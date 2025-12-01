Quần jeans trẻ trung thật nhưng cũng có 4 kiểu lỗi mốt, mix thế nào cũng không sành điệu nổi

Nếu có một món thời trang luôn nằm trong tủ đồ của mọi người thì đó chính là quần jeans. Thoải mái, dễ phối, bền bỉ và phù hợp gần như mọi bối cảnh, jeans hiếm khi lỗi thời hoàn toàn. Tuy nhiên, một số kiểu dáng từng rất "hot" cách đây vài năm nay lại không còn hợp thị hiếu hoặc khó phối theo phong cách hiện đại.

Dưới đây là 4 kiểu quần jeans được xem là đã lỗi mốt, cùng gợi ý thay thế giúp bạn nâng cấp phong cách mà không cần phải từ bỏ sự tiện dụng của chất liệu denim.

Quần jeans bó sát – Đã qua thời hoàng kim

Suốt một thời gian dài, jeans bó sát từng được xem là "chân ái" của mọi tủ đồ. Kiểu dáng ôm sát chân giúp khoe đường cong nhưng lại mang đến cảm giác gò bó, đồng thời dễ làm lộ những điểm không mong muốn trên cơ thể. Ngoài ra, các xu hướng thời trang hiện nay ưu tiên sự thoải mái và tự nhiên, khiến dáng skinny không còn được ưa chuộng như trước.

Sự lựa chọn thay thế lý tưởng là những chiếc quần jeans ôm vừa phải, có độ co giãn nhẹ và phom suông thanh thoát. Dáng quần này vẫn giữ được sự gọn gàng nhưng cho phép đôi chân "thở" tốt hơn, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Khi kết hợp với áo đơn sắc hoặc sơ mi, bạn sẽ có một tổng thể cân đối, hiện đại mà không bị gò bó hay lạc hậu. Đây cũng là dáng quần phù hợp với nhiều kiểu giày, từ sneaker đến giày mule hay ankle boots.

Quần jeans rách – Không còn hợp xu hướng

Quần rách từng là biểu tượng của sự nổi loạn và trẻ trung, nhưng khi xu hướng "quiet luxury" (xa xỉ thầm lặng) lên ngôi, những đường rách lớn, tua rua hoặc mảng mòn loang lổ trở nên thiếu tinh tế. Trong môi trường công sở hoặc các buổi gặp mặt trang trọng, kiểu jeans này càng khó xuất hiện. Tính ứng dụng thấp cùng cảm giác "hơi cũ" khiến quần rách dần bị loại khỏi danh sách các món đồ thời thượng.

Trong khi đó, quần jeans trơn lại mang đến vẻ chỉn chu và dễ phối hơn nhiều. Dáng quần không họa tiết rách giúp outfit trông sang hơn dù bạn chỉ mặc áo thun hoặc hoodie. Nếu muốn nổi bật, bạn có thể chọn màu sắc khác biệt như xám khói, xanh đậm hay trắng. Sự đơn giản giúp quần jeans trơn phù hợp với mọi phong cách, từ tối giản, retro đến năng động hiện đại.

Quần jeans xắn gấu – Từng dễ thương nhưng nay đã kém tinh tế

Jeans xắn gấu từng mang cảm giác thoải mái, trẻ trung và phù hợp với phong cách đường phố. Tuy nhiên, kiểu xắn quá cao hoặc gấu quá dày lại làm tổng thể trở nên lộn xộn, khiến chân trông ngắn hơn. Hiện nay, thời trang hướng đến sự mạch lạc và tôn dáng tự nhiên nên cách xắn gấu thủ công đã không còn phổ biến như trước.

Một chiếc quần jeans ống đứng sẽ là lựa chọn "an toàn" mà vẫn đầy phong cách. Dáng ống đứng tạo đường thẳng từ hông đến gấu quần, giúp đôi chân trông dài và cân đối hơn. Bạn có thể phối cùng áo len mỏng, blazer hay cardigan đều hợp mắt. Phom dáng ổn định của jeans ống đứng cũng khiến nó trở thành món đồ không bao giờ lỗi thời, dễ dàng đồng hành cùng mọi xu hướng mới.

Quần ống loe mài nhiều – Dễ khiến tổng thể trông "cũ kỹ"

Ống loe là xu hướng có lúc lên, lúc xuống, nhưng kiểu quần loe mài quá nhiều lại thường mang đến cảm giác lỗi thời. Những mảng mài sáng dễ làm lộ khuyết điểm, khiến phần đùi trông to hơn hoặc thiếu sự tinh tế. Bên cạnh đó, chất liệu denim mài mạnh thường kém bền và không tạo được cảm giác cao cấp như các kiểu quần tối giản hiện nay.

Một chiếc quần jeans một tông màu, đặc biệt là màu xanh đậm hoặc đen, sẽ khiến vẻ ngoài của bạn ngay lập tức trông gọn gàng hơn. Không họa tiết, không mài, không loang, chỉ một tông màu đồng nhất giúp tôn dáng và phù hợp mọi hoàn cảnh. Đây cũng là kiểu quần cực kỳ dễ phối: áo thun cho ngày thoải mái, sơ mi cho ngày công sở, và blazer cho những buổi gặp gỡ cần sự chỉn chu.

Ảnh: Sưu tầm