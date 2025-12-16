Nam nghệ sĩ tài sản hơn 1.000 tỉ, có sở thích lạ không giống ai

Trấn Thành bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006. Trải qua gần 2 thập kỷ, anh là một trong những gương mặt quyền lực và giàu có bậc nhất Vbiz hiện nay. Trấn Thành không chỉ gây ấn tượng bởi sự nghiệp rực rỡ mà còn khiến công chúng choáng ngợp với khối tài sản được ước tính lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Anh là MC đắt show bậc nhất, xuất hiện dày đặc ở loạt chương trình truyền hình ăn khách. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn giữ vai trò nhà sản xuất, đạo diễn với những dự án điện ảnh trăm tỷ như Bố Già, Nhà Bà Nữ...

Trấn Thành còn lấn sân kinh doanh, sở hữu nhà hàng, bất động sản tiền tỷ và bộ sưu tập xe sang khiến nhiều người mơ ước. Được biết, anh và bà xã Hari Won đang sinh sống trong căn hộ sang trọng bậc nhất tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành hiện nắm trong tay nhiều nguồn thu khủng. Nguồn: FBNV

Anh đạt được thành công ở nhiều lĩnh vực như người dẫn chương trình, diễn viên, đạo diễn. Nguồn: FBNV

Trấn Thành dẫn dắt hàng loạt chương trình ăn khách như Người ấy là ai, Rap Việt, Anh trai say hi, Em xinh say hi... Nguồn: FBNV

Được biết, vợ chồng Trấn Thành – Hari Won hiện đang sinh sống tại căn hộ cao cấp ở trung tâm TP. HCM. Bất động sản này được định giá khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm 5 tỉ đồng nội thất nhập khẩu từ Ý. Căn hộ có thiết kế như khách sạn 5 sao, với phòng gym riêng, không gian trưng bày thời trang.

Ông xã Hari Won còn là một “tín đồ nước hoa” chính hiệu khi sở hữu bộ sưu tập hơn 600 chai nước hoa đến từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới, có giá lên tới hàng tỷ đồng. Trong căn hộ hàng chục tỷ đồng, Trấn Thành còn thiết kế nơi trưng bày nước hoa riêng.

Trong lần hiếm hoi nói về mức thu nhập của mình với truyền thông, Trấn Thành từng chia sẻ: "Mức thu nhập mà tôi có được đủ để lo cho ba mẹ và gia đình. Tôi cũng đã mua nhà và xe hơi tiền tỷ cho ba mẹ".

Trấn Thành sở hữu hơn 600 lọ nước hoa ước tính có thể lên tới hàng tỉ đồng. Nguồn: YouTube Trấn Thành Town

Về chuyện đời tư, nam MC đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Hari Won. Cả hai nên duyên sau khi tham gia chung dự án phim Bệnh Viện Ma. Sau 11 tháng hẹn hò, cuối năm 2016, cả hai quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới sang trọng.

Sau 9 năm về chung một nhà, hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won nhiều lần vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Trấn Thành từng lên tiếng khẳng định chưa bao giờ ngừng yêu Hari Won. Nam MC cho hay: "Vợ chồng tôi chưa bao giờ giống vợ chồng đã ở với nhau 7 năm, bởi ai nhìn vào cứ tưởng như mới hẹn hò. Ngày nào chúng tôi cũng như vậy, mỗi ngày đều là tình yêu".