹn. Theo thông tin từ Cổng thông tin du lịch Ninh Bình, khu vực này sở hữu địa hình thung lũng đá vôi điển hình, được bao bọc bởi các dãy núi cao, bên trong là thung nước, bãi cỏ và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng của vùng Tràng An. Không gian rộng mở, ít tiếng ồn, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn so với những tuyến tham quan đông đúc xung quanh.

Bên cạnh giá trị cảnh quan, Thung Ui còn gắn với chiều sâu lịch sử của vùng đất cố đô. Một số tư liệu được đăng tải trên Báo Ninh Bình cho biết, khu vực này nằm trong không gian hành cung phía tây kinh đô Hoa Lư xưa, nơi triều Đinh – Tiền Lê từng tổ chức các nghi lễ quan trọng liên quan đến tín ngưỡng nông nghiệp và quốc gia. Ngày nay, những dấu tích này được tái hiện và giới thiệu một cách tiết chế, giúp du khách có thêm lớp thông tin văn hóa khi tham quan, thay vì chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh.

Một số hình ảnh về Thung Ui (Ảnh Báo Lao Động)

Chính sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ và bối cảnh lịch sử đã tạo nên sức hút riêng cho Thung Ui. Nhiều du khách chia sẻ rằng họ tìm tới đây sau khi xem hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhưng cảm giác thực tế còn ấn tượng hơn nhờ không gian yên bình, ánh sáng tự nhiên và khung cảnh núi non trùng điệp, rất phù hợp cho những chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày hoặc du lịch chậm.

So với Tràng An – Bái Đính – Thung Nham, Thung Ui phù hợp với ai và đi thế nào?

Nếu Tràng An là lựa chọn lý tưởng cho du khách lần đầu tới Ninh Bình với trải nghiệm ngồi thuyền xuyên hang động, chùa Bái Đính phù hợp với hành trình tâm linh – văn hóa, còn Thung Nham hấp dẫn nhờ du lịch sinh thái và vườn chim, thì Thung Ui lại hướng tới một nhóm du khách khác. Đây là điểm đến phù hợp với những người muốn tìm sự tĩnh lặng, thích chụp ảnh thiên nhiên, dạo bộ giữa thung lũng hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi trong không gian ít bị thương mại hóa.

Theo tư vấn từ các đơn vị lữ hành địa phương được trích dẫn trên Cổng thông tin du lịch tỉnh, Thung Ui rất thích hợp để kết hợp trong hành trình một ngày. Với du khách xuất phát từ Hà Nội, thời gian di chuyển tới Ninh Bình khoảng 1,5–2 giờ theo cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Sau khi tới khu vực chùa Bái Đính vào buổi trưa, du khách có thể nghỉ ngơi, ăn trưa với các món đặc sản địa phương rồi di chuyển tiếp vào Thung Ui trong buổi chiều, khi ánh nắng đã dịu và cảnh sắc trở nên mềm mại hơn.

Ảnh Báo Lao Động

Trong trường hợp lưu trú tại trung tâm Ninh Bình, quãng đường tới Thung Ui chỉ khoảng 20–30 phút di chuyển. Du khách có thể dành trọn buổi chiều để dạo bộ trong thung lũng, tham quan các không gian gắn với lịch sử Hoa Lư, chụp ảnh hoặc tổ chức picnic nhẹ. Cuối ngày, việc quay lại trung tâm thành phố hoặc kết hợp ghé Tràng An, Hang Múa để ngắm hoàng hôn đều khá thuận tiện.

Các cơ quan quản lý du lịch địa phương cũng khuyến nghị du khách khi tới Thung Ui nên chuẩn bị trang phục phù hợp để đi bộ trong không gian tự nhiên, hạn chế tác động tới cảnh quan và tuân thủ nguyên tắc giữ gìn môi trường, bởi chính sự hoang sơ là giá trị lớn nhất của điểm đến này.

Giữa bức tranh du lịch Ninh Bình ngày càng sôi động, Thung Ui được xem như một lát cắt yên tĩnh, dành cho những du khách muốn khám phá vùng di sản theo cách chậm rãi hơn. Không ồn ào, không quá nổi tiếng, nhưng đủ khác biệt để khiến nhiều người sau chuyến đi đều có chung cảm giác: Ninh Bình vẫn còn những góc rất đẹp, chỉ chờ được khám phá đúng lúc.