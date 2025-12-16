Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc

16-12-2025

Khối tài sản đáng nể của nữ nghệ sĩ sinh năm 1980 khiến công chúng không khỏi trầm trồ.

Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, khán giả không chỉ ấn tượng với giọng hát nội lực mà còn nhớ đến hình ảnh "nữ đại gia đất mỏ" của showbiz Việt. Xuất thân trong một gia đình bình thường tại Hạ Long, cô từng bước tạo dựng vị thế nhờ tài năng âm nhạc cùng sự nhạy bén trong kinh doanh, nhờ đó mà sở hữu khối tài sản đáng nể ở tuổi 45.

Sau 5 năm gắn bó và có con trai 3 tuổi, Hồ Quỳnh Hương và chồng doanh nhân chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025. Cặp đôi có nhiều điểm chung, trong đó cả hai đều ăn chay trường và lựa chọn tổ chức đám cưới thuần chay, đúng với lối sống đã theo đuổi suốt nhiều năm. Lên xe hoa ở tuổi 45, nữ ca sĩ hiện tận hưởng cuộc sống gia đình trọn vẹn, đồng thời sở hữu hệ thống bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 1.
Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 2.

Biệt thự 600m² ở TP.HCM

Căn biệt thự rộng 600m² của Hồ Quỳnh Hương tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp tại TP.HCM, được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở, nhiều mảng xanh bao phủ. Tổng thể ngôi nhà gây ấn tượng bởi sự chỉn chu trong từng chi tiết, kết hợp nội thất cao cấp mang hơi hướng châu Âu, đan xen giữa nét cổ điển và hiện đại.

Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động thiện nguyện. Hồ Quỳnh Hương vẫn duy trì lối sống quen thuộc như ăn chay, tập yoga, thiền định, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường yên bình trong căn biệt thự tràn ngập ánh nắng và gió trời này.

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 3.

Toàn cảnh biệt thự rộng 600m² của Hồ Quỳnh Hương

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 4.

Cơ ngơi tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp tại TP.HCM

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 5.

Phía ngoài sân vườn nổi bật với mảng xanh của cây cối

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 6.

Trong biệt thự có hồ bơi ngoài trời

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 7.

Nội thất trong nhà được bài trí tinh tế, đẹp mắt

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 8.

Không gian được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ điển, hiện đại

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 9.

Trong nhà, Hồ Quỳnh Hương trang trí những chậu cây để không gian thêm sinh động

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 10.

Phòng ngủ rộng rãi, được bài trí thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, giải trí

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 11.

Phòng thay đồ có thiết kế hài hòa với tổng thể kiến trúc, là nơi Hồ Quỳnh Hương trưng bày quần áo, túi xách, giày dép...

Hồ Quỳnh Hương sở hữu nhiều BĐS đáng nể khác

Bên cạnh biệt thự 600m², Hồ Quỳnh Hương còn sở hữu biệt thự 3 tầng tại Hà Nội và căn nhà "chữa lành" tại Hạ Long để lui về tĩnh dưỡng và thiền định. Không chỉ đầu tư vào nhà đất, Hồ Quỳnh Hương còn từng nổi tiếng là tay chơi kim cương có tiếng trong giới showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ từng sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm, có chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng tỷ đồng.

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 12.

Nhà của Hồ Quỳnh Hương ở Hạ Long

Nữ nghệ sĩ Việt là "đại gia đất mỏ", 45 tuổi lấy chồng, BĐS trải dài từ Nam ra Bắc- Ảnh 13.

Biệt thự 3 tầng ở Hà Nội.

Tổng hợp

Từ khóa tìm kiếm về 1 nhà thiết kế người Việt đang tăng vọt: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

