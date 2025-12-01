Ca sĩ sở hữu hit trăm triệu view, cả nước thuộc nhạc phải làm shipper để trả tiền nhà

HuyR là một trong những gương mặt để lại dấu ấn riêng trong Vpop và được khán giả biết đến rộng rãi hơn sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Sự xuất hiện của anh trên chương trình không chỉ giúp cái tên HuyR được nhắc đến nhiều hơn, mà còn khiến khán giả nhìn lại hành trình âm nhạc nhiều thăng trầm của nam ca sĩ.

MV Anh Thanh Niên đến nay đã vượt mốc 242 triệu lượt xem trên YouTube

Trước đó, HuyR đã sớm ghi dấu ấn trong lòng người nghe nhờ loạt ca khúc quen thuộc như Anh Thanh Niên , Cô Gái m52 , Cô Gái Vàng - những bản nhạc từng phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng số và mạng xã hội. Trong đó, MV Anh Thanh Niên đến nay đã vượt mốc 242 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một bản hit đình đám, được đông đảo khán giả thuộc lòng.



Sở hữu những ca khúc có lượng view đáng mơ ước, tuy nhiên cuộc sống của HuyR trong giai đoạn đầu sự nghiệp lại không hề dễ dàng. HuyR từng chia sẻ Cô Gái m52 chính là ca khúc tạo bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, song ít ai biết rằng ngay cả khi bài hát đã đạt khoảng 50 triệu lượt xem, nam ca sĩ vẫn phải đi chạy shipper để trả tiền nhà. Ở thời điểm đó, các ca khúc gần như không mang lại nguồn thu đáng kể, việc bán nhạc chỉ dao động khoảng 3-4 triệu đồng mỗi bài, còn thu nhập từ biểu diễn thì phụ thuộc hoàn toàn vào việc có show hay không.

HuyR là một trong những gương mặt để lại dấu ấn riêng trong Vpop. Nguồn: HuyR

Thời điểm đó, HuyR cùng cộng sự thân thiết của anh là Tùng Viu cũng phải bươn chải đủ nghề để duy trì cuộc sống. Trong khi Tùng Viu làm phụ bếp, HuyR chọn công việc shipper, tất cả chỉ để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Nam ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận đó là thực tế chung của nhiều nghệ sĩ underground, khi chưa biết cách kiếm tiền từ âm nhạc hay phát hành sản phẩm trên các nền tảng số. Phải đến khoảng hai năm sau đó, khi lập kênh YouTube riêng và hoạt động bài bản hơn, HuyR mới bắt đầu có thu nhập từ âm nhạc, dù vẫn còn khiêm tốn.

HuyR làm shipper để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày. Nguồn: HuyR

Khi tên tuổi dần được biết đến qua những bản hit, HuyR ký hợp đồng với một công ty quản lý, nuôi hy vọng kiếm tiền xây nhà cho bố mẹ ở quê. Anh lao vào guồng quay biểu diễn với lịch trình dày đặc, có những đêm chạy tới 6 show, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng và gần như “ở sân bay nhiều hơn ở nhà”. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng và tuyên bố phá sản, khiến HuyR rời đi trong cảnh tay trắng.

Những tranh chấp kéo dài cùng tác động của dịch COVID-19 khiến nam ca sĩ rơi vào trạng thái quá tải, dần mất động lực với âm nhạc. Anh quyết định đưa vợ con về quê để tạm dừng mọi thứ, tìm lại sự cân bằng và “chữa lành” sau chuỗi ngày áp lực. Chỉ đến khi tinh thần ổn định hơn, HuyR mới trở lại TP.HCM với quyết tâm làm lại từ đầu.

HuyR có sự nghiệp không hề dễ dàng

Nhìn lại hành trình đã qua, HuyR cho rằng bản thân nổi tiếng phần nhiều nhờ may mắn và chữ “duyên” với nghề. Trải qua nhiều biến cố, anh quay lại với âm nhạc một cách chín chắn và mạnh mẽ hơn, đồng thời ghi dấu ấn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai . Với HuyR, thành công của một nghệ sĩ không nằm ở số lượng bản hit, mà ở sự yêu thương của khán giả. Sau chương trình, anh mới thực sự cảm nhận rõ tình cảm mà công chúng dành cho mình, điều mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới.

Trải qua nhiều biến cố, HuyR quay lại với âm nhạc một cách chín chắn và mạnh mẽ. Nguồn: HuyR

Ở hiện tại, dù không còn liên tục tạo ra những bản hit trăm triệu view như giai đoạn trước, HuyR vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và giữ hình ảnh kín tiếng, ít vướng ồn ào đời tư. Là một ca sĩ - nhạc sĩ indie/underground, HuyR theo đuổi những ca khúc mang màu sắc pop, thiên về cảm xúc, ghi dấu ấn bằng giọng hát trầm nhẹ, cách thể hiện mộc mạc và ca từ gần gũi. Không chạy theo sự hào nhoáng của showbiz, HuyR chọn con đường độc lập, tập trung vào âm nhạc và cảm xúc người nghe, từ đó xây dựng được một lượng khán giả riêng, đặc biệt là giới trẻ yêu thích những bản nhạc trầm lắng, chill.