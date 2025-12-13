Nam nghệ sĩ rao bán gấp nhà 4,2 tỷ ở Lâm Đồng

Mới đây, Hoàng Mập gây chú ý khi thông báo bán gấp nhà tại Bảo Lộc cũ, Lâm Đồng. Theo nam nghệ sĩ, đây một nơi lý tưởng để an cư hoặc nghỉ dưỡng, người mua chỉ cần “xách vali vào là ở ngay”.

Cơ ngơi ở Lâm Đồng mà nghệ sĩ Hoàng Mập rao bán

Bất động sản này nổi bật với cấu trúc nhà gỗ, phù hợp với những ai yêu thích không gian kiến trúc truyền thống và gần gũi với thiên nhiên. Tổng diện tích của khu đất là 520m2, trong đó có 100m2 thổ cư, với mặt tiền đường to rộng 16,5m và mặt tiền hẻm là 45m.

Căn nhà được làm chủ yếu từ gỗ, có thiết kế truyền thống

Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Mập rao bán tài sản. Trước đó, anh từng đăng tin bán một biệt phủ rộng hơn 1600m2 ở Đồng Nai, được xây dựng với kiến trúc cổ kính và từng phục vụ làm phim trường cho nhiều dự án như Nhà ông Hoàng có ma, Tía ơi về ăn Tết, Người nhà quê… Cơ ngơi này có giá trị ước tính lên tới trăm tỷ đồng.

Biệt phủ rộng 1600m2, giá trị ước tính lên đến trăm tỷ mà Hoàng Mập từng rao bán

Hoàng Mập sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Anh từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn hài và truyền hình, đồng thời phát triển sự nghiệp sản xuất phim. Ngoài diễn xuất, Hoàng Mập còn tích cực đầu tư vào các dự án điện ảnh, truyền hình và kinh doanh khác. Dù ít khi khoe tài sản, anh được biết đến là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Thời gian gần đây, Hoàng Mập xây dựng resort mới trên một vùng cao nguyên. Theo nam nghệ sĩ, cơ ngơi này của anh có diện tích khá rộng, với 4 khu, 5 căn nhà, 10 phòng ngủ, 13 tolet, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, thảm cỏ, từ lối đi đến kiến trúc nhà nghỉ đều đẹp mắt, gần gũi với thiên nhiên.