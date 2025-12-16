Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á quân Tiếng hát Hà Nội là thủ khoa đại học, đỗ thạc sĩ biểu diễn ở tuổi 23

16-12-2025 - 21:28 PM | Lifestyle

Á quân Tiếng hát Hà Nội không chỉ sở hữu giọng hát cao, ngoại hình sáng mà còn gây chú ý với thành tích học tập ấn tượng.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội vừa khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn đáng chú ý, trong đó cái tên Cường DuyC (Nguyễn Văn Việt Cường) để lại ấn tượng khi giành giải Á quân ở hạng mục dòng nhạc nhẹ. Không chỉ gây chú ý trên sân khấu, thành tích học tập của nam ca sĩ sinh năm 2002 cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Cường DuyC.

Cường DuyC (tên thật là Nguyễn Văn Việt Cường), sinh năm 2002, hiện 23 tuổi. Anh là Thủ khoa đầu ra khoa Âm nhạc Ứng dụng – Đại học Thăng Long năm 2024, đồng thời thi đỗ chương trình Thạc sĩ Biểu diễn tại chính ngôi trường này dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. NSƯT Trần Ngọc Lan.

Trước khi đạt Á quân Tiếng hát Hà Nội, Cường DuyC từng thử sức tại nhiều cuộc thi lớn như Vietnam Idol, The Voice, Điểm hẹn tài năng, Giọng hát hay Hà Nội… Anh từng lọt vào vòng audition của Vietnam Idol 2023, với phần thi trước bộ ba giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn và Quang Dũng – những dấu mốc giúp anh tích lũy kinh nghiệm dù chưa có giải thưởng lớn ngay từ đầu.

Sinh ra trong gia đình làm nghề may mặc, Cường DuyC không có xuất phát điểm thuận lợi về kinh tế. Lớn lên trong không gian âm nhạc dân gian, đến năm lớp 11, Cường DuyC quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật và nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Trong quá trình học tập, nam ca sĩ chủ động xây dựng kênh TikTok và YouTube, đăng tải các video cover đơn giản tại nhà. Nhiều clip nhanh chóng lan tỏa, đạt hàng triệu lượt xem, giúp anh được chú ý nhờ chất giọng cao, sáng.

Gia đình chúc mừng Cường DuyC.

Một dấu mốc quan trọng khác là sự đồng hành của giảng viên Nguyễn Đức Quang, người trực tiếp giảng dạy tại khoa Âm nhạc Ứng dụng và cũng là người chú của Cường DuyC. Nhờ sự định hướng này, anh xác định rõ thế mạnh nhạc nhẹ - ballad, đồng thời được đào tạo bài bản về kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc hiện đại.

Chia sẻ sau khi đạt Á quân, Cường DuyC cho biết thành tích này là kết quả của quá trình học tập nghiêm túc và bền bỉ. Với anh, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận mà còn là áp lực tích cực để tiếp tục trau dồi chuyên môn và theo đuổi những dự án âm nhạc nghiêm túc hơn.

Giải Á quân Tiếng hát Hà Nội vì thế không chỉ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp biểu diễn, mà còn cho thấy hình ảnh một giọng ca trẻ được đào tạo bài bản, học thuật vững vàng và kiên định với con đường âm nhạc đã chọn.

Từ khóa tìm kiếm về 1 nhà thiết kế người Việt đang tăng vọt: Chuyện gì đang xảy ra?

Theo Lê Chi/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa

Midu nhận xét về chồng thiếu gia tập đoàn nhựa Nổi bật

Đại gia Nhật sẵn sàng rót 5.000 tỷ đồng đầu tư cho "tân binh" rạp chiếu phim Việt, đường đua trong nước đang khốc liệt cỡ nào?

Đại gia Nhật sẵn sàng rót 5.000 tỷ đồng đầu tư cho "tân binh" rạp chiếu phim Việt, đường đua trong nước đang khốc liệt cỡ nào? Nổi bật

Sáng tỏ căng thẳng giữa Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang

Sáng tỏ căng thẳng giữa Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang

21:18 , 16/12/2025
Người yêu của Chi Pu

Người yêu của Chi Pu

21:04 , 16/12/2025
Khách Tây gây sốc khi liền lúc uống 3 cốc đồ uống Việt Nam, dân mạng nín thở chờ tới giây phút "ngã gục"

Khách Tây gây sốc khi liền lúc uống 3 cốc đồ uống Việt Nam, dân mạng nín thở chờ tới giây phút "ngã gục"

20:30 , 16/12/2025
Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz lột xác gây choáng: Body “bỏng mắt” đến từng centimet ở tuổi 31, tiền tiêu không phải nghĩ

Hoa hậu xấu nhất lịch sử showbiz lột xác gây choáng: Body “bỏng mắt” đến từng centimet ở tuổi 31, tiền tiêu không phải nghĩ

20:16 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên