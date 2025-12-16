Người yêu của Chi Pu

Trong tập lên sóng của chương trình Hàng Xóm Mới, một khoảnh khắc tâm sự của Chi Pu bất ngờ thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi được hỏi về mong ước của bản thân thay đổi như thế nào qua từng cột mốc, Chi Pu trải lòng: "Lúc 20 tuổi, ước mơ của tôi là yêu được một người hoàn hảo theo chỉ tiêu mà mình đặt ra. Nhưng khi 30 tuổi, tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, mà chỉ muốn làm sao để kiếm được nhiều tiền nhất có thể để 40 tuổi sẽ được nghỉ hưu".

Chi Pu chia sẻ ai cũng có những tiêu chí để chọn một người đồng hành bên cạnh, nhưng sẽ đến thời điểm mọi điều đặt ra sẽ không còn quan trọng, thay vào đó mình chỉ cần cảm xúc. Tuy nhiên, nếu nói tính cách mà Chi Pu cảm thấy không hài lòng ở người yêu thì đó là cách hành xử trịch thượng.

Nữ ca sĩ bộc bạch: "Về gu người yêu thì Chi sẽ chọn người khiến cho mình ngưỡng mộ. Tôi thích những người có trí tuệ, có hiểu biết. Một số người thông minh và thành đạt thì hay có tính xấu là nghĩ mình hơn người khác. Nên người thông minh mà có tính khiêm tốn thì tôi càng mê".

Chi Pu nói về hình mẫu người yêu của mình (Clip: Hàng Xóm Mới)

Là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất nhì Vbiz, không khó hiểu khi mọi động thái của Chi Pu được dân mạng dành nhiều sự chú ý. Bên cạnh những sản phẩm âm nhạc, các hoạt động giải trí thì chuyện đời tư tình cảm của nữ ca sĩ cũng là đề tài được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Trước đây, Chi Pu từng trải qua nhiều mối tình khiến giới truyền thông phải tốn không ít giấy mực. Tuy nhiên, kể từ nghi vấn hẹn hò thiếu gia giàu có vào năm 2023, Chi Pu dần kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm.

Chi Pu ngày càng kín tiếng trong chuyện chia sẻ về tình cảm. Ảnh: FBNV

Cho đến tháng 6/2024, Chi Pu "flex" đang tận hưởng kỳ nghỉ tại London (Anh), cô còn viết thư tay cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật từ xa của người hâm mộ. Đáng nói, trên các hội nhóm bàn chuyện showbiz tại Việt Nam và Trung Quốc bất ngờ xuất hiện bức ảnh thể hiện việc Chi Pu đồng hành cùng một chàng trai trong chuyến du lịch này.

Cụ thể, "team qua đường" bắt gặp khoảnh khắc nữ ca sĩ khoác tay, sánh đôi người đàn ông kia dạo phố trông rất ngọt ngào, thân mật. Không chỉ thế, trên trang cá nhân, Chi Pu còn thể hiện đang rất "Enjoy cái moment này" khi tung ảnh diện cả cây đồ hiệu kèm dòng chia sẻ: "Bé điệu ngày sinh nhật", còn có thêm biểu tượng trái tim. Chính vì động thái này của nữ ca sĩ, netizen nghi vấn Chi Pu đang tận hưởng ngày bước sang tuổi mới bên cạnh một người đặc biệt của cô. Tuy vậy, nữ ca sĩ đến nay vẫn hạn chế nhắc về tình cảm trước công chúng.

Thời gian gần đây, Chi Pu vướng nghi vấn hẹn hò với Tuấn Ngọc bởi những tương tác thân thiết khi tham gia show chung. Dù vậy, đây cũng chỉ là suy đoán của cư dân mạng, nhiều người cho rằng cả hai là chị em thân thiết mà thôi. Về phía chi không lên tiếng về những đồn đoán tình cảm.